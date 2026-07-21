Braćo, može li ipak kod nas Garnaćo? Aston Vila da se oduži Čelsiju...
Vreme čitanja: 3min | uto. 21.07.26. | 17:10
Izgleda da će tim iz Birmingema pobediti u potpisu za argentinskog ofanzivca
Ne može Roma da se takmiči sa aždajama iz Premijer lige, to je jasno. Generalno, teško da Rimljani mogu da se takmiče sa bilo kim van Serije A jer je finansijska situacija zategnuta, tako da su za Alehandra Garnaća nudili prvo 5.000.000 evra za pozajmicu, a onda i mogućnost otkupa za 35.000.000, s tim da bi ona postala obavezna ako bi se izvesni uslovi ispunili. To je za njih polu-istorijski transfer, a s obzirom da je u pitanju Alehadro Garnaćo... Vredi li stvarno? Našla bi Roma verovatno način da zaobiđe taj obavezni otkup, ali sada ni ne moraju da se trude jer uopšte do te pozajmice neće ni doći. Aston Vila stigla je da pokvari ceo posao.
Ispada da u Premijer ligi ima ortačkih poslova jer jedan proda drugom, drugi nadoknadi prvom, treći se ugradi i pokrije sve to i tako primera ima mali milion. Evo i sada situacije gde Aston Vila prodaje Morgana Rodžersa za istorijsku cifru od 137.600.000 evra Čelsiju, pa je red da ekipa iz Birmingema nešto i vrati u kasu neki kusur od toga. E, tu ulazi Argentinac u priču.
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Skrenuće krilni napadač levo od Albukerkija i utabanom stazom doći do Birmingema, gde će najverovatnije zadužiti dres Aston Vile, samo da se sve to reši. "Atletik" je preneo da su pregovori u završnoj fazi i to će biti to, uskoro. Predloženi posao podrazumeva jednogodišnju pozajmicu uz uslovnu obavezu otkupa ugovora, ali detalji su i dalje predmet pregovora i za sada ništa nije konačno dogovoreno. Mada, kako stvari stoje, blizu je. Sve to zbog šefa stručnog štaba.
Trener Aston Vile, Unai Emeri, veliki je poštovalac lika i dela Garnaća, kako kaže "Atletik". Pokazivao je interesovanje za njega još prošlog leta, pre nego što je ofanzivac prešao iz Mančester junajteda u Čelsi, i upravo je Emeri sada snažno insistirao na ovom transferu. Pominjali smo već da je zainteresovana i Roma i da se već pričalo i o ciframa i svemu usput, ali u Aston Vili veruju da su, zahvaljujući Emerijevom uticaju, uspeli da ubede igrača da izabere njihov klub. Ovaj posao bio bi odvojen od transfera Morgana Rodžersa, mada vidimo da ruka ruku miluje i da ima malo i vraćanja u priči...
Aston Vila je do sada dovela Johana Manzambija iz Frajburga, što je rekordno pojačanje kluba, i smatra se da će on zameniti Rodžersa. Zbog toga se pažnja sada usmerila na dovođenje krilnog igrača. Ranije je objavljeno da je Vila razgovarala o mogućnosti dovođenja Garnaća, ali i da razmatra druge opcije, među kojima su Ibrahim Embaje iz Pari Sen Žermena i Krisensio Samervil iz Vest Hema. Novi trener Čelsija, Ćabi Alonso, dozvolio je Garnaću da propusti početak priprema kako bi završio transfer u drugi klub.
Garnaćo je prošlog leta prešao iz Mančester junajteda u Čelsi za oko 50.000.000 evra, ali tokom sezone 2025/26 nije uspeo da izbori mesto standardnog prvotimca. Počeo je 22 utakmice u svim takmičenjima, od čega 14 u Premijer ligi, i postigao osam golova. Ponikao je u omladinskoj školi Atletiko Madrida, a za Mančester junajted odigrao je 144 utakmice i postigao 26 golova. U aprilu je priznao da je pri kraju boravka u Junajtedu „radio neke loše stvari“ i rekao da mu je način na koji je napustio klub teško pao, pošto je izgubio poverenje tadašnjeg trenera Rubena Amorima.
Za reprezentaciju Argentine odigrao je osam utakmica. Bio je na širem spisku od 55 igrača za Svetsko prvenstvo, ali nije upao na konačan spisak, logično i očekivano...