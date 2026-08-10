Gotovo: Andrej Bjelić je Zvezdin
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 13:24
Mladi košarkaš Real Madrida seli se na Mali Kalemegdan
Ono što se prethodnih dana provlačilo u medijima sada je i ozvaničeno – Andrej Bjelić je novi košarkaš Crvene zvezde.
Reč je o mladom reprezentativcu Srbije, koji je prošao mlađe kategorije Real Madrida i bio jedan od projekata Kraljevskog kluba. Dobijao je u prethodnom periodu šansu čak i da trenira sa Madriđanima, za koje je debitovao u sezoni 2024/2025.
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Sa ovim 18-godišnjim bekom je ovog leta kontaktirao srpski velikan, a to je bila šansa koju on nije želeo da propusti. Zato, priliku da napravi iskorak u seniorskoj košarci tražiće na Malom Kalemegdanu.
Bjelić je pre dve godine sa selekcijom Srbije do 16 godina osvojio bronzanu medalju, a letos smo ga gledali u dresu nacionalnog tima do 18 godina na Evropskom prvenstvu.
Mladi košarkaš se oprostio od Reala objavom na društvenim mrežama.
„Danas je zatvorena jedna etapa koju ću zauvek pamtiti sa dosta ljubavi. Pre tri godine sam došao u Real Madrid sa samo 15 godina i nisam mogao ni da zamislim šta ću da doživim. Od malih nogu sam maštao da jednog dana obučem ovaj dres, sada kada sam imao priliku da predstavljam ovaj klub, to je nešto veoma posebno za mene“, napisao je Bjelić.