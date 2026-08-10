Asvel potvrdio: Vajler Beb na privremenom radu u Crvenoj zvezdi
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 13:14
Nije se znalo, mada je donekle bilo očekivano budući da je ugovor potpisan na samo godinu dana
Još jednom je Crvena zvezda ovog leta iznenadila javnost kada je juče, bez ikakvih prethodnih nagoveštaja, predstavila Nika Vajlera Beba kao novo pojačanje. Potpis Amerikanca sa nemačkim pasošem na godinu dana bio je Zvezdina nedeljna transfer bomba, a dan kasnije, ASVEL, iz kojeg je kombo bek stigao na Mali Kalemegdan, plasirao je do sada nepoznatu informaciju.
Vajer Beb u Beograd dolazi na "privremeni" rada, budući da je u pitanju pozajmica. Na neki način logična, očekivana formulacija, budući da je reč o kratkoročnom ugovoru.
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Asvelu su ovog leta otišli Silven Fransisko (Panatinaikos platio 450.000 evra za otkup ugovora), Danijel Tajs (Makabi) i Armoni Bruks (Valensija), ali je sa standardnim reprezentativcem Nemačke priča za nijansu drugačija. Oseka košarkaša dogodila se nakon što je budžet francuskog kluba srozan sa 59.000.000 na 24.000.000, ali su igrači poput Petija Milsa i Džoela Bolomboja ipak odlučila da ostanu uprkos zavrtanju slavine. Ipak, gazda Toni Parker pokušava da nagovri čuvenu američku porodicu Bas, vlasnike Los Anđeles Lejkersa da ulože novac u francuskog evroligaša.
Kada je reč o Bebu, podsetimo da od 2022. godine standardni reprezentativac Nemačke sa kojom je 2022. godine osvojio i bronzanu medalju na Evrobasketu. Iza sebe ima iskustvo igranja u Ludvigzburgu, minhenskom Bajernu u kojem je proveo pet godina, te Efesu za koji je nastupao prošle sezone. U dresu istanbulskog kluba imao je učinak od 7,7 poena uz 36,6 odsto za tri, te 4,8 asistencija i 3,4 skoka. Odigrao je 37 utakmica, od čega je u 36 bio starter sa prosekom od gotovo 29 minuta na parketu.
Iskusni bek rodom iz Kanzasa šesto je pojačanje Crvene zvezde ovog leta, posle Krisa Džonsa, Džonatana Motlija, Davida Kremera, Patrika Boldvina i Vojina Medarevića.