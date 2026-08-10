Jevtović čeka Mimovića, Fenerbahče bi da ga menja za štopera

Jedno od pitanja leta što se tiče pijace srpskih fudbalera je gde će da završi Ognjen Mimović. Izvesno je samo da neće ostati u Fenerbahčeu, a da li će u Crvenu zvezdu, nekog drugog turskog prvoligaša ili na neku treću destinaciju – još se ne zna.

Iz Turske nam gotovo svakog drugog dana stižu neke nove informacije, pa se tako ovog ponedeljka pojavila još jedna zanimljiva opcija. Navodno, Fenerbahče razmatra i to da Mimovića iskoristi umesto novca, odnosno da ga trampi za štopera Konje Adila Demirbaga.