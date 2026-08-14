U Ujedinjenim Arapskim Emiratima zavisni od srpske škole fudbala

Ivić se za titulu častio tako što je za 1.500.000 evra ovog leta kupio 23-godišnjeg štopera Đorđa Skoka od Javora iz Ivanjice. Milojević se u Al Nasru ponovo susreo sa 23-godišnjim Davidom Petrovićem , kojeg je prethodno trenirao u Al Šardži. Štoper Aleksandar Vasiljević je Tufegdžićev čovek od poverenja u Adžmanu, dok je jedan od prvih transfera koje je Ilić napravio u Hati bilo dovođenje 20-godišnjeg veziste niškog Radničkog Mateje Radonjića .

Od 14 glavnih trenera u ovom šampionatu 11 su Evropljani, ali nijedna država nema toliko predstavnika kao Srbija. A, to se naravno odražava i na izbor igrača, jer svako najviše veruje svojim sunarodnicima. Zbog toga, sada imamo 12 fudbalera iz Srbije, manje samo od Brazila, Maroka i Malija.

Starosedelac u arapskom svetu Goran Tufegdžić ovog petka susretom sa Al Vahdom (18.45 časova) započinje treću sezonu u Adžmanu, dok je ovog leta na kormilo povratnika u elitni rang, Hate, stigao Aleksandar Ilić .

Ivić je naravno i dalje u Al Ainu, a Milojević se posle nekoliko meseci bez kluba vratio u ovu zemlju i preuzeo Al Nasr. Na klupi kluba iz Dubaija je nasledio sunarodnika Slavišu Jokanovića .

Uostalom, ne tako davno, pre dve godine je Miloš Milojević napravio čudo sa Al Vaslom i osvojio titulu, dok je prošle sezone Vladimir Ivić sa znatno jačim Al Ainom osvojio duplu krunu. To je samo po sebi dokaz Arapima da mogu da veruju srpskim stručnjacima.

Prošle godine je Milojević u Al Šardžu doveo Vladimira Prijovića, koji je i dalje u tom klubu, baš kao što su Nemanja Maksimović i Bogdan Planić i dalje šlanovi Šabab Al Ahlija iz Dubaija. Njih dvojicu je tamo spojio Marko Nikolić, tokom svoje ne preterano uspešne epizode u arapskom svetu. Za Šabab Al Ahli i potom Jokanovićev Al Nasr je igrao i Luka Milivojević, ali iskusnom vezisti je ovog leta istekao ugovor, pa je trenutno bez kluba.

Od ostalih naših fudbalera, Nemanja Đeković je u Banijasu, Stojan Leković i Nikola Vukić u Al Džaziri, a nekadašnji fudbaler Partizana Nemanja Jović je u Itihadu.

Posebno je interesantan slučaj bivšeg štopera crno-belih i Voždovca Saše Ivkovića, koji je od 2019. godine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i više ga tamo ne smatraju strancem. On je pet sezona proveo u Banijasu, od 2024. je u Al Vahdi (gde je prošle godine igrao i Dušan Tadić), a u međuvremenu je dobio pasoš UAE. I ne samo to, postao je 33-godišnji defanzivac standardan član reprezentacije, za koju je odigrao osam utakmica tokom kvalifikacija za ovogodišnji Mundijal. Više ni nacionalni tim Ujedinjenih Arapskih Emirata ne može bez Srba!

Kao što smo već naveli, za razliku od Saudijaca u ovoj zemlji se ne ulaže prevelik novac u pojačanja. I zato nećemo gledati u tom prvenstvo neka preterano zvučna imena. Ubedljivo najskuplji fudbaler tamo je napadač Al Džazire Simon Banza, reprezentativac DR Konga kojeg je ovaj tim doveo iz Brage za 8.500.000 evra.

Od onih najzvučnijih imena, Ivić na raspolaganju ima Jorgosa Jakumakisa, Sufijana Rahimija, Valentina Lazara i povremenog reprezentativca Slovenije Marcela Ratnika, Sardar Azmun igra za Šabab Al Ahli, a Fabio Lima i Pedro Meljeiro za Al Vasl. Ogromna očekivanja navijači Al Džazire imaju i od doskorašnjeg fudbalera Crvene zvezde Felisija Milsona, kojeg su posle šestomesečne pozajmice Arapi otkupili za oko 5.000.000 evra.

SVI ŠAMPIONI UAE

15 – Al Ain

9 – Šabab Al Ahli

8 – Al Vasl

6 – Al Šardža

4 – Al Vahda

3 – Al Džazira, Al Nasr, Al Šabab

Sistem takmičenja prvenstva Ujedinjenih Arapskih Emirata je vrlo jednostavan. Dvokružni, bez dodatnih faza, sa ukupno 26 kola. Na kraju prvenstva najslabija dva tima ispadaju u niži rang, najbolja dva će igrati u azijskoj Ligi šampiona, trećeplasiranog ćemo gledati u kvalifikacijama za to takmičenje, dok će četvrti u AFC kup.

Prvenstvo jednostavno za praćenje. Nema previše utakmica, da brzo dosadi. Zbog brojnih naših ljudi prvenstvo nam je svakako interesantnije...

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UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI – 1. KOLO

Petak

16.10: (1,60) Al Nasr (3,70) Itihad Kalba (5,40)

18.45: (1,75) Al Vahda (3,50) Adžman (4,50)

Subota

16.10: Al Dafra - Al Šardža

18.45: Al Vasl - Junajted FK

18.45: (6,25) Horfakan (4,30) Šabab Al Ahli Dubai (1,45)

Nedelja

16.10: Hata - Al Džazira

18.45: (8,50) Banijas (4,50) Al Ain (1,35)

***Kvote su podložne promenama