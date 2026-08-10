Iraola: Nemamo snage za 90 minuta
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 13:00
Od lakog vođstva do poraza, Liverpul neprijatno iznenadio na dve poslednje provere
Mnogo, mnogo posla je pred Andonijem Iraolom na kormilu Liverpula...
Krenulo je pobedama, protiv Sanderlenda (4:2) i Reksama (1:0). Međutim, dva poslednja pripremna meča Redsa, dva poraza - od Lidsa 2:4 i Monaka, 2:3. A razlog za zabrinutost leži u tome što je Liverpul u oba meča ispuštao prednost od 2:0.
Izabrane vesti
Protiv Lidsa, Luk Čejmbers i Florijan Virc su doneli prednost ekipi sa Enfilda, da bi u poslednjih pola sata igre doživeli kolaps, pa je kipa iz Jorkšira slavila uz dva gola Danijela Kalvert Luina, Brendena Aronsona i Šona Longstafa.
Slično je bilo i protiv Monaka na Enfildu, Aleksandar Isak u 16. i Florijan Virc u 29. minutu doneli su prednost Iraolinoj ekipi, da bi potom posle penala koji je skrivio Virdžil van Dajk, Monako do poluvremena u 44. minutu smanjio na 2:1 pogotkom Aleksandra Golovina.
U nastavku, Mika Bjeret u 56. i Paris Bruner u 88. minutu, doneli su pobedu ekipi iz Kneževine, što je prilično zabrinulo Iraolu. Istina je da su se Van Dajk, Alison i Kodi Gakpo nedavno priključili ekipi posle produženog odmora, pa nemaju takmičarski ritam, ali svejedno, padovi u igri su zabrinjavajući.
"Igrali smo stvarno dobro u prvom poluvremenu, ali trenutno nemamo mnogo toga u smislu da održimo takav nivo svih 90 minuta. Monako je bio mnogo bolji u drugom poluvremenu, isto kao što smo mi bili bolji u prvom. Zaslužili su da preokrenu", kaže Iraola.
Španski stručnjak insistira da će sve doći na svoje mesto i da je jedini način da se radi naporno.
"Dobili smo prve dve utakmice na pripremama, ali na ove druge dve nismo postigli isti nivo igre tokom cele utakmice. Čim smo napravili neke promene, počeli su da se umaraju, tako da je pred nama mnogo posla. Problem je što pojedini nemaju energije za 90 minuta. Trebaće nam vremena, moraćemo sa nekima više da radimo. Možemo da izvučemo dosta pozitivnog, ali i negativnog", upozorava Iraola.
Do prvog meča u novoj sezoni, gostovanja Njukaslu 23. avgusta u prvom kolu Premijer lige, Liverpulu predstoje još dve pripremne utakmice. U nedelju 16. avgusta igraju sa Komom dve utakmice, prvu u 13 časova, a drugu od 19.00. Jasno je da će na teren izaći dva različita tima, pa će biti interesantno videti kako će Iraola za sedam dana rešiti određene probleme u igri.