Žreb za Ligu šampiona - poznati svi šeširi

Dobili smo i poslednja četiri učesnika novog izdanja Lige šampiona. Evropskoj eliti pridružili su se Fenerbahče, Viking, Slovan iz Bratislave i atinski AEK, tako da je sada sve spremno za sutrašnji žreb, u kom će se naći 36 najboljih ekipa Starog kontinenta.

Nakon što je promenila format 2024. godine, Liga šampiona ove jeseni ulazi u treću sezonu novog modela takmičenja, koji je naišao na pozitivne kritike. Podsetimo, svih 36 timova rangira se na jedinstvenoj tabeli, s tim što ne igra svako protiv svakog. Klubovi žrebom dobijaju po dva protivnika iz svakog kvalitativnog šešira, ukupno osam rivala - četiri kod kuće, četiri na strani.