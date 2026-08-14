Maraš dobio otkaz u Alavesu zato što je svesno nedovoljno trenirao

Naime, programi koji mere učinak svakog fudbalera ponaosob su pokazali da se iskusni defanzivac sve manje zalaže na treninzima. To je upalilo alarm, obavljen je razgovor sa njim, a ubrzo smo dobili i pomenut epilog.

“Deportivo Alaves saopštava da je raskinuo ugovorni odnos sa Nikolom Marašem otkazom, posle završetka disciplinskog postupka pokrenutog zbog mogućeg smanjenja njegovog radnog učinka. Postupak je sproveden u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora AFE-LALIGA i zasniva se, između ostalog, na izveštaju koji sveobuhvatno i kontinuirano analizira igračev učinak tokom njegovog ugovornog odnosa. Da bi se pripremio ovaj izveštaj procenjeni su različiti objektivni parametri njegove sportske aktivnosti, na osnovu platformi priznatog ugleda i evidencije koja se odnosi na opterećenje i ponašanje igrača na treningu. Tokom obrade dosijea, Nikola Maraš je imao priliku da iznese objašnjenje i odbrani svoj slučaj. Pošto je utvrđeni postupak završen, Deportivo Alaves je obavestio igrača o raskidu njegovog ugovora”, navodi se u saopštenju Alavesa.

20.00: (5,60) KI Klaksvik (3,70) Leh Poznanj (1,65) - prvi meč: 0:1

Brak Maraša i Alavesa nikada nije ni bio pun ljubavi, tako da je bilo samo pitanje momenta kada će nekadašnji fudbaler Rada napustiti Vitoriju. Naime, on je u Alaves došao na leto 2022. godine na pozajmicu iz Almerije, a tada je baskijski klub sastavio ugovor tako da se obavezuje automatski da ga kupi za 1.500.000 evra ukoliko izbori promociju u Primeru.

To se te sezone i desilo, na leto je Maraš automatski postao član Alavesa, ali u tom klubu nisu ozbiljno računali na njega. U prethodne tri godine odigrao je samo tri utakmice za taj tim, u međuvremenu je igrao na pozajmicama u Levanteu, Sporting Hihonu i prošle polusezone Mirandesu.

Sada, Maraš je slobodan u izboru novog kluba...

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