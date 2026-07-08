Buongiorno Italia: Kardinale kardinalski – rađa se novi Milan! Napoli hoće da proda 25 igrača

Pre nego što je stigao u lombardijsku prestonicu, Amorim je dobio ono što su godinama tražili Pioli, Fonseka, Konseisao i Alegri: napadača sa potencijalnih 20 i više golova u šaržeru po sezoni, Gonsala Ramosa. Štaviše, prošle godine Milan je ispustio Hojlunda samo zato što nisu želeli da povećaju ponudu za pet miliona evra, sa 40.000.000 na 45.000.000, koliko im je tražio Mančester junajted. Možda Milan ne bi ugrozio Interov skudeto ni sa danskim napadačem, ali je prilično sigurno da bi se našao u Ligi šampiona. Sa naknadnom pameću može se reći da bi Hojlund sam sebe otplatio.

Dakle, Kardinale nije samo odrešio kesu, već je, na opšte iznenađenje, seo u avion i došao u Milanelo da dočeka novog trenera i da mu pokaže gde će raditi u sledećoj sezoni. Kao svaki dobar domaćin, Kardinale nije dočekao praznih ruku novog šefa stručnog štaba: na dan dolaska Amorima, Milan je zatvorio i transfer Marija Hile iz Lacija u redove Rosonera.

Za razliku od Juventusa, Intera, Napolija i Rome, Milan je bez pardona iskeširao koliko je PSŽ tražio za Gonsala Ramosa, a zadovoljio je i velike apetite Klaudija Lotita. Predsednik Lacija može da zakači još jednu medalju najboljeg prodavca igrača u Seriji A. Hila je ko zna koji igrač koga Lacio, na samo godinu dana od isteka ugovora, prodaje za maksimalnu cenu.

U poslu Lacija i Milana nije se samo ovajdio predsednik Nebeskoplavih, već i agent Hile, Real Madrid i sam fudbaler. Jednako je iznenađujuća sa cifrom transfera i suma novca koju će Hila primati u Milanu do 2031. godine: pet miliona evra neto.

Može se reći da je Milan kupovinom Ramosa i Hile kompletirao startnu postavu i sada samo može da je eventualno pojača ili obogati alternativama.

Osim što se Kardinale nalazi na čelu veoma bogatog i potentnog američkog fonda, Milan ima benefite i od sređenih poslovnih knjiga i činjenice da je poslednje tri sezone završio u plusu. Paralelno, u Milanu očekuju i da u kasu kluba uđe 60.000.000 od prodaje Rafe Leaa.

Vlasnik i uprava kluba stavili su do znanja da neće prodavati stubove tima, od golmana Menjana, preko defanzivca Pavlovića i veziste Rabioa, do napadača Pulišića. Ako održe to obećanje i do kraja prelaznog roka dovedu još dve-tri dobre alternative za startnu postavu, Milan će imati igrački kadar za juriš na skudeto.

Ponašanje Kardinalea i njegova iznenađujuća široka ruka interpretiraju se kao signal da je italo-američki biznismen svestan odgovornosti koju je preuzeo na sebe kada je jednim potezom izbrisao kompletno rukovodstvo Milana.

Dakle, ova sezona neće biti samo važna i presudna za Amorima, već i za Kardinalea, budući da gazda kluba ovog puta neće moći da se sakrije iza leđa Maldinija ili Furlanija i Tarea. Ovoga puta on je direktno suodgovoran za rezultate Rosonera.

JUVENTUS: HTEO BIH AL' NE MOGU