Benfika nije navikla na ovo društvo… Iživljava se

Već nakon tri minuta igre je Rafa Silva krunisao lepu akciju koju su po desnom krilu odigrali Ba i Bareiro. Nakon dvadesetak minuta je prednost duplirao štoper Aružo golom glavom nakon kornera, a pred odlazak na poluvreme su sve nade Škota bile ubijene. Precijani je iznudio penal koji je Pavlidis pretvorio u 3:0.

Kontroverzni Argentinac koji je u centru pažnje bio prošlog proleća zbog sukoba sa Vinisijusom u Ligi šampiona, večeras je pokazao da je i opasan fudbaler. Precijani je u 59. minutu postigao prelep gol udarcem sa distance pošto je prethodno osvojio loptu.

Utešni gol Toma Renoa za goste stigao je u 72. minutu nakon lepe akcije i brze razmene pasova. I opet razbudio domaći tim. Rezervisti Duran i Šjelderup su u finišu meča dotukli Škote i rešili sve dileme pre revanš. Prejaka je Benfika za ovu konkurenciju… U plej-ofu je čeka poraženi iz dvomeča između danskog Orhusa i azerbejdžanskog Sabaha gde će takođe biti veliki favorit.

Mnogo teže je ulogu favorita opravdao Salcburg protiv Pafosa. Utakmica u Austriji je počela u 19.00 časova, ali je nakon desetak minuta prekinuta zbog velikog nevremena i kiše koja je potopila teren. Skoro dva sata je trajala pauza i meč je nastavljen tek kada su se stekli uslovi za igru.

Salcburg je dominirao, ali nije uspevao da taj posed kruniše šansama ili golovima u poslednjoj trećini. Kiprani su se grčevito branili i malo im je falilo da odole do kraja. Kapitulirali su u 88. minutu. Veliko Salcburgovo pojačanje Haris Tabaković je ušao sa klupe i opravdao očekivanja posle majstorske asistencije kapitena Veratšniga.

Daleko ubedljiviji je bio švajcarski šamopion Tun koji je deklasirao islandski Vikingur 3:0 i čeka pobednika dvomeča između Leha i Ki Klaksvika. Vikingur će na boljeg iz duela Borca i Vitebska.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Sreda

Ferencvaroš - Gornjik Zabže 1:0 (1:0)

/Korbu 65/

Četvrtak

KuPS - Univerzitatea Krajova 1:1 (0:1)

/Moreno Ćorćari 72 - Bajaram 38/

Jagjelonija - Rendžers 2:1 (1:1)

/Fernandez 13, Šmit 21 - Montola 4/

Makabi Tel Aviv - CSKA Sofija 0:3 (0:2)

/Ebong 9, Godoj 29, Zvarts 90/

Leh Poznanj - Ki Klaksvik 1:0 (0:0)

/Agner 81

Hradec - Bešiktaš 0:1 (0:0)

/Kiličsoj 80/

Linkoln - Omonija 1:1 (0:0)

/Rutjens 71 - Andreou 90+3/

PAOK - Anderleht 0:1 (0:1)

/Cvetković 1/

Salcburg - Pafos 1:0 (0:0)

/Tabaković 88/

Tun - Vikingur 3:0 (2:0)

/Bamert 19, Labo 25, Saiz 90+4/

Benfika - Harts 6:1 (3:0)

/Rafa Silva 3, Araužo 23, Pavlidis 42 penal, Prestijani 59, Duran 87, Šjelderup 90+3 penal - Reno 72/