Maraš dobio otkaz u Alavesu zato što je svesno nedovoljno trenirao
Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 11:43
Španski prvoligaš se rastao sa srpskim fudbalerom godinu dana pre isteka ugovora
Neslavan kraj Nikole Maraša u Baskiji. Alaves je otpustio srpskog fudbalera godinu dana pre isteka ugovora, zbog toga što je imao dokaz da 30-godišnjak namerno loše trenira.
U četvrtak je španski prvoligaš saopštio da raskida ugovor sa Srbinom, uz objašnjenje da je to epilog disciplinskog postupka protiv njega. Naravno, odmah je bilo jasno da je slučaj vrlo ozbiljan.
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Naime, programi koji mere učinak svakog fudbalera ponaosob su pokazali da se iskusni defanzivac sve manje zalaže na treninzima. To je upalilo alarm, obavljen je razgovor sa njim, a ubrzo smo dobili i pomenut epilog.
“Deportivo Alaves saopštava da je raskinuo ugovorni odnos sa Nikolom Marašem otkazom, posle završetka disciplinskog postupka pokrenutog zbog mogućeg smanjenja njegovog radnog učinka. Postupak je sproveden u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora AFE-LALIGA i zasniva se, između ostalog, na izveštaju koji sveobuhvatno i kontinuirano analizira igračev učinak tokom njegovog ugovornog odnosa. Da bi se pripremio ovaj izveštaj procenjeni su različiti objektivni parametri njegove sportske aktivnosti, na osnovu platformi priznatog ugleda i evidencije koja se odnosi na opterećenje i ponašanje igrača na treningu. Tokom obrade dosijea, Nikola Maraš je imao priliku da iznese objašnjenje i odbrani svoj slučaj. Pošto je utvrđeni postupak završen, Deportivo Alaves je obavestio igrača o raskidu njegovog ugovora”, navodi se u saopštenju Alavesa.
20.00: (5,60) KI Klaksvik (3,70) Leh Poznanj (1,65) - prvi meč: 0:1
Brak Maraša i Alavesa nikada nije ni bio pun ljubavi, tako da je bilo samo pitanje momenta kada će nekadašnji fudbaler Rada napustiti Vitoriju. Naime, on je u Alaves došao na leto 2022. godine na pozajmicu iz Almerije, a tada je baskijski klub sastavio ugovor tako da se obavezuje automatski da ga kupi za 1.500.000 evra ukoliko izbori promociju u Primeru.
To se te sezone i desilo, na leto je Maraš automatski postao član Alavesa, ali u tom klubu nisu ozbiljno računali na njega. U prethodne tri godine odigrao je samo tri utakmice za taj tim, u međuvremenu je igrao na pozajmicama u Levanteu, Sporting Hihonu i prošle polusezone Mirandesu.
Sada, Maraš je slobodan u izboru novog kluba...
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