Poznate plate u Makabiju: Madar i Lundberg među najplaćenijima, desetorica sa milionskim ugovorom

Milionske, istina, u dolarima, ali svakako je to značajna razlika u odnosu na platni spisak za takmičarsku 2025/26 kada su samo Loni Voker (2.200.000 dolara) i Džejlen Hord (1.100.000) godišnje zarađivali sedmocifrene sume.

Najplaćeniji igrač Makabija za predstojeću sezonu sada je Danijel Tajs, koji je nedavno potpisao dvogodišnji ugovor vredan 2.200.000 dolara po sezoni. Odmah iza njega je nekadašnji tandem crno-belih Jam Madar - Ife Lundberg. Izraelac godišnje zarađuje okruglo 2.000.000, dok je Danac na deobi trećeg mesta sa pomenutom Hordom sa 1.800.000 dolara po sezoni.

Povratnik Bonzi Kolson i novajlija Ošej Briset su na po 1.500.000, pojačanje iz NBA lige Kiton Volas dobio je 1.200.000, Ti Džej Lif i Roman Sorkin poravnati su na po 1.100.000 dok okruglo 1.000.000 ima Džimi Klark.