Ponovo grme iz Bešiktaša: Nedosuđen penal i crveni karton nad Vlahovićem (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | ned. 20.09.26. | 22:49
Stručni sagovorinici na tv složni da su crno-beli oštećeni
Poraz Bešiktaša na krajnjem istoku Turske. Amedspor slavi pobedu od 3:2, ali ponovo će „goreti“ u Istanbulu.
Nakon što je uprava crno-belih besnela zbog kazne Dušanu Vlahoviću (meč suspenzije) posle pobede nad Fenerom, biće galame i nakon večerašnjeg meča, a u centru pažnje ponovo je bio srpski napadač.
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Igrao se 35. minut, a u situaciji u šesnaestercu Ameda, štoper domaćeg tima je napravio lošu procenu, Vlahović je uspeo s leđa da mu ukrade fudbal, a onda je pao posle duela. Glavni sudija je presudio da je to – Vlahovićev faul.
A, u studiju BeIN televizije posle utakmice svi stručni sagovornici su se složili da Vlahović nije načinio nikakav prekršaj, štaviše, da je trebalo da bude penal za Bešiktaš i crveni karton za defanzivca Ademspora.
I navijači Bešiktaša su besni na arbitre, pa nema dileme da će ponovo biti vruće narednih dana na obali Bosfora.