Papšun stao u odbranu Rajovića

Rajović je na 44 meča za Legiju do sada postigao deset golova, ali pojedini promašaji na prethodnim mečevima spadali su u domen neverovatnog. Otuda su mnogi tražili promenu u špicu, ali Papšun misli drugačije. Rajović je odigrao svih 90 minuta na premijeri, bio je starter i prošle sezone i sada ima novu šansu.

"Razumem navijače, ali razlika između mene i njih je značajna. Ja sam trener i ne mogu da se vodim istim emocijama kao navijači. Razumem ih jer oni imaju drugačija iskustva i interpretiraju određene situacije na svoj način, manje ili više jasno. Ako su jasni, onda imaju pravo da iskažu svoje emocije", kaže trener Legije.

14.45: (1,60) Legija (3,90) Zaglebje (6,00)

Istovremeno, 27-godišnji napadač ima njegovu punu podršku da što pre uđe u formu.

"Ja kao trener, imam strpljenja i poverenje u igrača. Istovremeno, voleo bih da bude efikasniji i da koristi prilike. Ima moju definitivnu podršku, računa na Miletu da će završavati akcije golovima, jer ceo tim radi na tome da stvori šanse", dodao je Papšun.

Trener Legije je pohvalio Rajovića zbog toga kako je igrao u odbrani.

"Istovremeno, malo novinara je to primetilo, a važno je. On je imao ključnu intervenciju u odbrani našeg gola. Može se reći da je tako pomogao timu i odigrao ključnu ulogu, uz dodatak da je učestvovao u mnogim akcijama tima. To svakako cenim. Naravno da želimo više, pre svega da bude efikasniji", poručio je trener ekipe iz Varšave.

Kada je reč o Zaglebju, u prvom kolu je pobeđen Pjast sa 2:0, pa se može reći da je start bio veoma dobar. Na prošlom meču sa Legijom, u aprilu ove godine, rezultat je bio 1:0 za ekipu iz Varšave koja je slavila i kod kuće prošle jeseni sa 3:1.

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REZULTATI, 2. KOLO

Petak

Motor - Jagjelonija 1:2 (0:1)

/Čubak 82 - Prelec 33, Lozano 85/

Plok - Viđev Lođ 0:0

Subota

Pjast - Visla Krakov 4:3 (2:1)

/Entamak 17, Valjeho 32, Lebojko 65p, Sanča 88 - Sančez 21, 69, Božić 55/

Vječista - Leh Poznanj 1:2 (0:2)

/Pjazon 66 - Agnero 35, Sajadmaneš 43/

Nedelja

14.45: (1,60) Legija (3,90) Zaglebje (6,00)

17.30: (2,90) Šljonsk (3,35) Rakov (2,45)

20.15: (1,95) Katovice (3,50) Radomjak (3,90)

Ponedeljak

19.00: (2,30) Krakovija (3,00) Pogon (3,45)

*** kvote su podložne promenama