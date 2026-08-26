TRANSFERI (sreda, 26. avgust)
sre. 26.08.26. | 23:53
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Zvanično: Buadi najskuplji tinejdžer u istoriji Premijer lige! Opširnije OVDE.
- Atletiko izričit: Nula posto šansi da Hulijana prodamo Barsi. Opširnije OVDE.
- Gotovo: Marmuš stiže u Totenhem za stalno! Opširnije OVDE.
- Dibu Martinez bi mogao u Čelsi. Opširnije OVDE.
- Dogovoreno: Zvezda prodaje Duartea za 2.000.000. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Siti prodao Gonzalesa Njukaslu za 56.000.000. Opširnije OVDE.
- Birmančević ide u Ferencvaroš. Opširnije OVDE.
- Palas spustio rampu Liverpulu, Sar nije na prodaju. Opširnije OVDE.
- Čelsi čerupa Atalantu, za tinejdžera daje 40.000.000. Opširnije OVDE.
- Vila kupuje Džeksona i prodaje Votkinsa Al Hilalu. Opširnije OVDE.
- Olimpijakos obara rekord star 27 godina! Opširnije OVDE.
- Zvanično: Paljinja u Benfiki. Opširnije OVDE.
- Sanderlend krenuo po Griliša, nudi 30.000.000 za Paišaa. Opširnije OVDE.
- Leao između Vile i Galate. Opširnije OVDE.
- Ključa u Firenci zbog Kena. Opširnije OVDE.
- Rendžersi plaćaju preko 20.000.000 za tandem napadača. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Disasi iz Čelsija u Palas. Opširnije OVDE.
- Leganes hoće Alvara Moratu. Opširnije OVDE.
- Pantović bi mogao u Kifisiju. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Plavšić u Železničaru. Opširnije OVDE.
- Sparta hoće Tekijaškog. Opširnije OVDE.
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