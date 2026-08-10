BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

SIRIJUS - BROMAPOJKARNA (tip 1, kvota 1,33) - početak 19.00

Lider Alsvenskan u 16. kolu dočekuje ekipu koja ne zna za pobedu na poslednjih šest mečeva za bodove. Iako se očekuje da ovih dana ostane bez prvog strelca, Škota Robija Jura, koji je pred transferom u Sevilju, Sirijus je veliki favorit da upiše i petu uzastopnu pobedu i time se dodatno učvrsti na liderskoj poziciji.

ALAŠKERT - BKMA (tip 1, kvota 1,30) - početak 18.00

Početak je sezone u Jermeniji i fudbaleri Alaškerta imaju velike ambicije. U prvom kolu bili su ubedljivi protiv Ararata, slavili su sa 3:0, dok je BKMA remizirao sa Širakom (0:0). Jasno je da je Alaškert veliki favorit da osvoji tri boda čimke bi uhvatio priključak sa Noom, Sardarapatom i Ararat Jermenijom koji imaju po dve pobede.

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PLIMUT - EGZITER (tip 1, kvota 1,42) - početak 21.00

Početak takmičenja u Liga kupu Engleske donosi sudar dve ekipe sa samog juga. Iako je ishod kup mečeva nezahvalno prognozirati, Plimut je svakako u prednosti, jer je domaćin, a igra i u trećoj diviziji, za razliku od Egzitera koji je u rangu niže.

SANTA KLARA - NASIONAL (tip 1, kvota 1,82) - početak 21.15

Santa Klara je bila odlična u pripremnom periodu i reklo bi se da je favorit na premijeri u prvenstvu Portugalije protiv ekipe iz Funčala. Santa Klara je od sredine jula odigrala pet utakmica i zabeležila četiri pobede i remi. Za razliku od njih, Nasional je na šest mečeva upisao tri remija i tri poraza.

RFS RIGA - GROBINA (tip 1, kvota 1,12) - početak 18.30

Veoma važan susret za domaćina, ekipu koja je trenutno druga u prvenstvu Letonije. Pobedi li RFS ove večeri, preskočiće gradskog rivala Rigu za bod i preuzeti vođstvo. Grobina nije pretnja jer je tek osma i ima samo jedan osvojen bod u poslednje tri utakmice.

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