Asvel potvrdio: Vajler Beb na privremenom radu u Crvenoj zvezdi

Još jednom je Crvena zvezda ovog leta iznenadila javnost kada je juče, bez ikakvih prethodnih nagoveštaja, predstavila Nika Vajlera Beba kao novo pojačanje. Potpis Amerikanca sa nemačkim pasošem na godinu dana bio je Zvezdina nedeljna transfer bomba, a dan kasnije, ASVEL, iz kojeg je kombo bek stigao na Mali Kalemegdan, plasirao je do sada nepoznatu informaciju.

Vajer Beb u Beograd dolazi na "privremeni" rada, budući da je u pitanju pozajmica. Na neki način logična, očekivana formulacija, budući da je reč o kratkoročnom ugovoru.