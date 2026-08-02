Stanković pred Ber Ševu: Igraju sa mnogo rizika, probaćemo da im otkinemo loptu na njihovoj polovini

Ostali su bez glavnog igrača, Kingsa Kangve, šta mislite, koliko će im nedostajati?

„To moramo njih da pitamo, odigrao je fenomenalno u prvenstvu prošle sezone, stvarno je bio na vrhunskom nivou.“

Da li vam je sada žalije možda što ste za protivnika dobili Ber Ševu, a ne Vikingur?

„Rekao sam i za jednog i za drugog protivnika da ima svoje vrline i mane, bez obzira na to ko je prošao. Rekao sam da je logistički bolje što je to Ber Ševa. I jedna i druga ekipa imaju svoje vrline i mane. Da će biti lako, neće sigurno. Ali, dosta pričamo o protivnicima, hajde da pričamo o nama, na kom smo nivou i gde želimo da budemo.“

Da li Hapoel Ber Ševa može da se uporedi sa onim Makabijem iz Haife koji vas je eliminisao u plej-ofu?

„U pitanju su dva različita vremena. Zvezda je dosta napredovala od tada, igra lepršavije, imamo drugačiji pristup. Dosta je toga različito. Gledamo samo napred, iz lekcija učimo.“

Koliko je ekipa daleko ili blizu vrhunca na kom želi da bude?

„Ja sam zadovoljan, s obzirom na to da je kraj jula, početak avgusta. I što se tiče brojeva, ali i ovako naoko. Vrlo sam zadovoljan kako smo izgledali do sada.“

Zvezda će imati podršku i u Sombatelju, a posebno potom na Marakani.

„Nadam se da bismo mogli da imamo takvu atmosferu kao da dva puta igramo kod kuće. Imaćemo značajnu podršku naših navijača tamo, a nakon toga očekujem punu Marakanu“, poručio je Stanković.