Hvan pod prečku – Dragao u transu! U fajterskom derbiju, Porto je sila za Benfiku

Porto je u sedmom kolu portugalskog šampionata savladao Benfiku 3:1 (1:0) i tako ostao maksimalan jer je slavio na svim utakmicama, tako da trenutno nema dileme ko je najjači u tom prvenstvu. Nisu pala dva gola u prvom poluvremenu, za mnoge ljubitelje igre "dva plus prvo", ali Mozzart Relax vam je i to sredio. S obzirom da su pala dva gola do 65. minuta, konkretno je drugi pao u 51', jedna od omiljenih igara je prošla!

Nije uzalud Frančesko Farioli fudbalski mastermajnd. Jeste imao pre dve sezone u Ajaksu nekih neprijatnih situacija, gubitak titule i šta je sve vuklo taj kratak mandat u Amsterdamu - svađa sa vlasnicima, hoće neko drugi da mu sastavlja tim i tako dalje - ali i dalje je to jedan veliki taktički um. To je pokazao i protiv Benfike, kada je osetio da strelca prvog gola Veigu treba izvesti napolje pred kraj prvog poluvremena da ne dobije crveni karton, pa da umesto njega ubaci In Boma Hvana. Pun pogodak jer je bivši igrač Crvene zvezde postigao gol koji je na kraju ispostaviće se i overio pobedu Porta, i to kakav pogodak – pod prečku.

Prva zvezda prvog poluvremena – Gabi Veiga. Od kada se prvi put lopta zakotrljala, kao da mu je neki crv bio u nezgodnom delu šortsa, pa nije mogao da se obuzda od nagona da odmah nekog pokosi. Već u petom minutu je natrčao na desnog beka, dobro se ugruvao Ba i sudija je odmah izvadio žuti karton za Veigu, zbog čega se Migel Nogeira suočio sa salvom zvižduka sa tribina. Možda prerano za javnu opomenu jer se lopta nije ni zakotrljala, mada je morao da se smiri vezista Porta, inače bi naredni start možda bio još gori. Mogao je i ovde da dobije crveni...

Tražila je Benfika i penal u prvom narednom napadu kada je pao Martim Fernandeš, što je stvarno bilo van svake pameti, a gosti su bili konkretniji u uvodnih petnaestak minuta sa napadima. Mogli su i da povedu, da je Ba imao malo više sreće i da zadnji vezni Pablo Rozario nije bio na pravom mestu da glavom izvadi loptu iz gola. Neverovatno šta je skinuo za oduševljenje domaćih navijača, što je malo unelo i živosti generalno u ostale igrače Porta. A onda je krenuo pakao za Klemena Lenglea. Nekadašnji štoper Barselone je dobio žuti karton u 25. minutu i to je najavilo njegovu katastrofu na Dragau u nedelju uveče. Pre nego što dođe kobni trenutak za Francuza, nabrijani Veiga postiže vodeći gol u 31. minutu. Nekako poetski je bilo što je baš on dao gol i to majstorski. Soareš je poslao dugu loptu preko odbrane, vezista je podigao glavu i u stilu Zinedina Zidana primirio loptu neverovatnim prijemo i samo je spustio iza leđa golmana Benfike za vođstvo. I četiri minuta kasnije, vraćamo se na Lenglea. Neverovatna glupost, nesnađenost i koje već mogu neprijatne reči da se kažu za faul bez lopte. Posle lošeg dodavanja, šutnuo je i nagazio Andrea Silvu, dobio je drugi žuti karton i morao je na tuširanje u 35. minutu.

Usledile su logične izmene. Jedna iznuđena, druga još iznuđenija. I ne, ta iznuđenija nije ona trenera Benfike jer je Marko Silva već imao glavobolju, dok je Farioli tek mogao da je dobije. Silva je promenio Sudakova za štopera Sirkatija, što je bilo logično posle isključenja Lenglea, dok je Farioli morao da izvadi Veigu jer je bio na ivici drugog žutog i crvenog kartona. Nije mogao da izbegne sve te naboje, a upravo ta izmena je bila pun pogodak i nešto najbolje što je te večeri uradio trener Porta. Uveo je bivšeg igrača Crvene zvezde, In Boma Hvana. Da sve bude zanimljivije u drugom poluvremenu, pobrinuo se Aleksander Ba - inače vrhunska asistencija Prestijaninija, možda najzapaženiji igrač Benfike u prvom poluvremenu. Izbacio je Veigu napolje, imao najbolju šansu, a onda glavom pogodio mrežu u 51. minutu za blagi muk na Dragau. Sa igračem manje, izjednačenje, ima nade, a onda... Pojavljuje se Viktor Forholdt i pogađa u 54. minutu za novo vođstvo Porta i uspostavljanje ranije dominacije.

Nije dugo bilo potrebno Portu da postigne još jedan gol i dođe do dva pogotka prednosti i tu može da se skine kapa Farioliju. Kako je pogodio sa ubacivanjem Hvana, koji je igrao sjajno od kada je ušao, tako mu je vratio reprezentativac Južne Koreje, koji je postigao sjajan gol. U 60. minutu je ispratio odličan prodor Andrea Silve - inače asistenta i kod drugog gola - i našao se na pravom mestu u pravo vreme. U U 60. minutu je natrčao na loptu i zakucao je pod prečku za jedan baš lep gol u derbiju.