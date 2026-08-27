Bivši Sferopulosov pomoćnik u Zvezdi: Utakmica u Beogradu rasprodata, a čeka još 7.000 ljudi
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 01:35
"Obradović je najuspešniji trener u Evroligi. Radi se o velikom stručnjaku koji samim dolaskom može da promeni stanje u nekoj ekipi. Panatinaikos je doveo tako velikog trenera, ali se istovremeno nije time zadovoljio"
Crvena zvezda se zahvalila na saradnji Janisu Sferopulosu početkom oktobra prošle godine. Ostaće zapisano da je grčki stručnjak osvojio ABA ligu, imao dosta pobeda u derbijima, ali mu ni to nije bilo dovoljno da ga spasi od lošeg starta prošle sezone.
Tokom dvogodišnjeg mandata u Beogradu prvi pomoćnik mu je bio Vasilis Jorgotelis.
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Njegov zemljak i Sferopulos zajednu su ostvarili neke od veoma velikih pobeda za Crvenu zvezdu, a sada se bivši pomoćnik u stručnom štabu crveno-belih prisetio kako je to izgledalo u Beogradu.
"Gotovo da na svakoj utakmici nema slobodnog mesta, a dvorane su pune. Za pojedine mečeve postoje liste čekanja za ulaznice. Dok sam radio u Crvenoj zvezdi sećam se utakmice sa Barselonom u Beogradu za koju su karte bile rasprodate, a još 7.000 je čekalo na ulaznice. Te brojke i publika značajno podižu vrednost", rekao je nekadašnji Sferopulosovo pomoćnik za SDNA.
Naravno, neizbežno je bilo pitanje i o povratku Željka Obradovića u Panatinaikos.
"Obradović je najuspešniji trener u Evroligi. Radi se o velikom stručnjaku koji samim dolaskom može da promeni stanje u nekoj ekipi. Panatinaikos je doveo tako velikog trenera, ali se istovremeno nije time zadovoljio. Napravio je i neke veoma skupe transfere koji mogu da i dovedu na vrh Evrolige. Smatram da utakmice u velikoj meri rešavaju bekovi i zato je dolazak Fransiska veoma važan. Jabusele podiže kvalitet veoma visoke i njega i Fransiska smatram najboljim pojačanjima Panatianikosa. Bonga i Badio su takođe veoma korisni, a to smo mogli da vidimo prošle sezon".
Kada je reč o timovima, pored Panatianikosa i Fenerbahčea, grčki stručnjak je izdvojio i Žalgiris.
"Izdvojio bih Žalgirs, a on nastavlja da se pojačava. Dolazak Valančijunasa je ogroman potez, jer vraćaju takvog igrača, koji je ujedno i Litvanac. Dopada mi se i dolazak Sterlinga Brauna. Mnogo puta smo igrali protiv njega u utakmicama Crvene zvezde i Partizana. Znam koliko je Edvards kvalitetan strelac, bez obzira na to što još uvek nije igrao za neki od najvećih klubova", rekao je bivši prvi pomoćnik Janisa Sferopulosa u Crvenoj zvezdi.