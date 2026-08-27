Bivši Sferopulosov pomoćnik u Zvezdi: Utakmica u Beogradu rasprodata, a čeka još 7.000 ljudi

Njegov zemljak i Sferopulos zajednu su ostvarili neke od veoma velikih pobeda za Crvenu zvezdu, a sada se bivši pomoćnik u stručnom štabu crveno-belih prisetio kako je to izgledalo u Beogradu.

"Gotovo da na svakoj utakmici nema slobodnog mesta, a dvorane su pune. Za pojedine mečeve postoje liste čekanja za ulaznice. Dok sam radio u Crvenoj zvezdi sećam se utakmice sa Barselonom u Beogradu za koju su karte bile rasprodate, a još 7.000 je čekalo na ulaznice. Te brojke i publika značajno podižu vrednost", rekao je nekadašnji Sferopulosovo pomoćnik za SDNA.

Naravno, neizbežno je bilo pitanje i o povratku Željka Obradovića u Panatinaikos.

"Obradović je najuspešniji trener u Evroligi. Radi se o velikom stručnjaku koji samim dolaskom može da promeni stanje u nekoj ekipi. Panatinaikos je doveo tako velikog trenera, ali se istovremeno nije time zadovoljio. Napravio je i neke veoma skupe transfere koji mogu da i dovedu na vrh Evrolige. Smatram da utakmice u velikoj meri rešavaju bekovi i zato je dolazak Fransiska veoma važan. Jabusele podiže kvalitet veoma visoke i njega i Fransiska smatram najboljim pojačanjima Panatianikosa. Bonga i Badio su takođe veoma korisni, a to smo mogli da vidimo prošle sezon".

Kada je reč o timovima, pored Panatianikosa i Fenerbahčea, grčki stručnjak je izdvojio i Žalgiris.

"Izdvojio bih Žalgirs, a on nastavlja da se pojačava. Dolazak Valančijunasa je ogroman potez, jer vraćaju takvog igrača, koji je ujedno i Litvanac. Dopada mi se i dolazak Sterlinga Brauna. Mnogo puta smo igrali protiv njega u utakmicama Crvene zvezde i Partizana. Znam koliko je Edvards kvalitetan strelac, bez obzira na to što još uvek nije igrao za neki od najvećih klubova", rekao je bivši prvi pomoćnik Janisa Sferopulosa u Crvenoj zvezdi.