Viktor Osimen i Lukas Toreira (Galatasaraj)
Viktor Osimen i Lukas Toreira (Galatasaraj)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Galatin rafal po debitantu

Vreme čitanja: 1min | pet. 14.08.26. | 11:26

Pročitajte nekoliko predloga za 14. avgust...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Fiksevi dana
ENGLESKA 2 | 21:00
Wolverhampton - Blackburn
ID: 9895124

Vulvsi su cele prošle sezone bili na dnu Premijer lige i ispali su mnogo pre poslednjeg kola. Promenili su menadžera, ali Sesar Peišoto nije puno tumbao tim (Žoao Gomes prodat je Aston Vili za 40 miliona evra; dovedeni su Said iz Standarda i Krejči iz Đirone). Gađajte keca.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.55)
Fiksevi dana
PORTUGALIJA 1 | 21:15
Sporting - Guimaraes
ID: 9895228

Prvo kolo obilovalo je remijima, a jedan od neočekivanih upriličio je Sporting, koji je odigrao samo 2:2 na gostovanju Eštrela Amadori. Gimarais je razočarao protiv Aruke, pa Lavovi imaju priliku da se malo iskupe za pomenuti kiks. Očekujemo i goleadu i zato tipujte na 1&3+.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&3+ (1.7)
Fiksevi dana
TURSKA 1 | 20:30
Galatasaray - Corum Belediyespor
ID: 9894521

Galatasaraj će pokušati da postane prvi klub sa pet uzastopnih titula u Super ligi. Utisak je da će ove sezone imati ozbiljniju konkurenciju nego ikad, a debitant u turskoj eliti Čorum je samo zagrevanje za one prave izazove. I ovde se opredelite da keca iskobinujete sa 3+.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&3+ (1.6)
Fiksevi dana
NEMAČKA 2 | 18:30
Holstein Kiel - St.Pauli
ID: 9895178

Rivali su se godinama sastajali u Cvajti, ali njihova poslednja dva okršaja za bodove odigrana su u sezoni 2024/25, kada su bili članovi Bundeslige. Pirati su dobili oba meča (i inače imaju bolji međusobni bilans), ali sada su svi ishodi realni. Tradicija najavljuje GG3+.

Oba tima daju gol

Tip: gg3+ (1.9)
Vredi probati
NEMAČKA 2 | 18:30
Braunschweig - Bochum
ID: 9895183

Domaći su proletos „za dlaku“ izbegli ispadanje, odnosno za dva pogotka bolju gol-razliku od Fortune iz Diseldorfa. No, sada su startovali silovito, pobedom od 6:1 u Magdeburgu, zbog čega im dajemo prednost. Kvota na keca je zaista sjajna, ali razmotrite i kombinaciju sa 3+.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.3)
Vredi probati
HOLANDIJA 1 | 20:00
Telstar - Sparta
ID: 9895149

I jedni i drugi su prvog dana jula dobili nove trenere, a usudićemo se da zaključimo da su oni imali dovoljno vremena da se upoznaju sa ekipama. Uostalom, Henk Bruge je to i pokazao u prvom kolu jer je Telstar slavio u Najmehenu sa 2:1. Verujemo da će savladati i Spartu.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.15)
Vredi probati
RUSIJA 1 | 16:00
Orenburg - Lok.Moscow
ID: 9894939

U prva tri kola već smo videli mnoga iznenađenja (i osetili ih na tiketima). Dok je Orenburg zabeležio rezultate koji su uglavnom bili očekivani, Lokomotiva je kiksirala protiv Ahmata i Akrona kod kuće (1:1 i 0:0) i protiv Dinamo Mahačkale na strani. No, vreme je da pobedi.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.2)
Za izbegavanje
ŠVEDSKA 1 | 19:00
Elfsborg - Vasteras
ID: 9894862

Dok Sijus ima čak 12 bodova više nego drugoplasirani Hamarbi, situacija između trećeg mesta, na kom je Jurgorten, i devetog, koje zauzima Malme, veoma je zanimljiva pošto je razlika između njih samo tri boda. U toj grupi klubova su i ova dva i svi ishodi su mogući. Obiđite.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.73)

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