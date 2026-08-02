Lukaku spreman da napusti Napoli, već ima poziv iz MLS

20.45: (5,00) Askoli (4,60) Lacio (1,52)

Atlanta se dala u potragu za novim špicem pošto će Emanuel Late Lat, inače svojevremeno velika želja Crvene zvezde, verovatno karijeru nastavlja u Union Berlinu. Taj se posao još nije završio, ali je vrlo blizu pa tako i Atlanta Junajted mora pod hitno da dovede novog špica. Još i više jer je Atlanta poslednja na tabeli MLS sa samo tri pobede iz 18 kola!

Što se Belgijanca tiče, ovo je logičan rasplet posle nekoliko meseci u kojim se nalazio u nemilosti Antonija Kontea. Doduše, sve je sam zakuvao idejom da se od povrede oporavlja sam u domovini, mimo odluke kluba, zbog čega je čak bio i pred internom suspenzijom. Uostalom, cele prošle sezone je zbog problema sa zadnjom ložom odigrao sedam utakmica i postigao jedan gol. Nije to više onaj napadač za kojeg se otimalo pola Evrope, a Čelsi razbijao banku. I sada je vreme za odlazak tamo gde će još i moći da izvuče nešto iz sebe, u ligu koja se u fudbalskim krugovima i etiketira kao "penzionerska" ili se ide tamo da bi se otišlo lakše u fudbalsku penziju.