BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 13:50
Evo kome najviše verujete
Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice Mozzart.
Ovo je pet najigranijih parova dana:
Izabrane vesti
KOPENHAGEN - DEBRECIN (tip 1, kvota 1,20) - početak 18.00
Revanš utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Reklo bi se da danski predstavnik ima lak posao jer ima veliku prednost iz prve utakmice od 3:0. Kopenhagen je u formi, ima priliku da zabeleži petu pobedu zaredom.
PSŽ - ASTON VILA (tip 1, kvota 1,80) - početak 21.00
Utakmica u Salcburgu za pehar Superkupa Evrope. Sudar pobednika Lige šampiona i Lige Evrope. Ovo im je treći susret u istoriji. Sastali su se proletos u četvrtfinalu Lige šampiona, PSŽ je pobedio kod kuće 3:1, a Aston Vila u Birmingemu sa 3:2.
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PALMEIRAS - SERO PORTENJO (tip 1, kvota 1,32) - početak 23.55
Utakmica osmine finala plej-ofa u Kopa Libertadores. Palmeiras je svakako favorit u okršaju sa ekipom iz Paragvaja. Palmeiras u poslednjih pet mečeva ima dve pobede, dva poraza i remi, dok je Sero Portenjo upisao dve pobede i tri poraza.
ARSENAL - KOMO (tip 1, kvota 1,40) - početak 20.30
Šampionu Engleske i ekipi iz Italije ostalo je dsetak dana do početka novog prvenstva. Arsenal je na poslednja dva pripremna meča izgubio, od Betisa (1:3) i Borusije Dortmund (2:3), dok je Komo na poslednjoj proveri savladao Famalikao sa 3:2.
RAPID BEČ - PAIDE (tip 1, kvota 1,40) - početak 18.00
Revanš susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Austrijski predstavnik je u odličnoj poziciji, ima veliku prednost iz prve utakmice od 4:1. Ekipa iz Beča ima izuzetnu seriju od devet uzastopnih pobeda računajući i pripremne.