Genduzijevo uličarsko ponašanje izazvalo haos: Srednji prst, provokacije i tuča u Lionu

Revanš meč plej-ofa za plasman u Ligu šampiona između Liona i Fenerbahčea bio je sve ono što treba da bude, makar u 90 minuta. Videli smo uzbuđenja, borbu, golove, kako one priznate, tako i one poništene.

Kada se sve sabere, oduzme i podvuče crta dobija se računica da je turski tim slavio u francuskoj protiv Olimpika - 2:1 i plasirao se u elitno takmičenje posle 18 godina, međutim, ono što se desilo neposredno posle poslednjeg sudijskog zvižduka sigurno će baciti senku na prolazak Fenera u Ligu šampiona.