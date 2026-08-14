REZZIME DANA (četvrtak): Ajaks i Benfika razočarali

BEŠIKTAŠ - HRADEC (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 1:0

Bešiktaš se plasirao u plej-of Lige Evrope nakon što je rutinski eliminisao češki Hradec. Nakon 2:0 u Češkoj, večeras su slavili 1:0 golom Vaclava Černija u finišu prvog poluvremena. Bila je ovo prilika i za navijače Bešiktaša da pozdrave najveće letnje pojačanje Dušana Vlahovića koji je prisustvovao meču i iz svečane lože prvi put uživo pratio svoj novi tim.

MIDTJILAND - BOHEMIJANS (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 3:2

Pogled na rezultat ukazuje na to da je u Danskoj bilo dramatično, ali zapravo i nije bilo toliko. Midtjiland je u dva navrata imao dva gola prednosti, Bohemijans oba puta prilazio na minus jedan, ali nikada zaista nije ugrozio trijumf domaćina.

UNIVERZITATEA KRAJOVA - KUPS (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:1

Posle preokreta do plej-ofa! Slutilo je na veliko iznenađenje u Krajovi kada je KuPS poveo u četvrtom minutu, ali je Univerzitatea uspela da izbegne eliminaciju. Krajem prvog dela izjednačila je rezultat, a po isteku sat vremena igre režirala preokret, plasiravši se u narednu fazu kvalifikacija.

SANKT GALEN - ŠERIF (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 5:1

Puče petarda u Sankt Galenu! Švajcarski predstavnik bio je bez milosti prema Šerifu iako ga je ubedljivo savladao u prvom meču, pa je do vrha napunio njegovu mrežu u revanšu. Gosti su na inicijalno vođstvo domaćina brzo odgovorili nagovestivši veliku borbu, ali je onda usledio debakl...

HAJDUK - ŽALGIRIS (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 4:0

Hajduk iz Splita je priredio pravu feštu svojim navijačima u drugom poluvremenu, pošto je na Poljudu deklasiran Žalgiris 4:0 (0:0) golovima Darija Melnjaka, Ukrajinca Adama Gurama, Mihelea Šega i autogolom Danija Koj Lupana. Splićani su dvomeč dobili ukupnim rezultatom 9:2 i boriće se sa poljskim Rakovom za plasman u ligaški deo Lige konferencija.

SION - NOA (tip 1, kvota 1,58) - rezultat 2:1

Švajcarski predstavnik se posle velike drame plasirao u plej-of za Ligu konferencije. Noa je povela iz penala sredinom prvog poluvremena, ali je Sion blickrigom na startu drugog dela preokrenuo rezultat i otišao dalje.

OMONIJA - LINKOLN RED IMPS (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 1:0

Jedva! Na jedvite jade je Omonija eliminisala Linkoln Red Imps. Heroj je bio Dioni, koji je sredinom prvog poluvremena postigao jedini gol u revanšu.

PRECRTANO

RENDŽERS - JAGJELONIJA (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:1

Poljska Jagjelonija je napravila senzaciju. Nakon iznenađujuće pobede u prvom meču na svom terenu (2:1) i dalje nije bila favorit za prolaz jer poznato je u kakvom paklu igraju rivali kada gostuju na Ajbroks Parku. Popularna Jaga je uspela i to da preživi i da golom slovenačkog napadača Nika Preleca obezbedi remi (1:1) vredan prolaza u plej-of.

ŠELBURN - AJAKS (tip 2, kvota 1,20) - rezultat 2:2

Veliko iznenađenje, ali samo na nivou jedne utakmice, ne i dvomeča, priredio je Šelburn. Klub iz Republike Irske uspeo je da odigra 2:2 protiv Ajaksa na domaćem terenu, ali to svakako neće teško pasti Kopljanicima, koji su prethodno trijumfovali 3:1 na Johan Krojf Areni. Dva puta je holandski velikan dolazio do prednosti večeras, ali je autsajder uspeo da izbegne poraz golom u 85. minutu.

HARTS - BENFIKA (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Pošto je u prvom meču završila posao (1:6), Benfika je u utakmicu ušla relaksirano i - razočarala. Odigrala je samo 1:1 u revanšu i čak je morala da se spasava od poraza pošto je Harts poveo u 77. minutu, ali je nepun minut kasnije lisabonski klub izjednačio rezultat.