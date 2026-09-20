Kvoterbek Strahinja oživeo Pulišića nakon 10 meseci, Milan lomi male (VIDEO)
Vreme čitanja: 7min | ned. 20.09.26. | 22:39
Sjajna asistencija srpskog reprezentativca i još lepši potezi Amerikanca
Milan je kod Maksa Alegrija prošle sezone muku mučio sa malim utakmicama i prosipao bodove, što ga je na kraju koštalo kraha sezone u onom šokantnom porazu od Kaljarija. Ove sezone Rosoneri sa Rubenom Amorimom na klupi beleže drugačije rezultate.
Protiv jačih rivala ne znaju za pobedu, ali protiv „malih” sakupljaju bodove. Večeras su osvojili još tri trijumfom nad Lećeom na San Siru – 3:0.
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Milan je u poslednje dve nedelje prokockao pobedu nad Juventusom, jedva se spasao poraza od Lacija i dobio lekciju od kombinovanog tima Benfike, da bi večeras deklasirao Salentine uz dobre role Kristijana Pulišića, Strahinje Pavlovića, Adrijana Rabioa i ponovo Dijega Moreire.
Leće je došao da se brani i nastradao. Utakmicu je otključao fenomenalan pas Strahinje Pavlovića iz poslednje linije u 14. minutu. Navikli smo od srpskog štopera da predstavlja opasnost po gol rivala kada krene u solo prodore ili na prekide, ali večeras je pokazao da ima i dugu loptu u stilu najvećih defanzivaca koji su nosili crveno-crni dres. Poput najboljih kvoterbekova iz američkog fudbala je osetio Pulišića i spojio ga sa golom. Mora se priznati da je prijem američkog ofanzivca bio fantastičan. U Bergkampovom stilu… Posle dva takva poteza, greh bi bio da i završnica nije bila odgovarajuća…
Pulišiću je ovo bio prvi gol za Milan u 2026. godini! Poslednji put se u strelce upisao 28. decembra prošle godine, a nije se proslavio ni u dresu reprezentacije SAD. Mogao je Amerikanac uskoro i do asistencije, ali je De Vinter njegov centaršut poslao pored gola. Leće nije ni zapretio Menjonu u prvih 45 minuta…
Dešavalo se Milanu kod Alegrija da ne ume da prelomi ili zatvori utakmicu protiv slabijih rivala, ali kod Amorima to radi dobro. Nastavili su Rosoneri da pritiskaju i plod takvog pristupa je bio pogodak Rabioa nakon sat vremena igre za 2:0. Nakon prelepe akcije u kojoj su učestvovali Hila, Pulišić i Ramos, Francuz je krunisao dupli pas sa portugalskim napadačem.
Amorim je nakon toga počeo da pravi izmene i pogodio sa prvom. Dijego Moreira je pogodio posle samo tri minuta na terenu. Pobegao je odbrani gostiju i rutinski završio solo prodor…
Pored ubedljivog trijumfa, ohrabrujuće za Rosonere je i što su tek drugi put od početka sezone sačuvali mrežu mirnom. Uz značajan doprinos Pavlovića, koji je bio jedan od najboljih pojedinaca meča.
SERIJA A – 5. KOLO
Petak
Monca - Sasuolo 2:1 (0:0)
/Varela 51, 63pen - Adžić 88/
Subota
Bolonja - Torino 1:1 (1:0)
/Bernardeski 14 - Kulenović 77/
Udineze - Kaljari 0:1 (0:0)
/Maldini 54/
Roma - Inter 2:2 (2:0)
/Kone 6, 37 - Lautaro 46, 79/
Venecija - Lacio 0:2
/Zakanji 51pen, Noslin 60/
Nedelja
Fjorentina - Napoli 1:1 (0:1)
/A. Himenez 51 - Gilmor 23/
Frozinone - Komo 2:0 (2:0)
/Kalo 14, Kvernadze 45+3/
Parma - Đenova 2:1 (1:0)
/Romero 38, Almkvist 80 - Osmajić 70/
Juventus - Atalanta 2:0 (1:0)
/Konseisao 28, Bremer 77/
Milan - Leće 3:0 (1:0)
/Pulišić 14, Rabio 61, Moreira 73/