Juve vodio 2:0, pa se tresao u Alkmaru: Kolo Muani konačno leteo (VIDEO)
Vreme čitanja: 10min | čet. 05.11.26. | 22:53
Francuz pogodio posle više od 400 minuta golgeterskog posta - 1:2
Prvog dana novembra, bila je trenerska glava Lučana Spaletija na giljotini, ali sačuvao se iskusni Italijan pobedom u derbiju sa Napolijem. Četiri dana kasnije, bilo je problematično za Spaletija i njegov Juventus i u Ligi Evrope, ali uprkos mukama u finišu utakmice četvrtog kola sa AZ Alkmarom, Bjankoneri su otvorili novembar sa dve pobede - 1:2.
Već od 37. minuta Stara dama je vodila sa 2:0, a Randal Kolo Muani igrao najbolju predstavu od povratka u Juve. Čuvao je gost sigurnu prednost sve do 88. minuta, a onda indolentnošću svoje odbrane ušao u probleme koji su na posletku pretili da rezultiraju gubitkom bodova. AZ je prepolovio zaostatak, onda u nadoknadi podigao AFAS stadion na noge zatresavši mrežu za 2:2. Međutim, strelac gola nade Maks Merdink bio je u ofsajdu.
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Sudar braće Kopmejners pripao je Juventusovom Teunu. Mlađi brat Per je čak uvalio svog saigrača i tim u problem u 37. minutu, pre nego što je Kolo Muani oteo loptu, a koji sekund kasnije majstorski pogodio za 2:0. Dvadesetak minuta ranije, bivši član Ajntrahta i Pari Sen Žermena, namestio je gol upravo pomenutom Tenu, a brat Per bio je predaleko da bi ušao u blok, iako je po prirodi stvari trebalo da pokriva zonu ispred šesnaesterca.
Nije bio AZ naročito opasan tokom prvog dela igre, ali ne može se reći ni da je Juventus napadački blistao. Uz postignute golove, dva puta je pretio preko Kerima Alajbegovića, ali u poslednjoj trećini utakmice gotovo da se nije približio protivničkom golu.
Domaćin je sporadično pokušavao, Bjankoneri su zbili redove i napunili šesnaesterac, a u takvim okolnostima nije bilo lako pronaći rupu. Najozbiljniju šansu pre nego što je AZ prepolovio zaostatak, imao je Kes Smit dvadesetak minuta pre kraja, ali je prebacio gol.
Lučano Spaleti je u drugom poluvremenu pravio mahom defanzivne izmene, ali su one, umalo donele više štete nego koristi... Konkretno bek Huan Kabal. Kolumbijac je zaboravio igrača u 88. minutu, zadnja linija Juvea je pukla, a Maks Merdink, dželat Srbije iz jesenjeg prozora Lige nacija, vratio nadu domaćinu. A onda je Merdink početkom nadoknade trznu glavom, naterao Vikarija na dve volšebne intervencije, a Mes de Vit je u popravnom pocepao mrežu Juvea. Srećom po Staru damu, pomoćnik je podigao zastavicu i signalizirao ofsajd.
Za razliku od Milana koji se bruka u Ligi Evrope, Juve posle četiri runde ima odličnih 10 bodova. Više je od večeras mogao da ima Bajer Leverkuzen, mogli su Farmaceuti do maksimalnih 12 bodova, ali ih je sapleo, Marselj koji je do večeras bio fenjeraš Lige Evrope sa nulom pored svog imena.
Izvukli su gosti bundesligaša u 77. minutu, Amin Gviri je vukao loptu četrdesetak metara pre nego što je evrogolm potpisao poraz Leverkuzena, treći u poslednja četiri duela u svim takmičenjima.
LIGA EVROPE, 4. KOLO
Sreda
Ren - Olimpijakos 0:0
Četvrtak
Milan – Ferencvaroš 0:2 (0:0)
/Džozef 52, 66/
Anderleht – Salcburg (1:0)
/Augustinson 20/
Kristal Palas – Hofenhajm 1:1 (0:1)
/Kamada 92 - Pras 7/
Levski – Jagjelonija 1:0 (0:0)
/Stojančov 83/
NEC – Omonija 3:1 (0:1)
/Linsen 50, 76, Bišof 74 – Dioni 23/
Real Sosijedad – Olimpik Lion 1:1 (1:0)
/Oskarson 28 – Toliso 54/
Sparta Prag – Bornmut 1:3 (1:0)
/Singateh 35 – Adams 57, Evanilson 81, Rajan 90/
Lilestrem – Viktorija Plzenj (0:1)
/Adu 10/
Leverkuzen - Marselj 0:1 (0:0)
/Guiri 77/
Benfika - Leh Poznanj 3:1 (1:0)
/Rafa Silva 6, Prestijani 67, Sudakov 90 - Bengtson 72/
Selta - Union Sen Žiloaz 1:2 (1:1)
/Duran 11 - Zeneli 35, 49/
Seltik - Bešiktaš 3:2 (0:0)
/Osmand 62, Duran 78, 87 - Olaitan 54, Kokču 85/
Šturm – Celje 2:3 (1:2)
/Dijakite 40, 93 – Seslar 29, 73, Verbič 45/
Sanderlend – Dinamo Zagreb 0:2 (0:2)
/Stojković 23, Beljo 39/
Torense – Ararat 1:2 (1:1)
/Agire 13 – Muradjan 41, Vilson 58/
AZ Alkmar – Juventus 1:2 (0:2)
/Merdink 88 – Kopmejners 19, Muani 37/
Hapoel Ber Ševa – OFI Krit 0:2 (0:1)
/Punguras 45+2, Funtas 56/