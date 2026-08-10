Iraola: Nemamo snage za 90 minuta

Protiv Lidsa, Luk Čejmbers i Florijan Virc su doneli prednost ekipi sa Enfilda, da bi u poslednjih pola sata igre doživeli kolaps, pa je kipa iz Jorkšira slavila uz dva gola Danijela Kalvert Luina, Brendena Aronsona i Šona Longstafa.

Slično je bilo i protiv Monaka na Enfildu, Aleksandar Isak u 16. i Florijan Virc u 29. minutu doneli su prednost Iraolinoj ekipi, da bi potom posle penala koji je skrivio Virdžil van Dajk, Monako do poluvremena u 44. minutu smanjio na 2:1 pogotkom Aleksandra Golovina.

U nastavku, Mika Bjeret u 56. i Paris Bruner u 88. minutu, doneli su pobedu ekipi iz Kneževine, što je prilično zabrinulo Iraolu. Istina je da su se Van Dajk, Alison i Kodi Gakpo nedavno priključili ekipi posle produženog odmora, pa nemaju takmičarski ritam, ali svejedno, padovi u igri su zabrinjavajući.

"Igrali smo stvarno dobro u prvom poluvremenu, ali trenutno nemamo mnogo toga u smislu da održimo takav nivo svih 90 minuta. Monako je bio mnogo bolji u drugom poluvremenu, isto kao što smo mi bili bolji u prvom. Zaslužili su da preokrenu", kaže Iraola.