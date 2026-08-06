Bešiktaš pregrmeo najteže i jednom nogom je u Ligi Evrope
Vreme čitanja: 3min | čet. 06.08.26. | 21:16
Leh i Omonija umalo da se obrukaju
Bešiktaš je jednom nogom u Ligi Evrope. Iako ga od toga dele još tri utakmice… Pregrmeo je tri najteže.
Nakon dve pobede u dvomeču sa Midtjilandom, istanbulski velikan je večeras u prvom meču trećeg kola kvalifikacija mnogo teže nego što se očekivalo slavio protiv Hradeca u Češkoj sa minimalnih 1:0.
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Trebalo bi da bude dovoljno pred revanš u Turskoj, a potom ih u plej-ofu očekuje poraženi iz dvomeča zagrebačkog Dinama i litvanskog Kauno Žalgirisa. Kako su Hrvati u prvom meču slavili 5:0, jasno je da će Litvanci na megdan Bešiktašu u plej-ofu. I da će biti težak autsajder…
Ovo večeras je bio mnogo teži ispit za istanbulske Orlove. Hradec se ovog leta nakon 31 godine vratio u Evropu i u prethodnoj rundi rutinski odradio norveški Tromze. Pokazao je da nije slučajno predstavnik češkog fudbala…
Bešiktaš je imao više loptu u posedu na početku meča, domaći su pokušavali na kontre, ali skoro ništa uzbudljivo se nije desilo do finiša poluvremena… A onda ludnica u 45. minutu. Južnokorejski centarfor O Hjon Gju je nedavno na Mundijalu pogodio mrežu Češke, a večeras umalo i češkog Hradeca. Pogodio je prečku, da bi Horak na drugoj strani uzvratio udarcem u stativu. Najava mnogo zanimljivijeg drugog poluvremena…
Bešiktaš je bio bolji, Kokču promašio zicer, ali od 70. minuta se sve promenilo. Prvo je Hradec imao dve velike šanse, a onda je Bešiktaš ostao sa igračem manje. Utara je isključen zbog dva faula za pet minuta. Krenuli su domaći napred, imali šanse i surovo su kažnjeni. Olajtan i Endidi su odigrali fenomenalnu akciju po desnom krilu, a rezervista i povratnik sa pozajmice iz Kaljarija, Semih Kilidžoj se najbolje snašao u petercu i pogodio za pobedu.
Poljski šampion Leh je nakon traumatičnog ispadanja od Orhusa u kvalifikacijama za Ligu šamnpiona priredio još jednu dramu svojim navijačima. Iako apsolutni favorit na svom terenu, duže od 80 minuta se mučio sa Ki Klaksvikom u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Farani su se pokazali kao jako tvrdi i nezgodan protivnik. Nisu dopustili Lehu mnogo šansi, ali su kapitulirali u 81. minutu kada je Išak sjajnim pasom lansirao Agnera pred gol, a ovaj nije promašio u stopostotnoj situaciji.
Još gore izdanje je pokazala kiparska Omonija koja se tek golom Andreua u 93. minutu spasila poraza protiv Linkolna u Gibraltaru.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)
Sreda
Ferencvaroš - Gornjik Zabže 1:0 (1:0)
/Korbu 65/
Četvrtak
KuPS - Univerzitatea Krajova 1:1 (0:1)
/Moreno Ćorćari 72 - Bajaram 38/
Jagjelonija - Rendžers 2:1 (1:1)
/Fernandez 13, Šmit 21 - Montola 4/
Makabi Tel Aviv - CSKA Sofija 0:3 (0:2)
/Ebong 9, Godoj 29, Zvarts 90/
Leh Poznanj - Ki Klaksvik 1:0 (0:0)
/Agner 81
Hradec - Bešiktaš 0:1 (0:0)
/Kiličsoj 80/
Linkoln - Omonija 1:1 (0:0)
/Rutjens 71 - Andreou 90+3/
PAOK - Anderleht 0:1 (0:1)
/Cvetković 1/
Salcburg - Pafos 1:0 (0:0)
/Tabaković 88/
Tun - Vikingur 3:0 (2:0)
/Bamert 19, Labo 25, Saiz 90+4/
Benfika - Harts 6:1 (3:0)
/Rafa Silva 3, Araužo 23, Pavlidis 42 penal, Prestijani 59, Duran 87, Šjelderup 90+3 penal - Reno 72/