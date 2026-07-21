Braćo, može li ipak kod nas Garnaćo? Aston Vila da se oduži Čelsiju...

Ne može Roma da se takmiči sa aždajama iz Premijer lige, to je jasno. Generalno, teško da Rimljani mogu da se takmiče sa bilo kim van Serije A jer je finansijska situacija zategnuta, tako da su za Alehandra Garnaća nudili prvo 5.000.000 evra za pozajmicu, a onda i mogućnost otkupa za 35.000.000, s tim da bi ona postala obavezna ako bi se izvesni uslovi ispunili. To je za njih polu-istorijski transfer, a s obzirom da je u pitanju Alehadro Garnaćo... Vredi li stvarno? Našla bi Roma verovatno način da zaobiđe taj obavezni otkup, ali sada ni ne moraju da se trude jer uopšte do te pozajmice neće ni doći. Aston Vila stigla je da pokvari ceo posao.

Ispada da u Premijer ligi ima ortačkih poslova jer jedan proda drugom, drugi nadoknadi prvom, treći se ugradi i pokrije sve to i tako primera ima mali milion. Evo i sada situacije gde Aston Vila prodaje Morgana Rodžersa za istorijsku cifru od 137.600.000 evra Čelsiju, pa je red da ekipa iz Birmingema nešto i vrati u kasu neki kusur od toga. E, tu ulazi Argentinac u priču.