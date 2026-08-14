Ovom se niko nije nadao: Povrede Salibe i Timbera teraju Artetu da napadne dete Liverpula

Kvansa se tek nedavno vratio u Nemačku i priključio treninzima Leverkuzena nakon produženog odmora koji je dobio zbog učešća na Svetskom prvenstvu. To je bio njegov debitantski Mundijal na kom je upisao tri nastupa u dresu reprezentacije Engleske.

Mladi defanzivac je prošlog leta doneo izuzetno tešku odluku da napusti Liverpul, klub u kojem je odrastao, i preseli se u Bundesligu. Ta odluka se pokazala kao pun pogodak jer je u svojoj prvoj sezoni u Nemačkoj odigrao čak 44 utakmice u svim takmičenjima. Čelnici Bajer Leverkuzena su prezadovoljnijegovim partijama na terenu, ali i izuzetno zrelim stavom i načinom na koji se munjevito adaptirao na novu sredinu i novu kulturu, zbog čega uopšte nemaju želju da ga prodaju ovog leta.

Pošto Kvansa ima važeći ugovor sa Leverkuzenom na još pune četiri godine, nemački klub se nalazi u sjajnoj pregovaračkoj poziciji. Da bi ga slomio i privoleo da pusti igrača, Arsenal će morati da plati znatno, znatno veći iznos od onih 35.000.000 evra koliko je Leverkuzen prošlog jula isplatio Liverpulu za njegov dolazak.

Čitavu operaciju dodatno komplikuje i jedna skrivena prepreka. Naime, Liverpul je prilikom prošlogodišnje prodaje u ugovor uneo specijalnu povratnu klauzulu (buy-back clause). To znači da tim sa Enfilda ima pravo preče kupovine i mogućnost da u svakom trenutku izjednači ponudu Arsenala i vrati svog nekadašnjeg đaka nazad u Liverpul, što upravu Arsenala primorava da deluje brzo i konkretno.