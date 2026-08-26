Ovo je već mnogo bolje! Kilijanov het-trik i Realovo blistavo poluvreme na Žozeovom povratku u Madrid
Vreme čitanja: 6min | sre. 26.08.26. | 23:02
Real za dvadesetak minuta oduvao Sosijedad, zablistali i Džud Belingem i Vinisijus
Ovo je već mnogo bolje! Nakon zabrinjavajuće predstave u prvoj utakmici sezone koju je dobio na jedvite jade, golom u poslednjem minutu, Real Madrid je znatno popravio utisak na premijeri pred svojim navijačima.
Ovoga puta Karlos Espi nije morao da gasi požar, Kilijan Embape se pobrinuo da se plamen ne proširi. Pobrinuo se da prva utakmica Žozea Murinja na Santijago Bernabeuu, 4.835 dana nakon poslednje koju je vodio u prvom mandatu, protekne u najboljem redu. Otvorio je francuski napadač narodski rečeno golgeterski račun u novoj sezoni protiv Sosijedada, do kraja utakmice ga dobrano podebljao i het-trikom oduvao baskijski tim, donevši Realu ubedljivu pobedu u zaostalom meču prve runde La Lige - 4:1 (1:1).
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Portugalski strateg je ponovio startnu postavu koja se pre samo četiri dana namučila protiv Espanjola. Uvodna faza utakmice nagoveštavala je isti scenario i večeras u Madridu. Jer Real je tokom prvog poluvremena stvarao šanse, ali ih dopuštao i Sosijedadu. Čak se može reći da su gosti iz Baskije bili bliži vođstvu nakon prilika koje su u propuštali Mikel Ojarsabal u 11. minutu i Serhio Gomes u 35. minutu, kada je lansirao volej tik pored dalje stative.
Nedugo nakon toga Real je poveo. Kilijan Embape se u prijemu oslobodio čuvara i na dodavanje Džuda Belingema načeo Aleksa Remira za radost prisnutih na Santijago Bernabeuu. Radost koja je, međutim, kratko trajala pošto je pred sam odlazak na odmor Sosijedad uspeo da ohladi domaćina.
Džob Očijend je prelako izbacio Ibrahimu Konatea, da bi potom uputio slab udarac. Ipak, imao je sreće da na odbitak natrči Luka Sučić i u trku ga spakuje u dalji ugao za izjednačenje. Na osnovu svega prikazanog sasvim zasluženo.
Ali na osnovu svega prikazanog u prvom poluvremenu. Jer u drugom je Real zaigrao onako kako bi, gledajući imena na papiru, i trebalo. Ubacio je u veću brzinu i za dvadesetak minuta zgromio Sosijedad, koji jednostavno nije pronašao način da parira ofanzivcima madridskog tima. Pre svega Embapeu, koji se za promašaj sa početka drugog dela iskupio pogotkom u 60. minutu, da bi u 80. zapečatio sudbinu rivala svojim trećim pogotkom na meču.
Pogrešno bi bilo reći da je to uradio potpuno sam, budući da je veliku ulogu odigrao i Džud Belingem, koji mu je spakovao gol za 2:1, potom i Vinisijusu Žunioru za 3:1 samo osam minuta kasnije. A vrlo raspoložen bio je i brazilski ofanzivac, koji je na gol dopisao i asistenciju za poslednji, četvrti pogodak Reala na meču.
ŠPANIJA 1 – ZAOSTALI MEČ 1. KOLA
Sreda
Real Madrid - Real Sosijedad 4:1 (1:1)
/Embape 40, 60, 80, Vinisijus 68 - Sučić 44/