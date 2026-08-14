Buongiorno Italia: Još jedna crveno-crna revolucija

Vreme čitanja: 6min | pet. 14.08.26. | 12:23
Amorim menja više od pola tima
/Od dopisnika Mozzart Sporta iz Rima/
Jučerašnji samit u Milanelu je sertifikovao najavu još jednog velikog spremanja u redovima Rosonera. Portugalski stručnjak Ruben Amorim predao je listu igrača koji bi trebalo da budu prodati ili na ovaj ili onaj način udomljeni u drugim klubovima. Posledično, za gotovo svakog od njih Amorim traži adekvatnu zamenu.
Izabrane vesti
Na Amorimovoj transfer-listi su Nkunku, Fofana, Tomori, Riči, Odogu, Himenez i Estupinjan. Amorim nije eksplicitno stavio Leaa samo zato što je odluka kluba, sa kojom se slaže, da portugalski krilni napadač bude prodat.
Vlasnik kluba Džeri Kardinale i njegovi saradnici smatraju da je došlo vreme za razvod sa Leaoom i da je to najbolje rešenje i za klub i za igrača. Međutim, to ne znači da milanski klub ima nameru da pokloni Leaa, naprotiv. Ko želi Portugalca mora da se pojavi sa ponudom od 50.000.000.
U lombardijskoj prestonici se nadaju da bi Galatasaraj mogao da bude idealno rešenje. Fenerbahče je uzeo Lukakua i Grinvuda, Bešiktaš Vlahovića i očekuje se da i Galatasaraj napravi zvučan transfer, tim pre što je sve izglednija prodaja Viktora Osimena.
U prilog Milana ne ide povreda Leaa, zbog koje će Portugalac preskočiti meč sa Mančester Junajtedom ovog vikenda i najverovatnije premijerni prvenstveni meč sa Torinom.
Generalno, najveće neprijatno iznenađenje na listi Amorima je Kristofer Nkunku. Na početku priprema se pričalo da Amorim želi da se opkladi na Nkunkua i da mu pruži šansu, pogotovo što je Leao bio već viđen na izlaznim vratima.
Francuz nije iskoristio priliku koja mu se ukazala tokom priprema, naprotiv, između njega i Amorima ne samo da nije planula iskra empatije već su se prilično udaljili i Nkunku je završio na listi igrača za prodaju.
Kao moguća destinacija za krilnog napadača pominje se Roma, imajući u vidu da je trener Đalorosa Gasperini tražio u januaru od uprave svog kluba da uzme Nkunkua. Moguća prepreka bi mogla da bude formula transfera. Roma bi želela igrača na pozajmicu sa pravom otkupa, Milan bi da otkup bude obavezan ili da bude uslovno obavezan.
Za razliku od Nkunkua i drugih pomenutih fudbalera, Loftus-Čik, uprkos ugovoru na isteku sledećeg leta, zaradio je poverenje i potvrdu ostanka u Milanelu, baš kao i Musa, koji je bio viđen na transfer-listi.
Amorim je od Kardinalea tražio nekoliko profila igrača, bez specifikacije imena: jednog ofanzivnog pleja, jednog krilnog napadača, jednog spoljnjeg veznog i centralnog beka. Ako tim profilima dodamo Gonsala Ramosa i Marija Hilu, koji su kupljeni na početku prelaznog roka, to praktično znači da će više od polovine prvog tima Milana biti promenjeno.
Fabio Kapelo je u jednom intervjuu na temu Milana izjavio da bi Amorim trebalo da veruje u Kamardu i da ga tretira kao alternativu za Gonsala Ramosa, kao i da, koliko on zna, u Milanelu imaju nameru da pruže ozbiljnu šansu Jašariju u drugoj godini u Milanu i da će Modrić, i pored 40 i kusur godina, biti i dalje tačka oslonca tima Rosonera.
JUVENTUS U GOTOVO ISTOJ POZICIJI KAO MILAN
Vreme prolazi, a Juventus je i dalje bez golmana i klasičnog centarfora. Do kraja prelaznog roka je ostalo dve i po nedelje, Juve još uvek nije rešio uloge u timu koje je Spaleti podvukao kao prioritete. Paralelno, Stara dama ima čitav jedan tim na prodaju, a na horizontu nema toliko zainteresovanih klubova koji bi mogli da ih angažuju.
Novina je da je došlo do još jednog zaokreta u izboru golmana jer je PSŽ odlučio da proba da proda Ševalijea i da ostavi Suzukija kao drugog golmana u sledećoj sezoni. Takvo ponašanje Parižana primoralo je Masaru i Karnevalija da se vrate na pistu Guljelma Vikarija. Međutim, i tu su rukovodioci Juvea naišli na zid jer londonski klub ne želi da pusti golmana na pozajmicu samo sa pravom otkupa. Totenhem insistira na prodaji ili na obaveznom otkupu sledećeg leta. U Kontinasi nisu toliko zagrejani za Vikarija da bi prihvatili tu mogućnost bez većeg razmišljanja.
Juve gleda oko sebe i traži alternative. Među njima su Trubin i Lunin, a postoji mogućnost da se igra na kartu Edersona ili čak Mandasa iz Lacija.
Pitanje klasičnog centarfora moglo bi da bude rešeno sa Atletiko Madridom, s obzirom na to da su Kolčonerosi zainteresovani da ga kupe, ali ne za 32 miliona, koliko traži Juve.
Klub iz Madrida igra na želju Nika Gonzalesa da nastavi karijeru u Atletiku i računa da, sa približavanjem kraja prelaznog roka, Juventus neće imati kud i da će morati da pristane na nižu cenu. Taktika Bjankonera da izbegnu „ucenu“ je uključivanje u posao norveškog centarfora Serlota.
Osim Nika Gonzalesa, Juve bi trebalo da proda Di Gregorija, Bremera ili Kelija, Gatija, Kabala, Artura, Kopmejnersa, Miretija i Davida. Njima treba dodati i Daglasa Luiza. Tačno je da Spaleti misli da može da lansira Brazilca, ali iz finansijskih razloga, ako bi se pojavio tim koji bi platio četrdesetak miliona bivšeg igrača Aston Vile, u Torinu ne bi mislili dva puta. Tim pre što Daglas Luiz ima platu od pet miliona evra neto.
NAPOLI PAZARI U PREMIJER LIGI
Napoli ima veoma pozitivno iskustvo sa igračima Premijer lige koji su pojačali redove Azura poslednjih godina, od Angise preko Mektominija do Hojlunda. U gradu podno Vezuva veruju da će se u novoj sezoni toj grupi dodati i Kevin De Brujne, ali i Badiashil, koji dolazi iz Čelsija za 30 miliona evra (tri miliona pozajmica, 27 miliona otkup). Francuski defanzivac se očekuje u utorak u Italiji, nakon praznika, prvo u Rimu, gde će obaviti medicinske preglede, a zatim u Napulju, gde će staviti potpis na novi ugovor.
Međutim, šlag na torti bi trebalo da bude Gabrijel Žesus. Centarfor Arsenala se smatra idealnim za ambicije Napolija jer može da bude i komplementaran i alternativan sa Hojlundom. Ne radi se o banalnom detalju jer Napoli ne može da dozvoli sebi luksuz da drži na klupi igrača sa platom od šest miliona (uključujući bonuse).
Da bi dolazak Žesusa bio izvodljiv, Napoli prethodno mora da proda Langa i Luku. Holanđanin ima nekoliko klubova na svojim vratima koji bi želeli da ga angažuju, od Ajaksa preko turskih klubova do Atalante. Za razliku od Luke, kojeg je teško prodati definitivno – za bivšeg centarfora Udinezea biće upotrebljena opcija pozajmice sa pravom otkupa – transfer Langa bi mogao da bude unovčen odmah.
U prilog Napolija idu namere Arsenala da uzme Viktora Osimena i, posledično, Tobdžije bi bile fleksibilnije oko prodaje Gabrijela Žesusa, od klasične formule sa pozajmicom i otkupom do plaćanja u više godišnjih rata. Problem velike plate – 6.000.000 evra – bio bi premošćen uz pomoć lako dostižnih bonusa.
IGRAČI IZ PREMIJER LIGE PRAVE RAZLIKU U SERIJI A
Skot Mektomini je doneo titulu prvaka Napoliju u svojoj prvoj godini na Apeninskom poluostrvu nakon selidbe sa Ostrva, odnosno iz Mančester Junajteda. Manuel Akanđi je stigao u Inter poslednjeg dana prošlogodišnjeg prelaznog roka iz Mančester Sitija i bio je jedan od ključnih igrača za treći skudeto Nerazura u eri Bepea Marote. Donijel Malen je stigao u Romu prošlog januara i najzaslužniji je za povratak Rimljana u Ligu šampiona nakon osam godina.
Prethodnim primerima možemo da dodamo i Romelua Lukakua, koji nije u prvoj godini osvojio skudeto sa Interom po dolasku iz Mančester Junajteda, ali je stigao do finala Lige Evrope, a godinu dana kasnije bio je najbolji strelac Nerazura, koji su osvojili skudeto nakon 11 godina. Pored njega, još jedno pojačanje za Konteov Inter stiglo je sa Ostrva: Kristijan Eriksen.
Posle Lukakua još dvojica igrača iz Premijer lige doprinela su značajno osvajanju skudeta svog tima. Reč je o Olivijeu Žiruu i Fijajou Tomoriju. Francuz i Kanađanin su nakon dugog niza godina provedenih u Londonu, između Arsenala i Čelsija, produžili karijeru u Milanu i uz Menjana i Leaa bili su glavni akteri poslednjeg skudeta Rosonera.
Isto važi i za Andrea Franka Angisu. Reprezentativac Kameruna je u drugoj godini, kao Lukaku, po dolasku iz Fulama, osvojio titulu prvaka Italije kao jedan od presudnih protagonista Spaletijevog pobedničkog tima.
Kada se imaju u glavi pomenute koincidencije, postaje jasno zašto Inter i Napoli nastavljaju da dovode igrače iz Premijer lige. Spens i Stons su već u Interu, Badiašil dolazi u Napulj sledeće nedelje, dok bi transfer Džonsa i Gabrijela Žesusa cementirao pozicije Intera i Napolija kao glavnih favorita za skudeto. Nije slučajno da su upravo ta dva kluba osvojila poslednjih pet od šest skudeta i, po svoj prilici, odlučivaće i o sledećem.