Promenjen Sportingov DNK: Ovog leta se 200.000.000 slilo u kasu, ali nisu bili škrti u Lisabonu
Vreme čitanja: 3min | pet. 14.08.26. | 12:19
Dvocifreni broj odlazaka iz zeleno-belog tabora. Kiks na premijeri u Amadori, popravni protiv Gimaraisa (21.15) u prvom meču drugog kola Primeire
Početak ovogodišnje portugalske Primeire miriše na prošlu sezonu. Porto lagano dobija „male”, dok lisabonski giganti kiksiraju tamo gde ne sme. I Benfika i Sporting su odigrali na premijerama 2:2, s tim da su Lavovi u Amadori prosuli dva gola prednosti u nastavku (2:2).
Velike promene ovog leta na Žoze Alvaladeu. Nikad berićetnije leto što se tiče prodaja na stadionu Žoze Alvalade. Skoro 200.000.000 evra je Sporting prihodovao ovog leta. Posle Žovanija Kende (Čelsi, 50.000.000), Mortena Hjulmenda (Atletiko Madrid, 40.000.000), Fransiska Trinkaa (Al Ahli, 39.350.000), Alisona Santosa (Napoli, 16.500.000), Dioga Travasosa (Braga, 5.500.000), Hidamasa Morite (Hal, slobodan igrač), poslednji odlazak je reprezentativac Obale Slonovače Usman Diomande u Notingem Forest za 40.000.000 evra.
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Nije odlazak mladog štopera bio neplaniran. O tome se pisalo nedeljama, pa ga trener Rui Boržes nije koristio ovog leta. Nisu škrti bili u zeleno-belom taboru vicešampiona Portugalije, pa su uložili polovinu sume (oko 100.000.000 evra) u pojačanja, a najviše u urugvajskog napadača iz Brage Rodriga Salazara, koji je plaćen 30.000.000 evra. Već na debiju je najskuplje pojačanje u istoriji kluba pokazalo da će biti odlična investicija Lavova. Postigao je i prvenac.
21.15: (1,30) Sporting Lisabon (5,80) Gimarais (9,00)
Abola piše da bi i Kolumbijac Luis Suarez mogao ovog leta da napusti Sporting. Barselona se navodno raspituje za Kolumbijca koji je imao impresivnu sezonu u Primeiri, bio prvi strelac lige i odlična zamena za Šveđanina Viktora Đekereša.
Sporting želi da izbriše kiks od prošle subote pred meč pred svojim navijačima protiv Gimaraisa (21.15) u prvom meču drugog kola Primeire. Kadrovska situacija je bolja u Lisabonu. Boržes će za ovaj meč moći da računa na Maksija Arauža, koji je bio suspendovan zbog crvenog kartona na premijeri u Amadori, dok su u konkurenciji i Belgijanac Zeno Debast i još jedan novajlija plaćen 21.500.000 evra, Ibrahima Ba. Ipak, očekuje se da će samo Araužo da se vrati u startnu postavu.
To bi trebalo da bude jedina promena u odnosu na meč pre šest dana i kiks u Amadori (2:2). U špicu ostaje Grk Joanidis, iza će da bude Salazar, dok će s krila da preti Katamo i supertalentovani Flavio Gonsalves, koji ima samo 19 godina i koji bi ove sezone trebalo da dobije znatnu minutažu posle odlaska Trinkaa i Pedra Gonsalvesa.
I dalje se priča o sukobu Boržesa sa prvom zvezdom Suarezom, ali trener Lavova je demantovao glasine.
“Jedina nelagodnost koja postoji u ovom klubu je kolektivna, jer svi želimo da pobeđujemo. Navikli smo na to, ali to nismo uspeli u prvoj utakmici. Postoji individualna nelagodnost u svima nama, ali da budemo bolji, da rastemo i da pobeđujemo”, dopunio je Boržes.
Van stroja su nosioci igre u proteklim sezonama Pedro Gonsalves iliti Pote i Danijel Bragansa. Njihov status je nerešen. Oni su dobili dozvolu za odlaske, ali i dalje nisu našli nove klubove. Vode se kao igrači Sportinga, ali nisu u konkurenciji za tim na startu sezone.
“Ako budu do kraja prelaznog roka ovde, rado ćemo da ih zadržimo. To su dva sjajna igrača, dali su mnogo Sportingu. Postoji i izvesna zabrinutost oko povreda. Treniraju, redovno rade kako bi se integrisali u tim. Oni su važni za prenošenje Sportingovog pobedničkog DNK. Sada moramo da sačekamo kakve će biti vesti sa tržišta”, rekao je trener portugalskog višestrukog šampiona.
Prošle sezone u oba meča Sporting je bio ubedljiv protiv današnjeg rivala – na svom stadionu je pobedio sa 5:1, a u gostima sa 4:1.
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PRIMEIRA – 2. KOLO
Petak
21.15: (1,30) Sporting Lisabon (5,80) Gimarais (9,00)
Subota
16.30: (2,25) Alverka (3,30) Estela Amadora (3,30)
19.00: (2,90) Akademiko Viseu (3,25) Santa Klara (2,50)
21.30: (7,75) Rio Ave (4,50) Porto (1,42)
Nedelja
16.30: (2,65) Nasional (3,25) Estoril (2,75)
21.30: (1,67) Braga (3,70) Žil Visente (5,50)
21.30: (13,0) Kaza Pija (6,50) Benfika (1,22)
21.30: (1,77) Famalikao (3,50) Maritimo (4,90)
Ponedeljak
21.15: (2,10) Aroka (3,35) Moreirense (3,60)
***kvote su podložne promenama