Siner već preti Novaku: Mogu to da ponovim

Sada će Janik i Novak po četvrti put odmeriti snage na Vimbldonu s tim što je skor 2-1 u korist srpskog tenisera.

(1,30) Siner (4,00) Đoković

Iako je njegovo obraćanje posle pobede nad Janom-Lenardom Štrufom bilo pre završetka meča Đokovića i Ožea-Alijasima, Italijan je jasno govorio kao da je znao da će igrati sa bivšim brojem jedan.

"Znam da mogu da ga pobedim ako igram dobro, ali sto tako dobro znam i da mogu da izgubim. Da, postoji pritisak, ali za mene je to nešto prirodno. Srećan sam što mogu da igram i dam maksimum na terenu", kaže Siner.

Imao je tokom proteklog dela turnira sitnijih slabosti, ali se to nije odrazilo na njegove rezultate.

"Ako želim da imam šansu u polufinalu, moram da popravim nivo igre. Igram prilično dobro i bolji sam svakog dana. Verujem da mogu da ponovim uspeh. Nisam siguran da li ću uspeti u tome, ali obično volim da igram u polufinalu. U važnim kolima preuzimam više rizika", jasan je Siner.