Buongiorno Italia: Još jedna crveno-crna revolucija

Generalno, najveće neprijatno iznenađenje na listi Amorima je Kristofer Nkunku . Na početku priprema se pričalo da Amorim želi da se opkladi na Nkunkua i da mu pruži šansu, pogotovo što je Leao bio već viđen na izlaznim vratima.

U prilog Milana ne ide povreda Leaa , zbog koje će Portugalac preskočiti meč sa Mančester Junajtedom ovog vikenda i najverovatnije premijerni prvenstveni meč sa Torinom.

U lombardijskoj prestonici se nadaju da bi Galatasaraj mogao da bude idealno rešenje. Fenerbahče je uzeo Lukakua i Grinvuda , Bešiktaš Vlahovića i očekuje se da i Galatasaraj napravi zvučan transfer, tim pre što je sve izglednija prodaja Viktora Osimena .

Vlasnik kluba Džeri Kardinale i njegovi saradnici smatraju da je došlo vreme za razvod sa Leaoom i da je to najbolje rešenje i za klub i za igrača. Međutim, to ne znači da milanski klub ima nameru da pokloni Leaa , naprotiv. Ko želi Portugalca mora da se pojavi sa ponudom od 50.000.000.

Na Amorimovoj transfer-listi su Nkunku, Fofana, Tomori, Riči, Odogu, Himenez i Estupinjan . Amorim nije eksplicitno stavio Leaa samo zato što je odluka kluba, sa kojom se slaže, da portugalski krilni napadač bude prodat.

Francuz nije iskoristio priliku koja mu se ukazala tokom priprema, naprotiv, između njega i Amorima ne samo da nije planula iskra empatije već su se prilično udaljili i Nkunku je završio na listi igrača za prodaju.

Kao moguća destinacija za krilnog napadača pominje se Roma, imajući u vidu da je trener Đalorosa Gasperini tražio u januaru od uprave svog kluba da uzme Nkunkua. Moguća prepreka bi mogla da bude formula transfera. Roma bi želela igrača na pozajmicu sa pravom otkupa, Milan bi da otkup bude obavezan ili da bude uslovno obavezan.

Za razliku od Nkunkua i drugih pomenutih fudbalera, Loftus-Čik, uprkos ugovoru na isteku sledećeg leta, zaradio je poverenje i potvrdu ostanka u Milanelu, baš kao i Musa, koji je bio viđen na transfer-listi.

Amorim je od Kardinalea tražio nekoliko profila igrača, bez specifikacije imena: jednog ofanzivnog pleja, jednog krilnog napadača, jednog spoljnjeg veznog i centralnog beka. Ako tim profilima dodamo Gonsala Ramosa i Marija Hilu, koji su kupljeni na početku prelaznog roka, to praktično znači da će više od polovine prvog tima Milana biti promenjeno.

Fabio Kapelo je u jednom intervjuu na temu Milana izjavio da bi Amorim trebalo da veruje u Kamardu i da ga tretira kao alternativu za Gonsala Ramosa, kao i da, koliko on zna, u Milanelu imaju nameru da pruže ozbiljnu šansu Jašariju u drugoj godini u Milanu i da će Modrić, i pored 40 i kusur godina, biti i dalje tačka oslonca tima Rosonera.

JUVENTUS U GOTOVO ISTOJ POZICIJI KAO MILAN

Vreme prolazi, a Juventus je i dalje bez golmana i klasičnog centarfora. Do kraja prelaznog roka je ostalo dve i po nedelje, Juve još uvek nije rešio uloge u timu koje je Spaleti podvukao kao prioritete. Paralelno, Stara dama ima čitav jedan tim na prodaju, a na horizontu nema toliko zainteresovanih klubova koji bi mogli da ih angažuju.

Novina je da je došlo do još jednog zaokreta u izboru golmana jer je PSŽ odlučio da proba da proda Ševalijea i da ostavi Suzukija kao drugog golmana u sledećoj sezoni. Takvo ponašanje Parižana primoralo je Masaru i Karnevalija da se vrate na pistu Guljelma Vikarija. Međutim, i tu su rukovodioci Juvea naišli na zid jer londonski klub ne želi da pusti golmana na pozajmicu samo sa pravom otkupa. Totenhem insistira na prodaji ili na obaveznom otkupu sledećeg leta. U Kontinasi nisu toliko zagrejani za Vikarija da bi prihvatili tu mogućnost bez većeg razmišljanja.

Juve gleda oko sebe i traži alternative. Među njima su Trubin i Lunin, a postoji mogućnost da se igra na kartu Edersona ili čak Mandasa iz Lacija.

Pitanje klasičnog centarfora moglo bi da bude rešeno sa Atletiko Madridom, s obzirom na to da su Kolčonerosi zainteresovani da ga kupe, ali ne za 32 miliona, koliko traži Juve.

Klub iz Madrida igra na želju Nika Gonzalesa da nastavi karijeru u Atletiku i računa da, sa približavanjem kraja prelaznog roka, Juventus neće imati kud i da će morati da pristane na nižu cenu. Taktika Bjankonera da izbegnu „ucenu“ je uključivanje u posao norveškog centarfora Serlota.

Osim Nika Gonzalesa, Juve bi trebalo da proda Di Gregorija, Bremera ili Kelija, Gatija, Kabala, Artura, Kopmejnersa, Miretija i Davida. Njima treba dodati i Daglasa Luiza. Tačno je da Spaleti misli da može da lansira Brazilca, ali iz finansijskih razloga, ako bi se pojavio tim koji bi platio četrdesetak miliona bivšeg igrača Aston Vile, u Torinu ne bi mislili dva puta. Tim pre što Daglas Luiz ima platu od pet miliona evra neto.

NAPOLI PAZARI U PREMIJER LIGI

Napoli ima veoma pozitivno iskustvo sa igračima Premijer lige koji su pojačali redove Azura poslednjih godina, od Angise preko Mektominija do Hojlunda. U gradu podno Vezuva veruju da će se u novoj sezoni toj grupi dodati i Kevin De Brujne, ali i Badiashil, koji dolazi iz Čelsija za 30 miliona evra (tri miliona pozajmica, 27 miliona otkup). Francuski defanzivac se očekuje u utorak u Italiji, nakon praznika, prvo u Rimu, gde će obaviti medicinske preglede, a zatim u Napulju, gde će staviti potpis na novi ugovor.

Međutim, šlag na torti bi trebalo da bude Gabrijel Žesus. Centarfor Arsenala se smatra idealnim za ambicije Napolija jer može da bude i komplementaran i alternativan sa Hojlundom. Ne radi se o banalnom detalju jer Napoli ne može da dozvoli sebi luksuz da drži na klupi igrača sa platom od šest miliona (uključujući bonuse).