Stanković pred Ber Ševu: Igraju sa mnogo rizika, probaćemo da im otkinemo loptu na njihovoj polovini
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 12:35
Šef stuke crveno-belih pred prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona
Vremena za predah u Evropi nema, jer Crvena zvezda hita ka Ligi šampiona, ali je nakon revanša sa Larnakom bilo dovoljno vremena da stručni štab Dejana Stankovića napravi detaljnu analizu Hapoel Ber Ševe, za utakmicu koja se igra u utorak od 19.30.
Crvena zvezda sutra putuje za Grac, nakon čega je očekuje oko 40 minuta puta autobusom do Sombatelja, gde je očekuje prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
„Zahtevna utakmica, dobar protivnik, ne odustaje od principa, baš kao i mi. Treba nam jaka motivacija i vera, verujemo u svoj kvalitet i da ćemo doći do željenog rezultata. Radi se o ekipi koja želi da bude dominantna, mi želimo da nametnemo naš ritam, kao što i uvek radimo. Oni možda i previše rizikuju u ovom sistemu takmičenja, kada se radi o nokaut fazi. Videćemo, uigrani su, nisu previše hitri, ali su hrabri, probaćemo da budemo fokusirani, da im oduzmemo tranziciju i brzu igru, da nametnemo svoj ritam. Negde su slični kao Vojvodina, imaju brzu tranziciju. Oni igraju sa mnogo rizika, žele da se nametnu, pa ćemo gledati da im otkinemo neku loptu na njihovom delu terena“, rekao je Stanković pred utakmicu sa Hapoel Ber Ševom.
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Ostali su bez glavnog igrača, Kingsa Kangve, šta mislite, koliko će im nedostajati?
„To moramo njih da pitamo, odigrao je fenomenalno u prvenstvu prošle sezone, stvarno je bio na vrhunskom nivou.“
Da li vam je sada žalije možda što ste za protivnika dobili Ber Ševu, a ne Vikingur?
„Rekao sam i za jednog i za drugog protivnika da ima svoje vrline i mane, bez obzira na to ko je prošao. Rekao sam da je logistički bolje što je to Ber Ševa. I jedna i druga ekipa imaju svoje vrline i mane. Da će biti lako, neće sigurno. Ali, dosta pričamo o protivnicima, hajde da pričamo o nama, na kom smo nivou i gde želimo da budemo.“
Da li Hapoel Ber Ševa može da se uporedi sa onim Makabijem iz Haife koji vas je eliminisao u plej-ofu?
„U pitanju su dva različita vremena. Zvezda je dosta napredovala od tada, igra lepršavije, imamo drugačiji pristup. Dosta je toga različito. Gledamo samo napred, iz lekcija učimo.“
Koliko je ekipa daleko ili blizu vrhunca na kom želi da bude?
„Ja sam zadovoljan, s obzirom na to da je kraj jula, početak avgusta. I što se tiče brojeva, ali i ovako naoko. Vrlo sam zadovoljan kako smo izgledali do sada.“
Zvezda će imati podršku i u Sombatelju, a posebno potom na Marakani.
„Nadam se da bismo mogli da imamo takvu atmosferu kao da dva puta igramo kod kuće. Imaćemo značajnu podršku naših navijača tamo, a nakon toga očekujem punu Marakanu“, poručio je Stanković.