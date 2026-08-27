Kuminga odjavio Lejkerse i izabrao Minesotu

Minesota je ovako u trci za potpis Kuminge pobedila velike rivale Losa Anđeles Lejkerse i Portland Trej Blejzerse. Posebno treba istaći i to da mu je franšiza iz grada anđela nudila veći i druži ugovor (12.000.000 tokom sve tri godine), on se ipak odlučio za Vukove.

Kako navodi Čaranija, upravo su kraći ugovor, sloboda u kontrolisanju daljeg toka karijere i timske opcije presudili da Kuminga izabere Minesotu. Ukoliko bivši član Golden Stejta več u prvoj godini odigra vrlo dobro, onda će biti u prilici da odmah pregovara o znatno boljem ugovoru. Momak iz DR Konga uveren je da to može, iako prošle sezone nije igrao puno. Dobro je poznato da nije odgovarao filozofiji Voriorsa, kao i to da je bio više nego zapažen svaki put kad bi se našao na terenu, pa je tako na 20 za Goledn Stejt beležio prosek od 12, 1 poena, 4,9 skokova i 2,5 asistencija.

Ipak, prošlu sezonu nije okončao u San Francisku, već u dresu Atlanta Hoksa. Tamo je Kuminga imao gotovo istovetne brojke i pokazao šta može kada mu se pruži prilika. Međutim, Hoksi su procenili da nije vredan novca koji traži, pa je tako postala aktuelna priča oko Lejkersa. Ipak, na kraju je Kuminga odabrao Minseotu za narednu destinaciju.

Očigledno na njega ozbiljno računaju u Vukovima, jer će gotovo izvesno zauzeti mesto startera i postati jedan od nosilaca igre sa Rudijem Goberom, Entonijem Edvardsom, Lamelom Bolom i Džejdenom Mekdenijelsom. Takođe, ovaj potez pokazuje da Timbervulvsi imaju velike ambicije i da u narednim godinama žele da pokušaju da stignu do šampionskog prstena.