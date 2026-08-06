Makabi u dva dana kompletirao centarsku liniju – Bakot u Tel Avivu za 500.000 dolara godišnje
Vreme čitanja: 1min | čet. 06.08.26. | 11:19
Ugovor na dve godine
Prvo Danijel Tajs, danas Armando Bakot. I Makabi iz Tel Aviva je u samo dva dana kompletirao centarsku liniju za narednu sezonu. Jer još od 2021. tu je i Roman Sorkin.
Bakot je tu da bude podrška i ugrabi svaku šansu, koju prošle sezone nije dobio u Fenerbahčeu. Igrao je samo 10 minuta u proseku i u beležio 2,4 poena uz 1,8 skokova po utakmici Evrolige. Poslednju je u elitnom takmičenju odigrao još 7. aprila.
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Nešto više prostora imao je u prvenstvu Turske, 17,5 minuta, očekivano i brojke su bile veće – šest poena uz 3,4 skoka. I šut iz igre od 49,4 odsto.
Ima ipak Bakot i opravdanje, jer mu je posle pet sezona na Univerzitetu Severne Karolone i jedne Memfis Haslu u Dži ligi ova prošla bila prva, prava u profesionalnoj košarci. Sa godinu dana iskustva u Evropi možda bi mogao da se ispostavi kao dobro rešenje, jer u Tel Avivu će igrati kao, za današnje vreme, skromnih 500.000 dolara po sezoni.
Izraelski mediji pišu da je imao unosnije ponude iz Turske i Španije, ali izabrao je baš Makabi i dobio ugovor na dve godine.