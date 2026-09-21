Bilo je pakleno čuvati Vestrbruka

Rasel Vestbruk je možda ovog leta otišao u košarkašku penziju, ali se uticaj koji je ostavio na saigrače i protivnike i dalje oseća. Od nepresušne energije do intenziteta koji je donosio svake večeri, Vestbruk je izgradio reputaciju koja je prevazilazila njegove već spektakularne brojke.

Zvezda Sakramento Kingsa, Zek Lavin, koji je prošle sezone delio teren sa njim, poslednji je u nizu bivših saigrača koji su se osvrnuli na ono po čemu se bivši MVP isticao. U razgovoru za "ClutchPoints", Lavin je otvoreno govorio o svom odnosu sa Vestbrukom i nahvalio ga ne samo kao igrača, već i kao čoveka.

„Ras je jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao. Na terenu i van njega. Taj lik ima energiju kakvu nikada ranije niste videli. Mnogo smo razgovarali, trenirali i igrali zajedno. Ras mi je stvarno dobar prijatelj. Skidam mu kapu za pakleno dobru karijeru.“