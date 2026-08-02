Lukaku spreman da napusti Napoli, već ima poziv iz MLS
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 12:40
Ako dođe, zameniće verovatno neostvarenu želju Crvene zvezde
Mesecima već traje agonija na relaciji Napoli - Romelu Lukaku i bilo je samo pitanje kada će jedna ili druga strana da presavije tabak i reši da krene drugim smerom. I baš to se dešava!
Kako javlja belgijski novinar Saša Tavolijeri piše da je robusni napadač pred odlaskom iz Napulja i već ima poziv od Atlante Junajted da se preseli u MLS. Iako je, kako navodi, razgovor još u ranoj fazi, Lukaku je dao zeleno svetlo svom agentu za odlazak sa stadiona Dijego Armando Maradona i sada je potrebno da se utvrde detalji transfera sa igračem i klubom.
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Atlanta se dala u potragu za novim špicem pošto će Emanuel Late Lat, inače svojevremeno velika želja Crvene zvezde, verovatno karijeru nastavlja u Union Berlinu. Taj se posao još nije završio, ali je vrlo blizu pa tako i Atlanta Junajted mora pod hitno da dovede novog špica. Još i više jer je Atlanta poslednja na tabeli MLS sa samo tri pobede iz 18 kola!
Što se Belgijanca tiče, ovo je logičan rasplet posle nekoliko meseci u kojim se nalazio u nemilosti Antonija Kontea. Doduše, sve je sam zakuvao idejom da se od povrede oporavlja sam u domovini, mimo odluke kluba, zbog čega je čak bio i pred internom suspenzijom. Uostalom, cele prošle sezone je zbog problema sa zadnjom ložom odigrao sedam utakmica i postigao jedan gol. Nije to više onaj napadač za kojeg se otimalo pola Evrope, a Čelsi razbijao banku. I sada je vreme za odlazak tamo gde će još i moći da izvuče nešto iz sebe, u ligu koja se u fudbalskim krugovima i etiketira kao "penzionerska" ili se ide tamo da bi se otišlo lakše u fudbalsku penziju.
Nema nekih naročitih detalja oko ovog posla, osim da je Atlanta jako zainteresovana, a da Lukaku pokazuje znake volje da ode. On je svakako ušao u poslednju godinu ugovora, a Napoli bi se rasteretio plate od 11.200.000 evra bruto, bez bonusa. Bio je u priči i Bešiktaš, ali izgleda da će ipak na zapad...
Umesto njega bi u Napoli mogao da dođe Dušan Vlahović.