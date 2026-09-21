Bilo je pakleno čuvati Vestrbruka
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 01:05
Kaže njegov bivši saigrač, Zek Lavin
Rasel Vestbruk je možda ovog leta otišao u košarkašku penziju, ali se uticaj koji je ostavio na saigrače i protivnike i dalje oseća. Od nepresušne energije do intenziteta koji je donosio svake večeri, Vestbruk je izgradio reputaciju koja je prevazilazila njegove već spektakularne brojke.
Zvezda Sakramento Kingsa, Zek Lavin, koji je prošle sezone delio teren sa njim, poslednji je u nizu bivših saigrača koji su se osvrnuli na ono po čemu se bivši MVP isticao. U razgovoru za "ClutchPoints", Lavin je otvoreno govorio o svom odnosu sa Vestbrukom i nahvalio ga ne samo kao igrača, već i kao čoveka.
„Ras je jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao. Na terenu i van njega. Taj lik ima energiju kakvu nikada ranije niste videli. Mnogo smo razgovarali, trenirali i igrali zajedno. Ras mi je stvarno dobar prijatelj. Skidam mu kapu za pakleno dobru karijeru.“
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Dvostruki NBA Ol-star se takođe prisetio svojih prvih godina u ligi i toga kako je izgledalo pokušavati da zaustavi Vestbruka kada je bio na vrhuncu snage.
„Ušao sam u ligu 2014. godine, a par godina kasnije, mislim da je osvojio MVP nagradu. Bilo je pakleno teško čuvati ga dok sam bio mlađi, posebno sa 19 ili 20 godina kada se zaleti direktno na tebe.“
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Lavin veruje da je Vestbruk mogao još da doprinese košarci, ali mu je bilo drago što je otišao pod sopstvenim uslovima.
„Imao je još mnogo toga da da košarci. Mogao je da nastavi da igra, ali mi je drago što je otišao pod sopstvenim uslovima, jer nema svako priliku da to uradi“, zaključio je Lavin.