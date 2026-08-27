Trener godine podržava projekat NBA Evrope

Nastavio je iskusni stručnjak u istom tonu da priča o proboju NBA na evropsko tržište.

"Sada smo bliski sa igračima i klubovima, ali imanje NBA logotipa na ligi će očigledno promeniti na bolje neke stvari. Mislim da je to odlično za igrače. Takođe, smatram i da će se ekonomski isplatiti. Igrači će zarađivati više novca i imati više mogućnosti pod NBA okriljem. Ne vidim nikakve negativne aspekte u ovome", rekao je Etkinson.

Kada je reč o NBA Evropi i dalje je od informacija poznato sve ono što se zna već neko vreme. Očekuje se da novo takmičenje startuje u oktobru naredne godine. Predviđeno je da liga bude polu-otvorenog formata i da u njoj sudeluje 12 stalnih franšiza, kao i dva koja bi učešće izborila kroz druga takmičenja.