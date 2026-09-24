Grci pišu: Jovanović vraća četvoricu pozadi, sa tribina podrška 500 navijača

Vreme je za novi početak! Kako fudbalske reprezentacije Srbije, tako i njenog večerašnjeg rivala Grčke. Utakmicom na stadionu Rajko Mitić (20.45) i jedni i drugi započinju novi ciklus Lige nacija i novu epizodu svog nacionalnog tima za koju veruju da će biti uspešnija nego prethodne kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.

Konkurenti u grupi su još Holandija i Nemačka, koji su favoriti za prva dva mesta i plasman u četvrtfinale. Od Orlova i Helena očekuje se borba za treću poziciju, koja će u zavisnosti od broja bodova doneti opstanak u najjačoj diviziji Lige nacija ili učešće u baražu. Pored toga, plasman je bitan i zbog rasporeda u šeširima pred žreb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje kreću u martu.