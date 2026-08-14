PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Galatin rafal po debitantu
Vreme čitanja: 1min | pet. 14.08.26. | 11:26
Pročitajte nekoliko predloga za 14. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Vulvsi su cele prošle sezone bili na dnu Premijer lige i ispali su mnogo pre poslednjeg kola. Promenili su menadžera, ali Sesar Peišoto nije puno tumbao tim (Žoao Gomes prodat je Aston Vili za 40 miliona evra; dovedeni su Said iz Standarda i Krejči iz Đirone). Gađajte keca.
Konačan ishod
Prvo kolo obilovalo je remijima, a jedan od neočekivanih upriličio je Sporting, koji je odigrao samo 2:2 na gostovanju Eštrela Amadori. Gimarais je razočarao protiv Aruke, pa Lavovi imaju priliku da se malo iskupe za pomenuti kiks. Očekujemo i goleadu i zato tipujte na 1&3+.
Mozzart kombinazzije
Galatasaraj će pokušati da postane prvi klub sa pet uzastopnih titula u Super ligi. Utisak je da će ove sezone imati ozbiljniju konkurenciju nego ikad, a debitant u turskoj eliti Čorum je samo zagrevanje za one prave izazove. I ovde se opredelite da keca iskobinujete sa 3+.
Mozzart kombinazzije
Rivali su se godinama sastajali u Cvajti, ali njihova poslednja dva okršaja za bodove odigrana su u sezoni 2024/25, kada su bili članovi Bundeslige. Pirati su dobili oba meča (i inače imaju bolji međusobni bilans), ali sada su svi ishodi realni. Tradicija najavljuje GG3+.
Oba tima daju gol
Domaći su proletos „za dlaku“ izbegli ispadanje, odnosno za dva pogotka bolju gol-razliku od Fortune iz Diseldorfa. No, sada su startovali silovito, pobedom od 6:1 u Magdeburgu, zbog čega im dajemo prednost. Kvota na keca je zaista sjajna, ali razmotrite i kombinaciju sa 3+.
Konačan ishod
I jedni i drugi su prvog dana jula dobili nove trenere, a usudićemo se da zaključimo da su oni imali dovoljno vremena da se upoznaju sa ekipama. Uostalom, Henk Bruge je to i pokazao u prvom kolu jer je Telstar slavio u Najmehenu sa 2:1. Verujemo da će savladati i Spartu.
Konačan ishod
U prva tri kola već smo videli mnoga iznenađenja (i osetili ih na tiketima). Dok je Orenburg zabeležio rezultate koji su uglavnom bili očekivani, Lokomotiva je kiksirala protiv Ahmata i Akrona kod kuće (1:1 i 0:0) i protiv Dinamo Mahačkale na strani. No, vreme je da pobedi.
Konačan ishod
Dok Sijus ima čak 12 bodova više nego drugoplasirani Hamarbi, situacija između trećeg mesta, na kom je Jurgorten, i devetog, koje zauzima Malme, veoma je zanimljiva pošto je razlika između njih samo tri boda. U toj grupi klubova su i ova dva i svi ishodi su mogući. Obiđite.
Konačan ishod