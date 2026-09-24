Bernabeu okrenuo leđa Viniju – 93 odsto je za Diomandea

Umesto njega, na teren je kročio Jan Diomande. I, uprkos porazu, doneo je napedak u igri. Još ranije, protiv Elčea, nagovestio je čemu sve Real može da se nada od 125.000.000 evra plaćenog krila. Kad je ušao u igru protiv Atletika, Real je već imao igrača manje. Sa Diomandeom je imao bolju igru. Ne toliko da bi se vratio u život, ali primetno bolju.

Ako ne verujete u našu procenu pitajte samo navijače. Publiku je nemoguće prevariti, a prema velikoj anketi Marke čak 93 odsto Realovih navijača sa je za promovisanje Diomandea u startera. Od tog broja, sedam odsto smatra samo da treba da igra, da li umesto Embapea, Džuda Belingema ili Arde Gulera – njima je svejedno. Ali, ovih 86 odsto je sasvim jasno: Diomande treba na levo krilo, a Vinisijus na klupu.

I nije ovo tamo neka “klikbejt” anketa. Marka je ubedljivo najčitanija u Madridu i u njenoj anketi učestvovalo je više od 50.000 glasača. Svega sedam odsto njih je bilo protiv Diomandea u startnih 11.