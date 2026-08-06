Maksimovićev prvi intervju u Nemačkoj: Sanjam da igram protiv Zvezde u Ligi šampiona

Uz pomoć Švajcarskog trenera Gorana Petrovića, koji je služio kao prevodilac, Maksimović je priznao da mu je bilo teško da se adaptira na novi klub.

„Superliga Srbije i nemačka Bundesliga nisu isto. Potpuno su različita takmičenja. U Nemačkoj se igra jači i brži stil fudbala. Trebalo mi je vremena da se naviknem. Međutim, čak i kada nisam igrao nisam izgubio samopouzdanje jer sam se trudio maksimalno da iskoristim šansu koju ću dobiti ove sezone. Veoma sam optimističan po pitanju budućnosti“.

20.30: (1,80) Borac Banjaluka (3,40) ML Vitepsk (4,30)

Šta si naučio tokom prve godine u Nemačkoj?

„Došao sam ovde i video da je potrebno mnogo više vrednog rada da bi se uspelo u Bundesligi. Razumem šta znači fokusiran rad, to me je oblikovalo. Primetio sam da su ovde ljudi mnogo vredniji i efikasniji“.

Prihvatio si ovdašnji mentalitet. Koliko si uzbuđen pred svoju drugu sezonu?

„Motivisan sam za novu sezonu. Ako budemo igrali sa dva kreativna igrača, na pozicijama osam i deset u našoj osnovnoj formaciji, to će biti dobra stvar za moju igru“.

Često kažu da ti treba da popraviš fizikalije. Šta radiš po tom pitanju?

„Kada sam došao ovde morao sam da prilagodim ishranu – to je bilo veoma važno. Morao sam da povećam kilažu i uspeo sam u tome. Sada je važno da treniram još više i jače. I to ide u dobrom smeru. Posle treninga i programa sa timom često ostajem duže u trening centru kako bih odradio dodatne treninge za snagu“.

Kreativni fudbaler koji napreduje. Šta Andrija Maksimović misli o fudbalu, sportu u kojem igračka inteligencija može da napravi razliku.

„Mogu da odigram završni pas i postižem golove. Morate da razmišljate brzo i budete kreativni, jer ovo je veoma brza igra. Želim da doživim posebne momente na terenu. Napredovao sam u odnosu na prvu sezonu. Sada sam manje napet i znam šta je potrebno da biste uspeli u Bundesligi“.