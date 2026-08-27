Genduzijevo uličarsko ponašanje izazvalo haos: Srednji prst, provokacije i tuča u Lionu
Vreme čitanja: 3min | čet. 27.08.26. | 00:24
Provokacije veziste Fenerbahčea i bivšeg igrača Olimpik Marselja isprovocirale trenera golmana Liona, koji se zaleteo na Genduzija
Revanš meč plej-ofa za plasman u Ligu šampiona između Liona i Fenerbahčea bio je sve ono što treba da bude, makar u 90 minuta. Videli smo uzbuđenja, borbu, golove, kako one priznate, tako i one poništene.
Kada se sve sabere, oduzme i podvuče crta dobija se računica da je turski tim slavio u francuskoj protiv Olimpika - 2:1 i plasirao se u elitno takmičenje posle 18 godina, međutim, ono što se desilo neposredno posle poslednjeg sudijskog zvižduka sigurno će baciti senku na prolazak Fenera u Ligu šampiona.
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Naime, nakon što je pokazan znak za kraj meča, usledilo je slavlje igrača i članova stručnog štaba turskog tima na terenu stadiona Olimpija, a sve je bilo kao i uvek kada jedna ekipa obezbedi prolaz dalje, ali samo do momenta kada gosti nisu krenuli ka tunelu. Vezista Fenera Mateo Genduzi je neposredno ispred tribina počeo da gestikulira i, čini se, izaziva domaću publiku, koja je bila i ovako razdražena načinom na koji je Olimpik ipsao (poništena dva gola).
Na snimku koji se pojavio vidi se kako se na Genduzija, koji je nekadašnji igrač Olimpika iz Marselja, što je dovoljan preduslov da bude omražen među navijačima Liona, zaleteo član stručnog štaba Liona Antonio Fereira. Takođe, prema pisanju francuskog Ekipa, Genduzi je uzviknuo i "napred Olimpik Marselj", a ujedno i gestikulirao znakom repera Žula, koji važi za jedan od simbola lučkog grada. Sve ovo je bilo dovoljno da nastupi haos.
Sukob se prebacio u tunel, gde se vidi celokupna delegacija Fenerbahčea, kao i golamn Ederson, koji je pokušao da zadrži trenera golmana Olimpik Liona. Ekip piše da su člana struke francuskog tima okružili navijači Fenerbahčea, a pomenuti snimak potom pokazuje haos koji se nastavio na ulazu u tunel.
Takođe, zabeleženo je i kako je nekadašnji član Marselja pokazivao srednji prst pristalicama Liona po završetku zagrevanja, tako da je rat između Genduzija i navijača počeo dosta ranije pre poslednjeg sudijskog zvižduka.
Može da se konstatuje da se Genduzi zaista ponašao nedostojno za igrača kluba kakav je Fenerbahče, pa i generalno za samog sportistu, jer je evidentno otvoreno provocirao i pre prvog sudijskog zvižduka. Kakve će biti posledice i da li će ih uopšte biti, rano je reći, ali ono što je nekadašnji član Marselja dokazao to je da od ponašanja poznaje samo ono uličarsko.