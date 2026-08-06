PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Valjku bolje ide u Evropi
Vreme čitanja: 1min | čet. 06.08.26. | 11:28
Pročitajte nekoliko predloga za 6. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Partizan je preskočio prvu prepreku u kvalifikacijama za LK, ali u Mozzart Bet Superligi Srbije ne može da se pohvali učinkom (1-1-1). Tobol se namučio da dođe do dvomeča sa crno-belima i jasno je da su izabranici Saše Ilića, iako ne baš ubedljivi favoriti na svom terenu.
Konačan ishod
Poput većine poljskih klubova i Jagjelonija je nepredvidiva. Međutim, retko gubi u Bjalistoku od rivala koji su sličnih kvaliteta. Rendžers ne odskače od nje, a pritom nije oduševio na startu prvenstva, tako da je dvojka malo verovatna. Dvoumimo se između KIXVPPX i 0-2 gola.
Ukupno golova
Tun je sam sebi “pucao u noge” na Maksimiru i umesto da nastavi put ka Ligi šampiona eto ga na „nižem stepeniku“. Vikingur je srčan i sposoban je da ugrozi Švajcarce, kojima nedostaje međunarodno iskustvo, zato uz keca pokušajte i sa kombinacijom 1&GG, koja sjajno plaća.
Konačan ishod
Benfika je kvalifikacije počela porazom od St. Galena na strani (2:1), da bi se Orlovi bukvalno obrušili na Švajcarce u revanšu (5:0). Harts ovog leta ređa samo poraze u takmičarskim mečevima, a kako ume da se naprima pogodaka bilo bi iznenađenje da keca ne isprati goleada.
Mozzart kombinazzije
Od početka sezone CS Univerzitatea je sklona drastičnim usponima, poput pobeda nad UTA Aradom i Petrolulom (po 4:0), i drastičnim padovima (poraz od 5:1 protiv Dinama). Srećom po Studente KuPS ne izaziva žmarce i u Finskoj nema keca, na vama je izbor između KIXVPPX i X2&3+.
Mozzart kombinazzije
Lepo smo vas prošle sedmice upozorili da je Leh sposoban za brljotine epskih razmera - 4:1 u Orhusu, pa 0:3 i 1:4 u Poznanju, poraz na penale i selidba u kvalifikacije za LE. To je ogroman šok za domaće i mada su na papiru favoriti GG3+ je najrazboritija (i isplativa) opcija.
Oba tima daju gol
Ovo bi trebalo da bude neizvestan dvomeč i očekujemo da putnik u narednu fazu bude odlučen tek u revanšu sledeće sedmice. Domaći su niz pobeda prekinuli na gostovanju SJK-u, dok Madervel igra veoma dobro, iako je sredinom juna promenio menadžera. Ipak, rizikujte s kecom.
Konačan ishod
Na Hajdukovu eliminaciju od Pafosa u kvalifikacijama za Ligu Evrope (4:0) nadovezao se poraz na gostovanju Varaždinu u 1. kolu HNL-a. Dakle, situacija na Poljudu nije ružičasta, a Žalgiris se u poslednje vreme raspucao i ništa ne garantuje dvojku, zato preskočite ovaj par.
Konačan ishod