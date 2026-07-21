BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

FENERBAHČE - GORNJIK ZABŽE (tip 1, kvota 1,22) - početak 20.00

Dosta promena napravio je turski tim ovog leta, a ima velike ambicije u novom ciklusu kvalifikacija za Ligu šampiona. Protiv ekipe iz Poljske igraće bez Ognjena Mimovića, koji je precrtan sa spiska za ovaj meč. U svakom slučaju, Fener je favorit.

GETEBORG - LEVADIJA (tip 1, kvota 1,48) - početak 19.00

Fudbalerima Geteborga ne ide baš najbolje u Alsvenskan, imaju samo 13 bodova iz isto toliko utakmica, a proteklog vikenda dobili su prvi meč kod kuće od starta sezone. Sada ih čeka start u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije protiv ekipe iz Estonije i favoriti su da ostvare dobar rezultat za revanš.

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SABAH - KUPS (tip 1, kvota 1,65) - početak 18.00

Sudar ekipe iz Azerbejdžana i Finske u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Sabah je uspešno preskočio prvo kolo i dvomeč sa TNS-om iz Velsa, dok je KuPS u dobroj formi i ima pet pobeda u poslednjih šest mečeva u svim takmičenjima.

LARN - CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,20) - početak 21.00

Srpski šampion će u Severnoj Irskoj pokušati da ostvari dobar rezultat za revanš koji je za sedam dana u Beogradu. Crveno-beli su imali odličnu uvertiru u meču Mozzart Bet Superlige pošto su pobedili Mačvu sa 5:0, dok je Larn izbacio Tre Fjori iz San Marina u prvom kolu pobedama od 1:0 i 2:1.

MJELBI - LINKOLN (tip 1, kvota 1,13) - početak 18.00

Švedski predstavnik se sastaje sa ekipom sa Gibraltara u susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Za očekivati je da je Mjelbi u prednosti, iako nije zabeležio pobedu još od sredine maja. Za razliku od njih gosti ne znaju za poraz od 18. januara, ali takmičenja na Gibraltaru nemaju takvu snagu, pa je Mjalbi veliki favorit.

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