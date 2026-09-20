Ne-mo-gu-će: Valensiju sahranilo sopstveno dete, ove ljude je neko prokleo (VIDEO)
Vreme čitanja: 10min | ned. 20.09.26. | 23:24
Slepi miševi se dvaput vraćali iz rezultatskog minusa, bili blizu remija, na kraju poraženi od Sosijedada golom u nadoknadi - 2:3
Može da se priča sve i svašta, da je Piter Lim upropastio Valensiju, da je klub sa Mestalje na mestu na kojem ne bi trebalo da bude, ali jedno ne može niko da ospori - imaju jednu od najboljih omladinskih škola u Španiji. Teško je pobrojati koliko je Valensijinih bisera rasuto po celom svetu. Kad bi ih Slepi miševi imali na okupu, bila bi to ekipa kadra da napravi mnogo i to je jedna od najvećih tuga. Još kad dodate da vam je protiv Real Sosijedada presudilo vaše dete - to je so na ranu svakog navijača Valensije - 2:3
Karlos Soler je čovek koji je rođen u Valensiji, fudbalski je prohodao na Mestalji, afrimisao se, postao reprezentativac Španije, a onda se večeras vratio na mesto gde je postao čovek i presudio klubu koji nosi u srcu. Kao da je neko došao, uperio prst u Valensiju i rekao "nema sreće za prokletnike". A taman se činilo da mogu da uđu u seriju dobrih rezultata nakon pobede protiv Alavesa. Na kraju je Soler bio taj koji je bio odlučujući faktor da se to ne desi.
Izabrane vesti
Sve što se dešavalo na Mestalji ove večeri, pogotov u finišu utakmice može da stane u jednu reč ne-mo-gu-će. Valensija je odbijala da umre, igrala jednu od najboljih utakmica u sezoni i po svemu zaslužila da ostane neporažena, međutim - Soler je čovek koji je skresao krila Slepim miševima. Nekadašnji reprezentativac Španije je najpre postigao pogodak za 2:1 u 76. minutu iz jedanaesterca. Iz pijateta ga nije slavio, a onda je u prvom minutu nadoknade asistirao za pobednički gol Andera Barenečee.
Čak je i posle tog gola, Valensija mogla do izjednačenja, ali je Aleks Remiro odbranio zicer Aimaru Blaskezu u trećem minutu nadoknade.. Kakav bodež u srce za navijače Valensije koji su poverovali da je moguće da njihovi ljubimci mogu i do pobede. Pogotovo nakon što je Luken Beitia pogodio sopstvenu mrežu i izazvao delirijum na Mestalji.
Napadao je domaćin tokom čitave utakmice čak je mogla prva da dođe do vođstva preko Havija Gere, ali je mladi napadač za milisekund zakasnio da spakuje loptu u mrežu. Umesto toga, do vođstva su došli gosti. Džob Očijeng je petom divno proigrao Luku Sučića, a ovaj iz prve poslao loptu u dalji ugao. Ono što je najbolje, timovi nisu stali ni posle ovoga.
Ređali su se napadi, jedan za drugim sa obe strane. Odbrana Sosijedada je uspevala da skloni loptu sa nogu igrača Valensija i spreči već viđene golove, ali u 57. minutu nisu mogli ništa posle rakete mladog Arona Majola. Jedan od izdanaka Valensijine škole je pocepao mrežu šutem sa ivice kaznenog prostora.
Da je bolji golman od Remira bio, pitanje je da li bi uspeo da odbrani. Gera je mogao da preokrene rezultat nekoliko minuta kasnije, ali je Luken Beitia sklonio loptu sa gol linije u trenucima kad je čitav stadion bio spreman da proslavi gol.
Visio je preokret u vazduhu, Sosijedad je delovao potpuno izgubljeno, a onda se ukazala klasa Karlosa Solera. Hladan kao špricer realizovao je penal koji je skrivio Havi Gera, a onda završna čarolija u momentima kad je izgledalo da se Valensija više pita i dodavanje za Andera Barenečeu koji je zakucao loptu u golmanov ugao. Da sve bude još bolnije za domaćina.
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
PRIMERA – 7. KOLO
Petak
Espanjol - Elče 1:3 (0:2)
/Ćusta 72ag - Ninjo 26, 29, Valera 78/
Subota
Osasuna - Rajo Valjekano 1:1 (1:0)
/Budimir 16 - Kameljo 51/
Atletik Bilbao - Alaves 0:0
Selta - Rasing Santander 5:0 (2:0)
/Gonzales 31 penal, Moriba 43, Roman 69, Duran 78, 90+2/
Sevilja - Barselona 1:3 (1:1)
/Fofana 19 - Rafinja 22, 52, 69/
Nedelja
Hetafe - Malaga 1:0 (0:0)
/Azon 85/
Atletiko Madrid - Real Madrid 2:1 (0:0)
/Grimaldo 53pen, Dejvid 59/
Viljareal - Levante 3:1 (1:1)
/Perez 41, Moleiro 54, Mikautadze - Romero 42/
Deportivo La Korunja - Betis 1:1 (0:1)
/Viljares 87 - Kućo Ernandes 43/
Valensija - Real Sosijedad 2:3 (0:1)
/Majol 57, Beitia 84 - Sučić 26, Soler 76pen, Barenečea 90+1/
***kvote su podložne promenama