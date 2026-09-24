Ćavi VS Klop: Posrnuli giganti na novim počecima s legendama na klupama

Obe selekcije su promenile selektora posle kraja na Mundijalu, ispadanja već u prvoj nokaut rundi (osmini finala) od Maroka, odnosno Paragvaja. Ronalda Kumana na klupi Holandije je zamenila legenda Barselone, Španac Ćavi Ernandez , dok je Jirgen Klop posle nekoliko godina penzije i rada u Red Bulu seo na užarenu klupu Pancera umesto smenjenog Julijana Nagelsmana .

Srbija večeras ( 20.45 ) kreće u peto izdanje Lige nacija na stadionu Rajko Mitić protiv Grčke, a derbi ove grupe u istom terminu je obračun komšija, supersila Holandije i Nemačke na Johan Krojf areni u Amsterdamu.

Ćavi, posle neuspešnog mandata na klupi Barselone, dobio je priliku da se okuše u selektorskoj funkciji na klupi Oranja. Biće 45. selektor ove reprezentacije, a peti stranac na klupi, prvi od 1978. i Austrijanca Ernesta Hapela. Prvi zadatak bio mu je da ubedi Virdžila van Dajka da ostane u taboru reprezentacije i u tome je uspeo. Veteran je odlučio da produži mandat u narandžastom. Od iskusnijih, osim Van Dajka (96 mečeva u dresu reprezentacije), tu je novi desni bek Reala Denzel Damfris (76). Ćavi nije pozvao Memfisa Depaja, sada uzdanicu brazilskog Korintijansa.

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Na dan pred meč sa Nemcima na otvaranju Lige nacija Ćavi je odlučio da precrta trojicu igrača: Jurijena Timbera, Keneta Tejlora i Givaija Zehijela. Od 23 igrača na spisku, debitant će biti krilni napadač PSV Ajndhovena Ruben van Bomel. Povređeni su Donijel Malen iz Rome i Džastin Klajvert iz Bornmuta. Od ranije su van stroja zbog povreda Mats Vifer, Matijs de Liht, Ćavi Simons, Frenki de Jong, Marten de Ron i Džerdi Shouten.

20.45: (2,75) Srbija (3,25) Grčka (2,80) MR

Napad bi trebalo da predvode raspoloženi Brajan Brobi koji je prethodnog vikenda dao tri gola Mančester Sitiju u Premijer ligi. Kodi Gakpo iz Liverpula bi trebalo da mu bude partner u špicu, uz Kričensija Samervila.

I u taboru Elfa je novi početak. Klop je uneo talas optimizma u prilično učmalu selekciju skrhanu debaklom na Mundijalu i eliminacijom od Paragvaja u osmini finala prethodnog leta.

„Prošao bih kroz vatru za momke. Ako daju sve od sebe, ja sam odgovoran za njih, bez ikakvih 'ako', 'i' ili 'ali'. Momci moraju to da pokažu“, širi optimizam Klop.

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Klop je za prve četiri utakmice Lige nacija pozvao čak 44 igrača, pa će protiv Srbije, recimo, igrati sasvim drugi tim nego večeras (20.45) u Amsterdamu. Za ovu akciju Klop neće moći da računa na Florijana Virca, Karima Adejemija, Nika Voltemadea i Aleksandra Pavlovića. Iznenađenje je što na prvom spisku nije bilo novog veziste Aston Vile Leona Gorecke i špica Štutgarta Deniza Undava.

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Debi za Nemce bi mogao da ima napadač Ajntrahta Junes Ebnutalib, koji je postigao pet golova na isto toliko mečeva Bundeslige. Izabrao je zemlju gde je rođen (Frankfurt) u odnosu na onu svojih predaka, Maroko. Napad protiv Oranja bi trebalo da predvodi as Arsenala Kai Haverc.

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Nemci i Holanđani imaju dugu istoriju duela. U poslednje vreme su Panceri uspešniji, sa po dve pobede i remija u poslednja četiri odmeravanja snaga. U prošloj Ligi nacija Nemačka je na svom terenu pobedila komšije sa 1:0, dok je u Amsterdamu bilo 2:2.

POTENCIJALNE STARTNE POSTAVE

HOLANDIJA (4-3-3): Verbrugen – Damfris, Van Heke, Van Dajk, Van de Ven – Kupmajners, Gravenberh, Rajnders – Samervil, Brobi, Gakpo.

NEMAČKA (4-2-3-1): Ter Štegen – Troj, Ta, Šloterbek, Braun – Kimih, Nmeča – Karl, Musijala, Šade – Haverc.

A LIGA NACIJA – 1. KOLO

Četvrtak

GRUPA 2

20.45: (2,75) Srbija (3,25) Grčka (2,80) MR

20.45: (2,45) Holandija (3,60) Nemačka (2,75)

GRUPA 4

20.45: (1,75) Norveška (3,95) Danska (4,45)

20.45: (1,18) Portugalija (7,25) Vels (15.0) MR

Petak

GRUPA 1

20.45: (2,25) Italija (3,40) Belgija (3,20)

20.45: (7,00) Turska (4,50) Francuska (1,45)

Subota

GRUPA 3

20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)

20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)

***kvote su podložne promenama