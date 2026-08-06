Maksimovićev prvi intervju u Nemačkoj: Sanjam da igram protiv Zvezde u Ligi šampiona
Vreme čitanja: 4min | čet. 06.08.26. | 12:04
Mladi vezista RB Lajpciga istakao da je uspeo da popravi kilažu, da provodi više vremena u teretani i da očekuje da će ove sezone dobiti pravu šansu da se pokaže u Bundesligi
Ne želimo da mu stavljamo dodatan pritisak na leđa, ali sezona 2026/2027 definitivno bi mogla da bude ta od koje će da zavisi da li će Andrija Maksimović da ima dobru i fenomenalnu karijeru. Posle svega što se dešavalo u životu mladog Pazarca od momenta kada je debitovao za prvi tim Crvene zvezde, pa za reprezentaciju Srbije, a zatim i RB Lajpcig koji ga je kupio za obeštećenje od 14.000.000 evra, razumljivo je zašto su ogromna očekivanja od njega i u Nemačkoj. Neuspešna, prva sezona u inostranstvu je već zaboravljena, od ovog leta 19-godišnji vezista mora da igra konstantno dobro ako želi da dobaci do najjačih svetskih klubova.
Talenat za tako nešto ima, to nije sporno. Čak ni prethodni trener RB Lajpciga Ole Verner nije krio da Srbin ima neke vanserijske kvalitete, kao što su pregled igre i brzina razmišljanja. Međutim, imao je i mane zbog kojih gotovo uopšte nije igrao prošle sezone. Kako je radio na njima ispričao je u eksluzivnom intervjuu za Lajpciger Folkscajtung, prvi u životu koji je dao za nemačke medije.
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Uz pomoć Švajcarskog trenera Gorana Petrovića, koji je služio kao prevodilac, Maksimović je priznao da mu je bilo teško da se adaptira na novi klub.
„Superliga Srbije i nemačka Bundesliga nisu isto. Potpuno su različita takmičenja. U Nemačkoj se igra jači i brži stil fudbala. Trebalo mi je vremena da se naviknem. Međutim, čak i kada nisam igrao nisam izgubio samopouzdanje jer sam se trudio maksimalno da iskoristim šansu koju ću dobiti ove sezone. Veoma sam optimističan po pitanju budućnosti“.
20.30: (1,80) Borac Banjaluka (3,40) ML Vitepsk (4,30)
Šta si naučio tokom prve godine u Nemačkoj?
„Došao sam ovde i video da je potrebno mnogo više vrednog rada da bi se uspelo u Bundesligi. Razumem šta znači fokusiran rad, to me je oblikovalo. Primetio sam da su ovde ljudi mnogo vredniji i efikasniji“.
Prihvatio si ovdašnji mentalitet. Koliko si uzbuđen pred svoju drugu sezonu?
„Motivisan sam za novu sezonu. Ako budemo igrali sa dva kreativna igrača, na pozicijama osam i deset u našoj osnovnoj formaciji, to će biti dobra stvar za moju igru“.
Često kažu da ti treba da popraviš fizikalije. Šta radiš po tom pitanju?
„Kada sam došao ovde morao sam da prilagodim ishranu – to je bilo veoma važno. Morao sam da povećam kilažu i uspeo sam u tome. Sada je važno da treniram još više i jače. I to ide u dobrom smeru. Posle treninga i programa sa timom često ostajem duže u trening centru kako bih odradio dodatne treninge za snagu“.
Kreativni fudbaler koji napreduje. Šta Andrija Maksimović misli o fudbalu, sportu u kojem igračka inteligencija može da napravi razliku.
„Mogu da odigram završni pas i postižem golove. Morate da razmišljate brzo i budete kreativni, jer ovo je veoma brza igra. Želim da doživim posebne momente na terenu. Napredovao sam u odnosu na prvu sezonu. Sada sam manje napet i znam šta je potrebno da biste uspeli u Bundesligi“.
Na čemu još možeš da radiš ove godine pod novim trenerom Martinom Demikelisom?
„Mnogo naglaska stavljamo na tečan, napadački stil fudbala i želimo da osvajamo posed presingom. To mi se dopada. Generalno, fokus je na kontra-presingu. Ako izgubimo loptu ili želimo da je povratimo, moramo brzo da reagujemo da bismo je obezbedili. To je definitivno nešto što još mogu da poboljšam“.
U otadžbini su te prozvali „Srpski Mesi“. Kako se nosiš sa time?
„Zovu me tako otkad sam bio mali, možda zato što smo imali sličnu frizuru. Mesi mi se mnogo sviđa, on mi je idol. Međutim, ne želim da me porede sa njim. Hoću da budem Andrija Maksimović“.
Šta želiš da čitaš o sebi u nekoj kasnijoj fazi karijere?
„Možda: Maksimović potresa Bundesligu“ ili „Mladi fudbaler stvara magične trenutke“. Naravno, ne mogu još uvek da dominiram Bundesligom, ali uvek mogu da napredujem i napravim jedan ili dva posebna momenta“.
Transfer u RB Lajpcig je za mnoge fudbalere vrhunac karijere. Kakva su tvoja očekivanja?
„Ubeđen sam da ću dočekati svoju šansu. Nadam se da možemo da igramo na najvišem mogućem nivou u Bundesligi i da se pokažemo u dobroj formi u Ligi šampiona. Takođe da doguramo što je dalje moguće u Kupu Nemačke. Radujem se svemu tome. Naravno, posebno Ligi šampiona, jer to je nešto posebno“.
Pre gotovo tri godine si u grupnoj fazi Lige šampiona ušao u igru u dresu Crvene zvezde kao rezerva protiv RB Lajpciga. Ne moram ni da te pitam šta bi ti sada značilo da igraš protiv svog matičnog kluba u Ligi šampiona, ako se kvalifikuju...
„To bi mi definitivno bio najznačajniji trenutak u sezoni, da igram protiv Crvene zvezde. Bez dileme, sanjam o tome da nas žreb spoji“.
Ne prati te samo čitava Srbija, već i selektor Veljko Paunović. Odigrao si deveti meč za reprezentaciju u maju.
„Moj fokus je trenutno na RB Lajpcigu. To je moj klub i volim ga. Želim da se dokažem ovde i pokažem šta sve mogu. Sve drugo dolazi posle toga“.
Koliko Lajpcig osećaš kao svoj dom?
„Prijatno mi je u Lajpcigu. Moja majka je uvek sa mnom, ona mi čak ponekad i kuva. Moji tata i sestra su u Srbiji. Svi me podržavaju“, zaključio je Maksimović.
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