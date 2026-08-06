Makabi u dva dana kompletirao centarsku liniju – Bakot u Tel Avivu za 500.000 dolara godišnje

Nešto više prostora imao je u prvenstvu Turske, 17,5 minuta, očekivano i brojke su bile veće – šest poena uz 3,4 skoka. I šut iz igre od 49,4 odsto.

Ima ipak Bakot i opravdanje, jer mu je posle pet sezona na Univerzitetu Severne Karolone i jedne Memfis Haslu u Dži ligi ova prošla bila prva, prava u profesionalnoj košarci. Sa godinu dana iskustva u Evropi možda bi mogao da se ispostavi kao dobro rešenje, jer u Tel Avivu će igrati kao, za današnje vreme, skromnih 500.000 dolara po sezoni.

Izraelski mediji pišu da je imao unosnije ponude iz Turske i Španije, ali izabrao je baš Makabi i dobio ugovor na dve godine.