Buongiorno Italia: Kardinale kardinalski – rađa se novi Milan! Napoli hoće da proda 25 igrača
Vreme čitanja: 6min | sre. 08.07.26. | 13:09
Nešto hoće i Juventus, ali ne može...
(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)
Kada je Paulo Fonseka sleteo u Milano pre dve godine da preuzme Rosonere niko ga nije dočekao, čak ni dežurni funkcioner kluba, a kamoli „gazda” Džeri Kardinale. Ruben Amorim je, kao i Fonseka, Portugalac, ali to je, izgleda, jedina stvar koju dele kada je u pitanju tretman.
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Pre nego što je stigao u lombardijsku prestonicu, Amorim je dobio ono što su godinama tražili Pioli, Fonseka, Konseisao i Alegri: napadača sa potencijalnih 20 i više golova u šaržeru po sezoni, Gonsala Ramosa. Štaviše, prošle godine Milan je ispustio Hojlunda samo zato što nisu želeli da povećaju ponudu za pet miliona evra, sa 40.000.000 na 45.000.000, koliko im je tražio Mančester junajted. Možda Milan ne bi ugrozio Interov skudeto ni sa danskim napadačem, ali je prilično sigurno da bi se našao u Ligi šampiona. Sa naknadnom pameću može se reći da bi Hojlund sam sebe otplatio.
Dakle, Kardinale nije samo odrešio kesu, već je, na opšte iznenađenje, seo u avion i došao u Milanelo da dočeka novog trenera i da mu pokaže gde će raditi u sledećoj sezoni. Kao svaki dobar domaćin, Kardinale nije dočekao praznih ruku novog šefa stručnog štaba: na dan dolaska Amorima, Milan je zatvorio i transfer Marija Hile iz Lacija u redove Rosonera.
Za razliku od Juventusa, Intera, Napolija i Rome, Milan je bez pardona iskeširao koliko je PSŽ tražio za Gonsala Ramosa, a zadovoljio je i velike apetite Klaudija Lotita. Predsednik Lacija može da zakači još jednu medalju najboljeg prodavca igrača u Seriji A. Hila je ko zna koji igrač koga Lacio, na samo godinu dana od isteka ugovora, prodaje za maksimalnu cenu.
U poslu Lacija i Milana nije se samo ovajdio predsednik Nebeskoplavih, već i agent Hile, Real Madrid i sam fudbaler. Jednako je iznenađujuća sa cifrom transfera i suma novca koju će Hila primati u Milanu do 2031. godine: pet miliona evra neto.
Može se reći da je Milan kupovinom Ramosa i Hile kompletirao startnu postavu i sada samo može da je eventualno pojača ili obogati alternativama.
Osim što se Kardinale nalazi na čelu veoma bogatog i potentnog američkog fonda, Milan ima benefite i od sređenih poslovnih knjiga i činjenice da je poslednje tri sezone završio u plusu. Paralelno, u Milanu očekuju i da u kasu kluba uđe 60.000.000 od prodaje Rafe Leaa.
Vlasnik i uprava kluba stavili su do znanja da neće prodavati stubove tima, od golmana Menjana, preko defanzivca Pavlovića i veziste Rabioa, do napadača Pulišića. Ako održe to obećanje i do kraja prelaznog roka dovedu još dve-tri dobre alternative za startnu postavu, Milan će imati igrački kadar za juriš na skudeto.
Ponašanje Kardinalea i njegova iznenađujuća široka ruka interpretiraju se kao signal da je italo-američki biznismen svestan odgovornosti koju je preuzeo na sebe kada je jednim potezom izbrisao kompletno rukovodstvo Milana.
Dakle, ova sezona neće biti samo važna i presudna za Amorima, već i za Kardinalea, budući da gazda kluba ovog puta neće moći da se sakrije iza leđa Maldinija ili Furlanija i Tarea. Ovoga puta on je direktno suodgovoran za rezultate Rosonera.
JUVENTUS: HTEO BIH AL' NE MOGU
Generalni i sportski direktori Juventusa se menjaju, a Kolo Muani i Dušan Vlahović ostaju kao nedovršeni poslovi u stilu italijanske opaske „vorrei, ma non posso” (hteo bih, al' ne mogu). Đuntoli, Komoli, a sada Karnevali i tek pristigli Masara, muče istu muku: kako da se dogovore sa PSŽ-om oko Kolo Muanija i da potpišu novi ugovor sa Vlahovićem.
U prethodne tri godine imali smo seriju preokreta, uspona i padova, najava i razočaranja i na kraju smo uvek na istom: Kolo Muani je u vlasništvu PSŽ-a, a Vlahović još nije potpisao novi ugovor.
U prethodnih 48 sati došlo je do novog filmskog obrta. Francuski reprezentativac se udaljio, pošto PSŽ nema nameru da odobri traženi popust Juventusu, a na površinu je ponovo isplivalo ime Dušana Vlahovića.
Ako je i istina da Vlahović nije dobio nijednu ponudu na priželjkivanom nivou, bilo da su u pitanju pare ili veličina kluba i kvalitet lige, isto tako je tačno da Juventus u međuvremenu nije uspeo da pronađe adekvatnu zamenu za Vlahovića.
Dakle, nije samo Vlahović u „očaju”, već i Juve, tako da ne bi trebalo da bude skandalozan povratak simpatije između dve strane. Pripreme za sledeću sezonu su iza ugla, a Juve i dalje nema ni prvog golmana ni centarfora startera, odnosno dva ključna stuba u svakom timu.
Lučano Spaleti se u razgovorima sa čelnicima Juventusa pozvao na opasku legendarnog italijanskog trenera Nerea Roka: „Dajte mi golmana koji brani i centarfora koji daje golove, a ostalo je moja briga.”
Dolazak Rikija Masare za sportskog direktora Juventusa trebalo bi da pokrene prelazni rok, imajući u vidu da je doveden samo perspektivni Ekator. Prioriteti ostaju golman i centarfor i Spaleti ima pravo kada pretenduje da ih ima obojicu najkasnije do sledeće nedelje.
KO SU IGRAČI NA DE LAURENTISOVOM SPISKU ZA PRODAJU
Predsednik Napolija Aurelio De Laurentis je na predstavljanju dresa Napolija za sezonu u kojoj klub slavi sto godina postojanja najavio veliku rasprodaju u Kastel Volturnu. Prema rečima gazde Azura, na spisku za prodaju je 25 imena.
U vrhu liste su Lukaku, Milinković-Savić, Lindstrom, Olivera, Ngonge, Žovane, Kažust, Marijanuči, Macoki, Folorunšo, Zerbin i serija igrača koji su stigli iz podmlatka ili su bili na pozajmicama.
Lukaku je na transfer-listi jer ima previsoku platu za ukuse De Laurentisa. Dok je Antonio Konte bio na klupi, Aurelio je trpeo platu Lukakua od osam miliona. Bbudući da za Alegrija Lukaku nije fundamentalan prvi zadatak za sportskog direktora Manu biće da udomi belgijskog veterana.
Prodaje Milinkovića-Savića, Lindstroma, Olivere, Ngongea, Žovanea i Kažusta, osim novca, trebalo bi da donesu Napoliju i tzv. plusvalance, što bi omogućilo vicešampionima Italije da probaju da dovedu i par pojačanja.
Najviše interesovanja drugih klubova za svoje usluge ima Vanja Milinković-Savić. Za srpskog golmana zainteresovani su klubovi Serije A i iz Turske, a bilo je ispitivanja terena iz Premijer lige, pre svih Hal Sitija. Treba imati u vidu da Napoli za Vanju traži 25.000.000 evra, imajući u vidu da su prošlog leta platili njegov transfer iz Torina 21.000.000.
DINASTIJA STANKOVIĆ U INTERU
Aleksandar Stanković je dao prvi intervju kao novi-stari igrač Intera. Vezni fudbaler nije krio zadovoljstvo i sreću što je ostvario svoj dečački san. Sin Dejana Stankovića podsetio je da od svoje 12. godine igra sa Pijom Espozitom i da su prošli sve generacije Intera, te da će sada biti u prvoj postavi u sledećoj sezoni.
Međutim, nije samo Pio Espozito Aleksandrov poznanik iz mlađih kategorija Intera, tu je i trener Kristijan Kivu koji ga je oblikovao zajedno sa Pijom u podmlatku Nerazura.
“Tata Dejan je veoma uzbuđen zbog mog povratka, možda čak i više od mene“, istakao je Stanković junior, podsećajući da je počeo da igra fudbal zbog sna da istrči u dresu Intera na San Siru.
Istini za volju, još nije sto posto sigurno da će Aleksandar u sledećoj sezoni igrati za Inter. Sigurno je da će početi pripreme sa svojim novim-starim klupskim drugovima. Ključnu reč imaće Kristijan Kivu, ali ne treba u potpunosti eliminisati ni nepredvidivost prelaznog roka. Stanković je vrlo tražen igrač, sa visokom cenom, i nije u potpunosti isključeno da Inter ne napravi neki novi posao sa njim. U svakom slučaju, kako sada stvari stoje, i pre svega pred čvrstom rešenošću Stankovića da se izbori za mesto u timu Intera, u Apijano Đentile bi morala da stigne mnogo bezobrazno nepristojna ponuda da promeni planove Aleksandra i Intera.