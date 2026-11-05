Juve vodio 2:0, pa se tresao u Alkmaru: Kolo Muani konačno leteo (VIDEO)

Prvog dana novembra, bila je trenerska glava Lučana Spaletija na giljotini, ali sačuvao se iskusni Italijan pobedom u derbiju sa Napolijem. Četiri dana kasnije, bilo je problematično za Spaletija i njegov Juventus i u Ligi Evrope, ali uprkos mukama u finišu utakmice četvrtog kola sa AZ Alkmarom, Bjankoneri su otvorili novembar sa dve pobede - 1:2.

Već od 37. minuta Stara dama je vodila sa 2:0, a Randal Kolo Muani igrao najbolju predstavu od povratka u Juve. Čuvao je gost sigurnu prednost sve do 88. minuta, a onda indolentnošću svoje odbrane ušao u probleme koji su na posletku pretili da rezultiraju gubitkom bodova. AZ je prepolovio zaostatak, onda u nadoknadi podigao AFAS stadion na noge zatresavši mrežu za 2:2. Međutim, strelac gola nade Maks Merdink bio je u ofsajdu.