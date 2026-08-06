Bešiktaš pregrmeo najteže i jednom nogom je u Ligi Evrope

Trebalo bi da bude dovoljno pred revanš u Turskoj, a potom ih u plej-ofu očekuje poraženi iz dvomeča zagrebačkog Dinama i litvanskog Kauno Žalgirisa. Kako su Hrvati u prvom meču slavili 5:0, jasno je da će Litvanci na megdan Bešiktašu u plej-ofu. I da će biti težak autsajder…

Ovo večeras je bio mnogo teži ispit za istanbulske Orlove. Hradec se ovog leta nakon 31 godine vratio u Evropu i u prethodnoj rundi rutinski odradio norveški Tromze. Pokazao je da nije slučajno predstavnik češkog fudbala…

Bešiktaš je imao više loptu u posedu na početku meča, domaći su pokušavali na kontre, ali skoro ništa uzbudljivo se nije desilo do finiša poluvremena… A onda ludnica u 45. minutu. Južnokorejski centarfor O Hjon Gju je nedavno na Mundijalu pogodio mrežu Češke, a večeras umalo i češkog Hradeca. Pogodio je prečku, da bi Horak na drugoj strani uzvratio udarcem u stativu. Najava mnogo zanimljivijeg drugog poluvremena…

Bešiktaš je bio bolji, Kokču promašio zicer, ali od 70. minuta se sve promenilo. Prvo je Hradec imao dve velike šanse, a onda je Bešiktaš ostao sa igračem manje. Utara je isključen zbog dva faula za pet minuta. Krenuli su domaći napred, imali šanse i surovo su kažnjeni. Olajtan i Endidi su odigrali fenomenalnu akciju po desnom krilu, a rezervista i povratnik sa pozajmice iz Kaljarija, Semih Kilidžoj se najbolje snašao u petercu i pogodio za pobedu.

Poljski šampion Leh je nakon traumatičnog ispadanja od Orhusa u kvalifikacijama za Ligu šamnpiona priredio još jednu dramu svojim navijačima. Iako apsolutni favorit na svom terenu, duže od 80 minuta se mučio sa Ki Klaksvikom u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Farani su se pokazali kao jako tvrdi i nezgodan protivnik. Nisu dopustili Lehu mnogo šansi, ali su kapitulirali u 81. minutu kada je Išak sjajnim pasom lansirao Agnera pred gol, a ovaj nije promašio u stopostotnoj situaciji.

Još gore izdanje je pokazala kiparska Omonija koja se tek golom Andreua u 93. minutu spasila poraza protiv Linkolna u Gibraltaru.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Sreda

Ferencvaroš - Gornjik Zabže 1:0 (1:0)

/Korbu 65/

Četvrtak

KuPS - Univerzitatea Krajova 1:1 (0:1)

/Moreno Ćorćari 72 - Bajaram 38/

Jagjelonija - Rendžers 2:1 (1:1)

/Fernandez 13, Šmit 21 - Montola 4/

Makabi Tel Aviv - CSKA Sofija 0:3 (0:2)

/Ebong 9, Godoj 29, Zvarts 90/

Leh Poznanj - Ki Klaksvik 1:0 (0:0)

/Agner 81

Hradec - Bešiktaš 0:1 (0:0)

/Kiličsoj 80/

Linkoln - Omonija 1:1 (0:0)

/Rutjens 71 - Andreou 90+3/

PAOK - Anderleht 0:1 (0:1)

/Cvetković 1/

Salcburg - Pafos 1:0 (0:0)

/Tabaković 88/

Tun - Vikingur 3:0 (2:0)

/Bamert 19, Labo 25, Saiz 90+4/

Benfika - Harts 6:1 (3:0)

/Rafa Silva 3, Araužo 23, Pavlidis 42 penal, Prestijani 59, Duran 87, Šjelderup 90+3 penal - Reno 72/