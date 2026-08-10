Jevtović čeka Mimovića, Fenerbahče bi da ga menja za štopera
Vreme čitanja: 1min | pon. 10.08.26. | 13:07
Srpski reprezentativac bi ovog leta mogao da završi u Konji
Jedno od pitanja leta što se tiče pijace srpskih fudbalera je gde će da završi Ognjen Mimović. Izvesno je samo da neće ostati u Fenerbahčeu, a da li će u Crvenu zvezdu, nekog drugog turskog prvoligaša ili na neku treću destinaciju – još se ne zna.
Iz Turske nam gotovo svakog drugog dana stižu neke nove informacije, pa se tako ovog ponedeljka pojavila još jedna zanimljiva opcija. Navodno, Fenerbahče razmatra i to da Mimovića iskoristi umesto novca, odnosno da ga trampi za štopera Konje Adila Demirbaga.
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Reč je o 28-godišnjem Turčinu, koji bi istanbulskom velikanu dobro došao zbog toga što ne bi zauzimao mesto stranca. On je svojevremeno bio mladi reprezentativac, ali za A selekciju nije debitovao. Demirbag je u Konji od 2020. godine, a prethodno je igrao još za Buku i Adanu Demir.
20.15: (1,60) Botev Plovdiv (3,70) Spartak Varna (5,40)
I Konji bi odgovarala trampa, pošto je u potrazi za desnim bekom. U ovom trenutku samo jedan fudbaler pokriva tu poziciju, 29-godišnjak iz Konga Joan Andzuana.
Ako bi se Mimović preselio u taj klub imao bi s kim da priča na srpskom jeziku. Dočekao bi ga nekadašnji vezista Partizana Marko Jevtović.
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