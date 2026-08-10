Kapiten Ajaksa surov: Zvole je jednostavno bolji od Vojvodine

Pre svega, mora da se poradi na kreaciji.

„Koliko smo dobri? Ne toliko koliko bismo želeli da budemo. Premalo iznenađenja je bilo u našoj igri, baš kao i prošle nedelje sa Šelburnom, ali smo se nekako provukli. Moramo da se popravimo“, kazao je Klasen.

20.00: (3,25) PSV Ajndhoven 2 (3,70) Volendam (1,90)

On je potom izneo zanimljivu konstataciju – da je ekipa Zvolea, koja je prošlu sezonu holandskog šampionata završila na 15. poziciji (prvoj iznad zone ispadanja – kvalitetnija od srpskog vicešampiona Vojvodine.

„Naša igra je bila gora nego na prethodnim utakmicama, ali ako uporedimo sa Šelburnom i Vojvodinom, Zvole je jednostavno bolji. To smo znali i pre utakmice“.

Na prvenstvenom susretu nije bio starter Mika Godts, krlini napadač iz Belije koji je protiv Vojvodine zabeležio dve asistencije.

„Jedna od glavnih primedbi na poluvremenu je bila da treba da pritiskamo više njihovu poslednju liniju. To je bilo bolje kada je Godts ušao u igru“, zaključio je Klasen.

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