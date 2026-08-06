Benfikine muke sa štoperima, ali Srca iz Edinburga su bezopasna ovog leta

Benfika je ostala bez Antonija Silve koji je pojačao Bornmut, dok je još jedan štoper napustio Luž ovog leta. U pitanju je iskusni Argentinac Nikolas Otamendi. Prioritet trećeplasiranog tima prošle sezone u Primeiri ovog meseca je dolazak centralnih defanzivaca.

21.00: (1,10) Benfika (9,00) Harts (18,0)

Pobednik ovog dvomeča ide na poraženog iz duela Orhusa i Sabaha. U prvom meču u Randersu danski klub je slavio sa 2:1 pred revanš u Bakuu.

Benfiki će najveća opasnost da preti od Portugalca, napadača Klaudija Brage.

„Doći iz četvrte lige, gde nema mnogo kvaliteta, do ovde da igram pred 60.000 ljudi u Lisabonu je poseban osećaj. Uspeo sam da dođem do faze u karijeri o kojoj sam sanjao. Ja sam dečak koji je odrastao u Portugaliji i znam koliki je Benfika veliki klub. Tačno je da je naš rival favorit, ali niko ne izlazi na teren da izgubi. Došli smo da pobedimo. Benfika ima više iskustva i igrače visokog kalibra, ali mi smo tu da protivniku otežamo zadatak. U fudbalu ništa nije nemoguće“, rekao je Braga, koji je prošle sezone postigao 14 golova u šampionatu za Srca.

20.00: (1,40) Tun (5,00) Vikingur (6,90)

Harts je na startu Premieršipa poražen u Aberdinu – 1:2 prethodnog vikenda. Računajući dva meča sa ekipom iz Graca, loš početak sezone škotskog vicešampiona koji se prošle sezone sa Seltikom do poslednjeg kola borio za titulu.

Posle odlaska dva kapitena, Antonija Silve i Nikolasa Otamendija, trener Silva je izabrao trojicu lidera – to će biti Tomas Arauho, Norvežanin Aursnes i Grk Pavlidis. Za prvi meč protiv Hartsa pod znakom pitanja su roviti Aursnes i Hrvat Ivanović. Van stroja su sigurno Vajnter, Ume, Bruma i Tijago Gouveja.

Do ovog leta trener Fulama ne bi trebalo da menja tim koji je pre nedelju dana razbio Sankt Galen sa 5:0 na Lužu. Pavlidis je siguran u špicu, iza će da bude Rafa Silva i novajlija iz Lansa, Poljak Kaminski, a uloga „desetke“ pripada Ukrjaincu Sudakovu.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Sreda

Ferencvaroš - Gornjik Zabže 1:0 (1:0)

/Korbu 65/

Četvrtak

17.00: (3,90) KuPS (3,50) Univerzitatea Krajova (1,97)

18.00: (3,10) Jagjelonija (3,40) Rendžers (2,30)

18.00: (5,60) Linkoln (4,00) Omonija (1,53)

18.00: (2,05) Makabi Tel Aviv (3,45) CSKA Sofija (3,60)

19.00: (1,22) Leh Poznanj (6,50) KI Klaksvik (12,0)

19.00: (1,55) Salcburg (3,80) Pafos (5,80)

19.00: (4,10) Hradec (3,70) Bešiktaš (1,90)

19.45: (1,67) PAOK (3,70) Anderleht (5,50)

20.00: (1,40) Tun (5,00) Vikingur (6,90)

21.00: (1,10) Benfika (9,00) Harts (18,0)

***kvote su podložne promenama