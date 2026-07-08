Siner već preti Novaku: Mogu to da ponovim
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 13:10
Italijan pred polufinale ističe da mora da podigne nivo igre ako želi da opet bude bolji od Đokovića
Janik Siner je ubeđen da može da ostvari drugu pobedu nad Novakom Đokovićem na Vimbldonu.
Italijan, koji je prošle godine slavio protiv Đokovića glatko u tri seta, u finalu je bio bolji od Karlosa Alkarasa, kog ove sezone nema u Londonu zbog povrede ručnog zgloba.
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Sada će Janik i Novak po četvrti put odmeriti snage na Vimbldonu s tim što je skor 2-1 u korist srpskog tenisera.
Iako je njegovo obraćanje posle pobede nad Janom-Lenardom Štrufom bilo pre završetka meča Đokovića i Ožea-Alijasima, Italijan je jasno govorio kao da je znao da će igrati sa bivšim brojem jedan.
"Znam da mogu da ga pobedim ako igram dobro, ali sto tako dobro znam i da mogu da izgubim. Da, postoji pritisak, ali za mene je to nešto prirodno. Srećan sam što mogu da igram i dam maksimum na terenu", kaže Siner.
Imao je tokom proteklog dela turnira sitnijih slabosti, ali se to nije odrazilo na njegove rezultate.
"Ako želim da imam šansu u polufinalu, moram da popravim nivo igre. Igram prilično dobro i bolji sam svakog dana. Verujem da mogu da ponovim uspeh. Nisam siguran da li ću uspeti u tome, ali obično volim da igram u polufinalu. U važnim kolima preuzimam više rizika", jasan je Siner.
Ni njemu nije promaklo kako Novak igra na ovom turniru, a verovatno je u njegovoj glavi još prisutan taj poraz od srpskog tenisera u januaru u Melburnu.
"Neverovatno je kako trenira, koliko je posvećen sebi i svom telu, kako održava motivaciju. Možemo da budemo veoma srećni da on još daje 100 odsto i što okušava da osvoji 25. grend slem. Ja se i dalje zabavljam, imam 24 godine, volim da igram tenis inače ne bih bio ovde. Ima stvari koje manje volim, a to su konferencije za medije. To ne gu da promenim. Doći u četvrtfinale deluje kao normalno, ali u realnosti put je dug i težak i moram da pobeđujem jake igrače. Zato je važno uživati na terenu", zaključio je Siner.
VIMBLDON, ČETVRTFINALE
Sreda
15.10: (1,80) Fric (2,00) Zverev
15.40: (1,35) Koboli (3,20) Feri
Polufinale
Petak
*** kvote su podložne promenama