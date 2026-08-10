Gotovo: Andrej Bjelić je Zvezdin

Ono što se prethodnih dana provlačilo u medijima sada je i ozvaničeno – Andrej Bjelić je novi košarkaš Crvene zvezde.

Reč je o mladom reprezentativcu Srbije, koji je prošao mlađe kategorije Real Madrida i bio jedan od projekata Kraljevskog kluba. Dobijao je u prethodnom periodu šansu čak i da trenira sa Madriđanima, za koje je debitovao u sezoni 2024/2025.