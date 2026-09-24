Bernabeu okrenuo leđa Viniju – 93 odsto je za Diomandea
Vreme čitanja: 3min | čet. 24.09.26. | 09:36
I zbog ponašanja, ali svakako još više – zbog igre
Pre samo dve godine, Kilijan Embape je još igrao za Pari Sen Žermen, a Vinisijus Žunior je bio sunce što greje tribine stadiona “Santjago Bernabeu”. Gazda Florentino Perez bio je spreman da zarati sa celim svetom kada Vini nije dobio Zlatnu loptu, već je ona završila u Rodrijevim rukama. Ceo klub je odbio da putuje na svečanost. Karlo Ančeloti je morao da se ponizi kako bi se Real udvorio Brazilcu.
Danas? Danas je “Santjago Bernabeu” okrenuo leđa Brazilcu. Tek da podseti koliko je zahtevan Kraljevski klub. Nema starih zasluga. Nema emocija. Madrid traži spektakl, a Vini je ove sezone isporučio samo jedan gol uz tri asistencije. Na četiri poslednje utakmice je zamenjen. U gradskom derbiju sa Atletikom već u 54. minutu.
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Umesto njega, na teren je kročio Jan Diomande. I, uprkos porazu, doneo je napedak u igri. Još ranije, protiv Elčea, nagovestio je čemu sve Real može da se nada od 125.000.000 evra plaćenog krila. Kad je ušao u igru protiv Atletika, Real je već imao igrača manje. Sa Diomandeom je imao bolju igru. Ne toliko da bi se vratio u život, ali primetno bolju.
Ako ne verujete u našu procenu pitajte samo navijače. Publiku je nemoguće prevariti, a prema velikoj anketi Marke čak 93 odsto Realovih navijača sa je za promovisanje Diomandea u startera. Od tog broja, sedam odsto smatra samo da treba da igra, da li umesto Embapea, Džuda Belingema ili Arde Gulera – njima je svejedno. Ali, ovih 86 odsto je sasvim jasno: Diomande treba na levo krilo, a Vinisijus na klupu.
I nije ovo tamo neka “klikbejt” anketa. Marka je ubedljivo najčitanija u Madridu i u njenoj anketi učestvovalo je više od 50.000 glasača. Svega sedam odsto njih je bilo protiv Diomandea u startnih 11.
Možemo da pričamo o tome zašto je to i logično. Prvo, stigao je ovog leta, za ogromnu sumu novca, posle odličnog Mundijala, i nekako je prirodno da publika želi da ga vidi.
Zašto baš umesto Vinisijusa? Možda je dosadio. Sigurno je mnoge iritirao svađalačkim karakterom. Ali pre svega zato što ove sezone ne igra dobro. Na tom Madrilenju, Diomande je i statistički imao bolji učinak, iako je igrao manje, podvucimo još jednom, kada je Real igrao sa desetoricom. Jedan podatak se posebno izdvaja – Diomande je imao 31 kontakt sa loptom. Vinisijus, dok su dva ima bila brojčano izjednačena na 11 igrača, svega 22 kontakta. Usput i značajno neprecizniji pas, samo jedan dribling naspram šest Diomandeovih… Može se tako u nedogled. Vini je dobio tri od šest duela na zemlji, Diomande devet od 12. Diomandea nijednom nisu zaobišli rivali, Vinija jesu dva puta. Svi ti znakovi teško da su bili slučajni.
Očigledno sui ih videli i na tribinama. I sada traže Diomandea. A, Vinisijus do sada nije bio poznat kao neko ko se tako lako nosi s pritiskom. Sad se oseća na vratu.