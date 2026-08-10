Bomba sa Enfilda: Džef Bezos ulazi u Liverpul, posao vredan dve milijarde dolara!

Izvori bliski pregovorima navode da bi zvanična potvrda mogla da stigne u narednim danima, mada nije isključeno da se sve pomeri za početak sledeće sedmice. Ukoliko se posao privede kraju, Liverpul će dobiti vlasnički trio kakav nije viđen u svetskom fudbalu. Bezosovo bogatstvo Forbs procenjuje na preko 280.000.000.000 dolara (oko 242.000.000.000 milijarde evra), dok se Saverinova imovina procenjuje na više od 32.000.000.000 dolara.

Prema informacijama iz Engleske, vrednost Liverpula je procenjena na 6.000.000.000 dolara, što znači da će preuzimanje značajnog manjinskog paketa akcija učinilo ovu transakciju i posao jednom od najskupljih u istoriji sporta.

Enfild (©AFP)

Podsetimo da je FSG grupa 2010. godine kupila Liverpul za oko 400.000.000 dolara, u vreme kada je klub bio u ozbiljnim finansijskim problemima. Od tada do danas, prošlo je 16 godina, a vrednost Redsa se uvećala za čak 15 puta. Gledano sa ove distance, neverovatan potez prvog čoveka Fenvej Sports grupe Džona Henrija.

Inače, za pomenutog Eduarda Saverina ovo nije prvi pokušaj ulaska u Premijer ligu. Bio je deo konzorcijuma koji je 2022. godine pokušao da kupi Čelsi nakon odlaska Romana Abramoviča, pre nego što je to učinio Ted Boli. Bezosu će ovo biti vatreno krštenje, odnosno premijerni ulazak u fudbalski biznis. Primetan trend da najbogatiji ljudi planete vide vrhunski sport kao granu biznisa u koju vredi ulagati.

Spekuliše se da je ovo samo prvi korak i da bi novopečeni manjinski vlasnici u bliskoj budućnosti mogli da pohrle da preuzmu potpunu kontrolu nad klubom.

Podsećanja radi, poslednji put kada se menjala vlasnička struktura na Enfildu bila je 2023. godinea. Tada je investicioni fond Dynasty Equity kupio mali paket akcija, a Liverpul je procenjen na oko 4.500.000 dolara.