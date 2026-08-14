Promenjen Sportingov DNK: Ovog leta se 200.000.000 slilo u kasu, ali nisu bili škrti u Lisabonu

Nije odlazak mladog štopera bio neplaniran. O tome se pisalo nedeljama, pa ga trener Rui Boržes nije koristio ovog leta. Nisu škrti bili u zeleno-belom taboru vicešampiona Portugalije, pa su uložili polovinu sume (oko 100.000.000 evra) u pojačanja, a najviše u urugvajskog napadača iz Brage Rodriga Salazara, koji je plaćen 30.000.000 evra. Već na debiju je najskuplje pojačanje u istoriji kluba pokazalo da će biti odlična investicija Lavova. Postigao je i prvenac.

21.15: (1,30) Sporting Lisabon (5,80) Gimarais (9,00)

Abola piše da bi i Kolumbijac Luis Suarez mogao ovog leta da napusti Sporting. Barselona se navodno raspituje za Kolumbijca koji je imao impresivnu sezonu u Primeiri, bio prvi strelac lige i odlična zamena za Šveđanina Viktora Đekereša.

Sporting želi da izbriše kiks od prošle subote pred meč pred svojim navijačima protiv Gimaraisa (21.15) u prvom meču drugog kola Primeire. Kadrovska situacija je bolja u Lisabonu. Boržes će za ovaj meč moći da računa na Maksija Arauža, koji je bio suspendovan zbog crvenog kartona na premijeri u Amadori, dok su u konkurenciji i Belgijanac Zeno Debast i još jedan novajlija plaćen 21.500.000 evra, Ibrahima Ba. Ipak, očekuje se da će samo Araužo da se vrati u startnu postavu.

To bi trebalo da bude jedina promena u odnosu na meč pre šest dana i kiks u Amadori (2:2). U špicu ostaje Grk Joanidis, iza će da bude Salazar, dok će s krila da preti Katamo i supertalentovani Flavio Gonsalves, koji ima samo 19 godina i koji bi ove sezone trebalo da dobije znatnu minutažu posle odlaska Trinkaa i Pedra Gonsalvesa.