Ponovo grme iz Bešiktaša: Nedosuđen penal i crveni karton nad Vlahovićem (VIDEO)

Igrao se 35. minut, a u situaciji u šesnaestercu Ameda, štoper domaćeg tima je napravio lošu procenu, Vlahović je uspeo s leđa da mu ukrade fudbal, a onda je pao posle duela. Glavni sudija je presudio da je to – Vlahovićev faul.

A, u studiju BeIN televizije posle utakmice svi stručni sagovornici su se složili da Vlahović nije načinio nikakav prekršaj, štaviše, da je trebalo da bude penal za Bešiktaš i crveni karton za defanzivca Ademspora.

I navijači Bešiktaša su besni na arbitre, pa nema dileme da će ponovo biti vruće narednih dana na obali Bosfora.