Rijera nije zadovoljan: Pobeda od 3:0 je samo šminka, u Evropi nam treba peta brzina

U svakom slučaju, crveno-beli su reprezentativnu pauzu dočekali sa šest bodova više od drugoplasirane Vojvodine.

„U poslednje vreme zahtevam da budemo malo dinamičniji. Dinamičnije znači iznenaditi protivnika, malo više menjati pozicije. I videli smo danas malo više toga. Ali moram da kažem da nisam zadovoljan ritmom. Sa ovim ritmom koji smo igrali danas, u Evropi to nije dovoljno. Moram da budem iskren prema klubu, moram da budem iskren prema svojim igračima, jer moram da zahtevam više. Sa drugom brzinom, možda je ovde danas to dovoljno, ali u Evropi morate da ubacite u petu brzinu. I to je ono što sam rekao na poluvremenu. Rekao sam: „Zaboravite na protivnika.“ Ono što moramo da uradimo jeste da igramo za sebe, da podignemo ritam, da igramo drugim ritmom, tako ćemo biti spremni za Evropu. U redu, moramo da igramo prvenstvene utakmice, ali ritam je za mene bio nizak, i igrači to već znaju, moramo to da popravimo“, rekao je Rijera posle utakmice.

Jeste li to rekli svojim igračima posle utakmice?

„Moji igrači znaju sve, 200 odsto. Verujte mi. Uvek prvo kažem igračima pre nego što bilo šta kažem vama, ili klubu, ili sportskom direktoru. Moram da budem otvoren prema njima, da im kažem istinu. Lako je da odem u svlačionicu i kažem: „Kako ste lepi, kako ste dobri igrači, pobedili smo 3:0 i to je to.“ Ne, ja gledam dalje od toga. Rekao sam mnogo puta, danas je jedan od onih dana kada volim da kažem da je rezultat samo šminka. To je samo šminka, mogli smo da pobedimo 10:0 ili 3:0, ali za mene je najvažniji ritam, kako igrate. Jer način na koji dodajemo loptu ili način na koji se krećemo u nekim situacijama - bili su spori, a u Evropi to nije dovoljno. Eto, takav sam. Imam visoke zahteve i želim da svaka utakmica bude sa tim visokim zahtevima“.

Potom se osvrnuo na Marka Arnautovića, iza koga je „grozan“ period, posebno u evropskim utakm icama..

„Ne vidim to kao nešto grozno. Napadači nekada daju mnogo golova, a nekada ne daju. Radi se o tome da postoje utakmice kada vam ide, pa date gol i bez gledanja, i ne otvorivši oči. A postoje trenuci kada imate veliku želju, ali jednostavno ne ide. Za mene je najvažnije, ponavljam opet, ne dati gol, već kako se krećete, šta dajete ekipi, koje momente kreirate i za protivnika. Tako da ja tražim ritam, brzinu, sve te stvari. To je ono što tražim. I onda, ako uradimo mnogo dobrih stvari, siguran sam da ćete biti spremniji ili bliži tome da date golove ili upišete asistenciju. Za mene su to najvažnije stvari, ne samo gol ili asistencija. On radi posao koji mu zadajem kada ga ubacim u igru, ono što zahtevam od njega, i to je najvažnije. Ali znate da nisam ljubitelj toga da pričam pojedinačno o igračima, jer na kraju fudbal je kolektivan sport, ali pojedinačno svako mora da da svoj maksimum. I kao što sam rekao, rekao bih da skoro svi igrači moraju još malo više da daju“.

Kakav je plan tokom reprezentativne pauze? Zvezda ima 14 reprezentativaca, uključujući i Vladimira Lučića, kojeg je naknadno pozvao Veljko Paunović.

„To znači da ćemo sa nama imati samo 10 igrača. A što se tiče igranja za reprezentaciju, treba da idu tamo, da uživaju, daju sve od sebe, daju mnogo golova, da se mnogo smeju, jer su nam potrebni, potrebno je da nam se vrate srećni. A 10 igrača koji ostaju sa nama - imaćemo sada četiri slobodna dana Treniraćemo tri dana, pa dva dana slobodno. Zatim ćemo sledeće nedelje imati jednu prijateljsku utakmicu, plus četiri treninga, a treće nedelje ćemo spremati utakmicu protiv Radničkog“.