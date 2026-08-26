Žreb za Ligu šampiona - poznati svi šeširi
Vreme čitanja: 1min | sre. 26.08.26. | 23:47
U četvrtak nešto pre 20 časova znaćemo ko će sa kim igrati u ligaškoj fazi...
Dobili smo i poslednja četiri učesnika novog izdanja Lige šampiona. Evropskoj eliti pridružili su se Fenerbahče, Viking, Slovan iz Bratislave i atinski AEK, tako da je sada sve spremno za sutrašnji žreb, u kom će se naći 36 najboljih ekipa Starog kontinenta.
Nakon što je promenila format 2024. godine, Liga šampiona ove jeseni ulazi u treću sezonu novog modela takmičenja, koji je naišao na pozitivne kritike. Podsetimo, svih 36 timova rangira se na jedinstvenoj tabeli, s tim što ne igra svako protiv svakog. Klubovi žrebom dobijaju po dva protivnika iz svakog kvalitativnog šešira, ukupno osam rivala - četiri kod kuće, četiri na strani.
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Kao i do sada, šeširi su određeni na osnovu ličnog (klupskog) koeficijenta, od najjačeg ka najslabijem, a ekipe iz iste zemlje ne mogu međusobno da se sastanu u ligaškoj fazi. Posle prvog dela takmičenja osam najboljih timova prolazi direktno u osminu finala, dok se rangirani od devete do 24. pozicije kroz doigravanje međusobno bore za prolaz među 16.
Žreb će biti održan u četvrtak u Grimaldi formu u Monaku, s početkom u 18 časova. Pred vama je kompletan sastav šešira...
PRVI ŠEŠIR
Pari Sen Žermen
Bajern Minhen
Real Madrid
Liverpul
Inter
Mančester Siti
Arsenal
Barselona
Atletiko Madrid
DRUGI ŠEŠIR
Borusija Dortmund
Roma
Sporting Lisabon
Aston Vila
Porto
Mančester Junajted
Klub Briž
Betis
PSV Ajndhoven
TREĆI ŠEŠIR
Fajenord
Lil
Fenerbahče
Bode Glimt
Napoli
RB Lajpcig
Viljareal
Šahtjor Donjeck
Galatasaraj
ČETVRTI ŠEŠIR
Slavija Prag
Štutgart
AEK Atina
Slovan Bratislava
LASK
Komo
Lans
Viking
Sabah
NAPOMENA: Novo izdanje Lige šampiona započinje 8. septembra, prva runda igra se tri dana - od utorak do četvrtka. Prva faza takmičenja zavrašava se 27. januara