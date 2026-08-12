BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

KOPENHAGEN - DEBRECIN (tip 1, kvota 1,20) - početak 18.00

Revanš utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Reklo bi se da danski predstavnik ima lak posao jer ima veliku prednost iz prve utakmice od 3:0. Kopenhagen je u formi, ima priliku da zabeleži petu pobedu zaredom.

PSŽ - ASTON VILA (tip 1, kvota 1,80) - početak 21.00

Utakmica u Salcburgu za pehar Superkupa Evrope. Sudar pobednika Lige šampiona i Lige Evrope. Ovo im je treći susret u istoriji. Sastali su se proletos u četvrtfinalu Lige šampiona, PSŽ je pobedio kod kuće 3:1, a Aston Vila u Birmingemu sa 3:2.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

PALMEIRAS - SERO PORTENJO (tip 1, kvota 1,32) - početak 23.55

Utakmica osmine finala plej-ofa u Kopa Libertadores. Palmeiras je svakako favorit u okršaju sa ekipom iz Paragvaja. Palmeiras u poslednjih pet mečeva ima dve pobede, dva poraza i remi, dok je Sero Portenjo upisao dve pobede i tri poraza.

ARSENAL - KOMO (tip 1, kvota 1,40) - početak 20.30

Šampionu Engleske i ekipi iz Italije ostalo je dsetak dana do početka novog prvenstva. Arsenal je na poslednja dva pripremna meča izgubio, od Betisa (1:3) i Borusije Dortmund (2:3), dok je Komo na poslednjoj proveri savladao Famalikao sa 3:2.

RAPID BEČ - PAIDE (tip 1, kvota 1,40) - početak 18.00

Revanš susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Austrijski predstavnik je u odličnoj poziciji, ima veliku prednost iz prve utakmice od 4:1. Ekipa iz Beča ima izuzetnu seriju od devet uzastopnih pobeda računajući i pripremne.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com