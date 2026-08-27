Trener godine podržava projekat NBA Evrope
Vreme čitanja: 1min | čet. 27.08.26. | 02:00
"Smatram da ćemo kroz projekat NBA Evrope i saradnjom sa FIBA postati još bliži igračima, a posebno onim evropskim", rekao je Keni Etkinson
Trener godine u NBA ligi i šef struke Klivlend Kavalirsa Keni Etkinson nalazi se u Istanbulu na kampu Košarka bez granica.
Etkins je tom prilikom deo govora posvetio i ekspanziji NBA na Evropu i podržao plan najjače lige na svetu.
"Smatram da ćemo kroz projekat NBA Evrope i saradnjom sa FIBA postati još bliži igračima, a posebno onim evropskim. Verovatno ćemo imati tu mogućnost da možemo bolje da procenimo igrače i uspostavimo bliže odnose sa klubovima koji su ovde prisutni", rekao je Etkins, a prenosi Eurhoops.
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Nastavio je iskusni stručnjak u istom tonu da priča o proboju NBA na evropsko tržište.
"Sada smo bliski sa igračima i klubovima, ali imanje NBA logotipa na ligi će očigledno promeniti na bolje neke stvari. Mislim da je to odlično za igrače. Takođe, smatram i da će se ekonomski isplatiti. Igrači će zarađivati više novca i imati više mogućnosti pod NBA okriljem. Ne vidim nikakve negativne aspekte u ovome", rekao je Etkinson.
Kada je reč o NBA Evropi i dalje je od informacija poznato sve ono što se zna već neko vreme. Očekuje se da novo takmičenje startuje u oktobru naredne godine. Predviđeno je da liga bude polu-otvorenog formata i da u njoj sudeluje 12 stalnih franšiza, kao i dva koja bi učešće izborila kroz druga takmičenja.