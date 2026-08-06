Benfika nije navikla na ovo društvo… Iživljava se
Vreme čitanja: 3min | čet. 06.08.26. | 22:55
Salscburg jedva slomio Pafos
Benfika je poslednjih pet godina evropski fudbal igrala u Ligi šampiona, ali ju je slabo treće mesto u prvenstvu iz prethodne sezone koštalo spuštanja u društvo na koje nije navikla. Lisabonski Orlovi su krenuli evropsku sezonu od drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope i nakon početnog šoka, sada se iživljavaju nad konkurencijom.
Nakon što je na evropskoj premijeri poražena u Švajcarskoj od Sankt Galena (1:2), u revanšu prošle nedelje je demonstrirala silu nad istim rivalom (5:0), a večeras je u prvom meču trećeg kola nagrabusio i škotski vicešampion Harts. Benfika je do nogu potukla Ostrvljane u Lisabonu (6:1) i rešila pitanje plasmana u plej-of.
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Već nakon tri minuta igre je Rafa Silva krunisao lepu akciju koju su po desnom krilu odigrali Ba i Bareiro. Nakon dvadesetak minuta je prednost duplirao štoper Aružo golom glavom nakon kornera, a pred odlazak na poluvreme su sve nade Škota bile ubijene. Precijani je iznudio penal koji je Pavlidis pretvorio u 3:0.
Kontroverzni Argentinac koji je u centru pažnje bio prošlog proleća zbog sukoba sa Vinisijusom u Ligi šampiona, večeras je pokazao da je i opasan fudbaler. Precijani je u 59. minutu postigao prelep gol udarcem sa distance pošto je prethodno osvojio loptu.
Utešni gol Toma Renoa za goste stigao je u 72. minutu nakon lepe akcije i brze razmene pasova. I opet razbudio domaći tim. Rezervisti Duran i Šjelderup su u finišu meča dotukli Škote i rešili sve dileme pre revanš. Prejaka je Benfika za ovu konkurenciju… U plej-ofu je čeka poraženi iz dvomeča između danskog Orhusa i azerbejdžanskog Sabaha gde će takođe biti veliki favorit.
Mnogo teže je ulogu favorita opravdao Salcburg protiv Pafosa. Utakmica u Austriji je počela u 19.00 časova, ali je nakon desetak minuta prekinuta zbog velikog nevremena i kiše koja je potopila teren. Skoro dva sata je trajala pauza i meč je nastavljen tek kada su se stekli uslovi za igru.
Salcburg je dominirao, ali nije uspevao da taj posed kruniše šansama ili golovima u poslednjoj trećini. Kiprani su se grčevito branili i malo im je falilo da odole do kraja. Kapitulirali su u 88. minutu. Veliko Salcburgovo pojačanje Haris Tabaković je ušao sa klupe i opravdao očekivanja posle majstorske asistencije kapitena Veratšniga.
Daleko ubedljiviji je bio švajcarski šamopion Tun koji je deklasirao islandski Vikingur 3:0 i čeka pobednika dvomeča između Leha i Ki Klaksvika. Vikingur će na boljeg iz duela Borca i Vitebska.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)
Sreda
Ferencvaroš - Gornjik Zabže 1:0 (1:0)
/Korbu 65/
Četvrtak
KuPS - Univerzitatea Krajova 1:1 (0:1)
/Moreno Ćorćari 72 - Bajaram 38/
Jagjelonija - Rendžers 2:1 (1:1)
/Fernandez 13, Šmit 21 - Montola 4/
Makabi Tel Aviv - CSKA Sofija 0:3 (0:2)
/Ebong 9, Godoj 29, Zvarts 90/
Leh Poznanj - Ki Klaksvik 1:0 (0:0)
/Agner 81
Hradec - Bešiktaš 0:1 (0:0)
/Kiličsoj 80/
Linkoln - Omonija 1:1 (0:0)
/Rutjens 71 - Andreou 90+3/
PAOK - Anderleht 0:1 (0:1)
/Cvetković 1/
Salcburg - Pafos 1:0 (0:0)
/Tabaković 88/
Tun - Vikingur 3:0 (2:0)
/Bamert 19, Labo 25, Saiz 90+4/
Benfika - Harts 6:1 (3:0)
/Rafa Silva 3, Araužo 23, Pavlidis 42 penal, Prestijani 59, Duran 87, Šjelderup 90+3 penal - Reno 72/