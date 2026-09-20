Ne-mo-gu-će: Valensiju sahranilo sopstveno dete, ove ljude je neko prokleo (VIDEO)

Može da se priča sve i svašta, da je Piter Lim upropastio Valensiju, da je klub sa Mestalje na mestu na kojem ne bi trebalo da bude, ali jedno ne može niko da ospori - imaju jednu od najboljih omladinskih škola u Španiji. Teško je pobrojati koliko je Valensijinih bisera rasuto po celom svetu. Kad bi ih Slepi miševi imali na okupu, bila bi to ekipa kadra da napravi mnogo i to je jedna od najvećih tuga. Još kad dodate da vam je protiv Real Sosijedada presudilo vaše dete - to je so na ranu svakog navijača Valensije - 2:3

Karlos Soler je čovek koji je rođen u Valensiji, fudbalski je prohodao na Mestalji, afrimisao se, postao reprezentativac Španije, a onda se večeras vratio na mesto gde je postao čovek i presudio klubu koji nosi u srcu. Kao da je neko došao, uperio prst u Valensiju i rekao "nema sreće za prokletnike". A taman se činilo da mogu da uđu u seriju dobrih rezultata nakon pobede protiv Alavesa. Na kraju je Soler bio taj koji je bio odlučujući faktor da se to ne desi.