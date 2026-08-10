Poznate plate u Makabiju: Madar i Lundberg među najplaćenijima, desetorica sa milionskim ugovorom
Vreme čitanja: 1min | pon. 10.08.26. | 13:06
Klub iz Tel Aviva podigao platni budžet u odnosu na prošlu sezonu za 7.000.000 dolara
Hapoelu nikako ne može da parira, ali oporavlja se polako i Makabi od posledica rata na Bliskom Istoku, finansijski je moćniji nego prethodnih godina.
U prilog tome vest koju donosi tamošnji Izrael Hajom da je klub iz Tel Aviva povećao platni budžet za igrače za oko 7.000.000 dolara odnosno oko 6.000.000 evra u odnosu na prošlu sezonu te da sada desetorica igrača u ekipi imaju milionske ugovore.
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Milionske, istina, u dolarima, ali svakako je to značajna razlika u odnosu na platni spisak za takmičarsku 2025/26 kada su samo Loni Voker (2.200.000 dolara) i Džejlen Hord (1.100.000) godišnje zarađivali sedmocifrene sume.
Najplaćeniji igrač Makabija za predstojeću sezonu sada je Danijel Tajs, koji je nedavno potpisao dvogodišnji ugovor vredan 2.200.000 dolara po sezoni. Odmah iza njega je nekadašnji tandem crno-belih Jam Madar - Ife Lundberg. Izraelac godišnje zarađuje okruglo 2.000.000, dok je Danac na deobi trećeg mesta sa pomenutom Hordom sa 1.800.000 dolara po sezoni.
Povratnik Bonzi Kolson i novajlija Ošej Briset su na po 1.500.000, pojačanje iz NBA lige Kiton Volas dobio je 1.200.000, Ti Džej Lif i Roman Sorkin poravnati su na po 1.100.000 dok okruglo 1.000.000 ima Džimi Klark.