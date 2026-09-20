Pola gasa svih ostalih, gas do daske Ferana Toresa: PSŽ ni blizu maksimuma, a Klasik je opet njegov

Španac je letos stigao iz Barselone za 55.000.000 evra, a gol na Velodromu bio mu je već sedmi na šest utakmica u svim takmičenjima za Parižane. Za igrača koji je doveden da odmah pravi razliku, teško je zamisliti ubedljiviji početak. I ovog puta pogodio je baš kada je trebalo. U 66. minutu Dezire Due je sa leve strane podigao glavu i spazio Toresa kako kreće ka petercu. Centaršut je bio perfektan, a Španac je utrčao ispred čuvara i glavom poslao loptu u mrežu za 0:1. Još jedan veliki trenutak za čoveka koji je pre dva meseca bio strelac pobedonosnog gola u finalu Svetskog prvenstva, a sada u dresu Pari Sen Žermena nastavlja da rešeta tempom koji deluje gotovo nestvarno kada se zna da u Barseloni nije bio među voljenijim igračima.

Marselj, međutim, nije potonuo odmah. Naprotiv. Domaćin je još u 33. minutu morao prinudno da menja zbog povrede Igora Paišaa, a upravo je čovek koji ga je zamenio kasnije postao heroj Velodroma - Anžel Gomeš. U 72. minutu domaći su izveli fantastičnu kontru. Pjer Emil Hejbjerg osvojio je loptu, Amin Guiri je odmah povukao akciju kroz sredinu i poslao Gomeša u prostor. Bivši igrač Mančester Junajteda zalomio je Vilijana Paća tako da je štoper Parižana završio na zemlji, a zatim mirno savladao Matveja Safonova za 1:1.

Posle dugo vremena činilo se da Marselj ima momentum, da je uhvatio Pari Sen Žermen na krivoj nozi i da bi upravo ovaj klasik mogao da bude trenutak prekida lošeg niza. Samo što je euforija trajala jedva dva minuta. U 74. minutu Nuno Mendeš je sa leve strane ubacio loptu pred gol, a Markinjos se pojavio ispred čuvara i prvi stigao do nje. Njegov prvi pokušaj golman Marselja De Lang uspeo je da zaustavi, ali je kapiten Parižana ostao u akciji, prvi došao do odbitka i iz drugog pokušaja pogodio za 1:2. Od potpune euforije do tišine na tribinama praktično u jednom dahu.

A onda je situacija postala još gora. Timoti Vea je povukao Nuna Mendeša oko kukova, zaradio drugi žuti karton i ostavio domaćina sa desetoricom. Tada je Marselj praktično izgubio i poslednji nalet. Pari Sen Žermen je dobio upravo ono što mu je trebalo - prednost, igrača više i mogućnost da smiri utakmicu koja je samo nekoliko minuta ranije delovala potpuno otvoreno. Do kraja je rezultat ostao 1:2.

PSŽ posle pet kola ima osam bodova i nalazi se na šestom mestu. Lider Monako ima pet više, Lion i FK Pariz po tri više, dok su Lil i Ren na dva boda prednosti. Dakle, nije PSŽ tamo gde bi navikao da bude u ovo doba sezone, ali pobeda u klasiku svakako popravlja sliku pred pauzu. Marselj, sa druge strane, tone sve dublje. Olimpik je ostao na svega tri boda i nalazi se na 17. mestu, odnosno pretposlednjoj poziciji na tabeli. Jedina ligaška pobeda ostala je ona protiv Strazbura u prvom kolu. Od tada četiri prvenstvena poraza zaredom. Kada se na to doda i poraz od Bešiktaša u Ligi Evrope pre tri dana, Marselj sada ima pet uzastopnih poraza u svim takmičenjima.

FRANCUSKA 1 – 5. KOLO

Petak

Monako - Lans 2:1 (1:0)

/Bruner 32, Gradi 84 ag - Udol 57/

Subota

Pariz - Strazbur 2:1 (1:0)

/Kebal 18, Pažo 57 - Embou 88 autogol/

Lion - Ren 4:0 (2:0)

/Nuama 7, 30, Atekame 48, Toliso 76/

Tuluz - Avr 3:2 (0:0)

/Tengstet 49 pen, 51, Jorgensen 79 - Madža 71, Samata 88/

Le Man - Lorijen 2:1 (1:0)

/Buraba 3, Dijalo 57 - Jensen 79/

Anže - Troa 2:0 (1:0)

/Peter 42, Sbai 57/

Nedelja

Okser - Brest 2:1 (0:1)

/Arčer 47, Le Guen 83 autogol - Mbup 23/

Nica - Lil 2:1 (1:0)

/Engoj 22 autogol, Amura 67 - Ueda 79/

Olimpik Marselj - Pari Sen Žermen 1:2 (0:0)

/Gomeš 72 - Tores 66, Markinjos 74/