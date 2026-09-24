Grci pišu: Jovanović vraća četvoricu pozadi, sa tribina podrška 500 navijača
Vreme čitanja: 3min | čet. 24.09.26. | 09:49
U susret večerašnjoj utakmici Lige nacija na stadionu Rajko Mitić (20.45)
Vreme je za novi početak! Kako fudbalske reprezentacije Srbije, tako i njenog večerašnjeg rivala Grčke. Utakmicom na stadionu Rajko Mitić (20.45) i jedni i drugi započinju novi ciklus Lige nacija i novu epizodu svog nacionalnog tima za koju veruju da će biti uspešnija nego prethodne kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.
Konkurenti u grupi su još Holandija i Nemačka, koji su favoriti za prva dva mesta i plasman u četvrtfinale. Od Orlova i Helena očekuje se borba za treću poziciju, koja će u zavisnosti od broja bodova doneti opstanak u najjačoj diviziji Lige nacija ili učešće u baražu. Pored toga, plasman je bitan i zbog rasporeda u šeširima pred žreb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje kreću u martu.
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S nestrpljenjem čekamo da vidimo kako je Veljko Paunović složio kockice i koliko Orlovi mogu bez povređenih Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića. Istovremeno, Grci čekaju da vide šta je za večeras spremio Ivan Jovanović.
Iako je srpski strateg u junskim prijateljskim utakmicama sa Italijom (0:1) i Švedskom (2:2) izveo tim sa trojicom igrača u poslednjoj liniji, tamošnji mediji pišu da će Grčka protiv Srbije ponovo igrati sa četvoricom pozadi. Očekuje se formacija 4-2-3-1, ali nekoliko dilema oko startera postoji.
Čak i za poziciju golmana, gde se nešto veće šanse, ipak, daju Halovom Konstantinosu Colakisu u odnosu na Seviljinog (na pozajmici iz Njukasla) Odiseasa Vlahodimosa.
Štoperski par, piše Sport24, trebalo bi da čine Panajotis Recos i Konstantinos Mavropanos, na desnom beku očekuje se Jorgos Vajanidis, a na levom Konstantinos Cimikas. Ispred njih, Dimitros Kurbelis, Hristos Muzakitis i nešto istureniji Hristos Zafeiris.
Špic će predvoditi raspucani Vangelis Pavlidis, strelac već 14 golova u 13 nastupa za Benfiku ove sezone, uz tri asistencije. Hristos Colis na levom i Konstantinos Karecas na desnom krilu su očekivane opcije, s tim da se pominje i da bi ofanzivac Borusije Dortmund mogao da igra više u sredini, a da Brajtonov 19-godišnjak Haralambos Kostulas dobije priliku od prvog minuta kao pomoć Pavlidisu u špicu. U tom slučaju "žrtvovan" bi bio verovatno PAOK-ov Zafeiris.
Svakako, evropski prvaci iz 2004. godine ponovo imaju fantastičnu generaciju igrača, ovaj put mnogo atraktivniju za gledanje i ko god da istrči na travu Marakane, neće biti lako Orlovima. Moraće Paunovićevi izabranici da odigraju na izuzetnom nivou kako takmičenje u Ligi nacija ne bi počeli porazim i već posle prve utakmice upali u ozbiljan problem što se tiče konačnog plasmana.
Grci će u Beogradu imati i podršku oko 500 svojih navijača, a kakva su vaša očekivanja što se tiče večerašnje posete na stadionu Rajko Mitić, možete videti u našoj anketi:
Očekivana startna postava Grčke: Colakis - Vajanidis, Recos, Mavropanos, Cimikas - Kurbelis, Muzakitis - Karecas, Zafeiris, Colis - Pavlidis.
A LIGA NACIJA – 1. KOLO
Četvrtak
GRUPA 2
20.45: (2,75) Srbija (3,25) Grčka (2,80) MR
20.45: (2,45) Holandija (3,60) Nemačka (2,75)
GRUPA 4
20.45: (1,75) Norveška (3,95) Danska (4,45)
20.45: (1,18) Portugalija (7,25) Vels (15.0) MR
Petak
GRUPA 1
20.45: (2,25) Italija (3,40) Belgija (3,20)
20.45: (7,00) Turska (4,50) Francuska (1,45)
Subota
GRUPA 3
20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)
20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)
***kvote su podložne promenama