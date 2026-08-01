Konačno - Rusi napravili majstora za izvoz! Galata se dogovorila sa dabl-dabl mašinom

Prema informacijama uvek dobro obaveštenog Jagiza Sabunčoglua, Galatasaraj je dogovorio sve lične uslove sa 21-godišnjim ruskim fudbalerom. Spreman je da pređe u redove tima iz Istanbula, dogovorio se sve oko ugovora koji bi potpisao sa Galatasarajem i sada je ostalo da se klubovi dogovore oko transfera. Pregovori su već počeli, sada bi samo sve trebalo da se zaključi oko visine obeštećenja i šta sve ide usput. Aleksej Batrakov ima ugovor na još tri godine i njegova tržišna vrednost procenjena je na 28.000.000 evra, što znači da bi Galata trebalo da se dobro isprsi za ovaj transfer. Trenutno se procenjuje kao drugi najvredniji ruski igrač posle Safonova, ali verovatno ovaj prelazak neće ući ni u Top 10 najskupljih u istoriji Premijer lige.

Mada, mogao bi da bude najskuplji ruski igrač u istoriji jer je pomenuti Golovin plaćen od strane Monaka pre osam godina oko 30.000.000 evra. Iza njega su Juri Žirkov, koji je 2009. godine prešao u Čelsi za 21.000.000 evra iz CSKA, kao i Safonov za 20.000.000 iz Krasnodara u Pari Sen Žermen pre dve godine.

Što se tiče igre mladog ofanzivca, on je dete moskovskog kluba i prošao je sve mlađe kategorije, dok je za seniorski tim debitovao sa 18 godina, Pre dve sezone ustalio se u startnih 11 i krenuo je da igra vrhunski. U prvoj celoj sezoni koju je odigrao za Lokomotivu upisao je 15 golova i deset asistencija, dok je dabl-dabl sezonu imao i sada. Protekle sezone upisao je 17 golova i 12 asistencija i stvarno je odličan igrač. Kada se saberu svi seniorski nastupi i do sada u mlađim kategorijama - počevši od U16 ruskog prvenstva - na 151 nastup za Lokomotivu ima 62 gola i 67 asistencija. Malo je reći - impresivno.

Prošao je i sve mlađe kategorije ruske reprezentacije, mada tamošnje mlade selekcije igraju baš retko od kada su suspendovani. Uglavnom igraju sa Belorusijom ili Irakom, takođe mladim selekcijama, tako da to nije baš relevantno u ovom trenutku. Seniorska selekcija već ima više protivnika tokom reprezentativnih pauza, a pre dve godine je Batrakov u novembru debitovao za A selekciju. Sada se i tu ustalio kao jedan od najbitnijih igrača i upisao je četiri gola na 12 nastupa.