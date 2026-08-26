TRANSFERI (sreda, 26. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Buadi najskuplji tinejdžer u istoriji Premijer lige! Opširnije OVDE.

- Atletiko izričit: Nula posto šansi da Hulijana prodamo Barsi. Opširnije OVDE.

- Gotovo: Marmuš stiže u Totenhem za stalno! Opširnije OVDE.

- Dibu Martinez bi mogao u Čelsi. Opširnije OVDE.

- Dogovoreno: Zvezda prodaje Duartea za 2.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Siti prodao Gonzalesa Njukaslu za 56.000.000. Opširnije OVDE.

- Birmančević ide u Ferencvaroš. Opširnije OVDE.

- Palas spustio rampu Liverpulu, Sar nije na prodaju. Opširnije OVDE.

- Čelsi čerupa Atalantu, za tinejdžera daje 40.000.000. Opširnije OVDE.

- Vila kupuje Džeksona i prodaje Votkinsa Al Hilalu. Opširnije OVDE.

- Olimpijakos obara rekord star 27 godina! Opširnije OVDE.

- Zvanično: Paljinja u Benfiki. Opširnije OVDE.

- Sanderlend krenuo po Griliša, nudi 30.000.000 za Paišaa. Opširnije OVDE.

- Leao između Vile i Galate. Opširnije OVDE.

- Ključa u Firenci zbog Kena. Opširnije OVDE.

- Rendžersi plaćaju preko 20.000.000 za tandem napadača. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Disasi iz Čelsija u Palas. Opširnije OVDE.

- Leganes hoće Alvara Moratu. Opširnije OVDE.

- Pantović bi mogao u Kifisiju. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Plavšić u Železničaru. Opširnije OVDE.

- Sparta hoće Tekijaškog. Opširnije OVDE.

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