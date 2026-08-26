Ovo je već mnogo bolje! Kilijanov het-trik i Realovo blistavo poluvreme na Žozeovom povratku u Madrid

Ovo je već mnogo bolje! Nakon zabrinjavajuće predstave u prvoj utakmici sezone koju je dobio na jedvite jade, golom u poslednjem minutu, Real Madrid je znatno popravio utisak na premijeri pred svojim navijačima.

Ovoga puta Karlos Espi nije morao da gasi požar, Kilijan Embape se pobrinuo da se plamen ne proširi. Pobrinuo se da prva utakmica Žozea Murinja na Santijago Bernabeuu, 4.835 dana nakon poslednje koju je vodio u prvom mandatu, protekne u najboljem redu. Otvorio je francuski napadač narodski rečeno golgeterski račun u novoj sezoni protiv Sosijedada, do kraja utakmice ga dobrano podebljao i het-trikom oduvao baskijski tim, donevši Realu ubedljivu pobedu u zaostalom meču prve runde La Lige - 4:1 (1:1).