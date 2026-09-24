Možda je Tuhel u pravu: Engleska ne može da nauči ono što je Špancima u DNK

Dva meseca kasnije, dva dana uoči sudara Engleske upravo sa Španijom u Ligi nacija, Entoni Gordon je dao interesantne izjave koje apsolutno potkrepljuju Tuhelove reči. A Gordon nakon što je iz prvog lica video kako stoje stvari u Barseloni (čiji igrači čine gro španske reprezentacije) jeste apsolutno kompetentan da upoređuje. "Engleska kao nacija, ne poseduje tu vrstu snage, da kontroliše utakmice kao što to radi Španija. То, jednostavno, nije u nama", rekao je Gordon i nastavio : "Nisam siguran da je to nešto što može da se nauči. Igrajući u Španiji, mogu da pričam sa iskustvenog stanovišta. Način na koji oni čuvaju loptu je drugačiji, mnogo drugačiji od bilo čega što sam do sada iskusio."

Interesantno je da je Gordon ove reči izgovorio u nacionalnom fudbalskom centru Sent Džorž park, mestu izgrađenom s namerom da se engleski fudbaleri tehnički razvijaju po uzoru na Španiju. Upravo tu je nekadašnji predsednik FA Dan Ešvort podvukao sintagmu "engleski DNK", što danas, nakon Tuhelovih i Gordonovih izjava deluje prilično ironično.

"Nisam siguran da ikada možemo da dosegnemo taj nivo, ali sigurno možemo da budemo bolji, ili da idemo drugim putem i fokusiramo se na kvalitete koji su u našoj srži, poput oslanjanja na fizičku snagu, direktan fudbal i kontra napade."

Vratio se Gordon na razlike između španskih i engleskih igrača.

"Engleski fudbaleri jesu školovani na isti način kao i španski. Znamo i mi da držimo loptu, ali način na koji pojedini igrači Španije donose odluke sa loptom jednostavno nije prirodan (za Engleze). Gledam kakve odluke donose i pomislim - 'kako li ste ovo videli'? Tako su stvoreni", objasnio je Gordon i zaključio: "Za nas je važno da prestanemo da gledamo u druge zemlje pokušavajući da budemo kao oni, jer to nismo. Mi smo Englezi sa našim kvalitetima, kvalitetima koje drugi nemaju. Možda da počnemo da radimo ono u čemu smo dobri."