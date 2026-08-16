Pao Fener, kiksnuli Galata i Trabzon, da li će Bešiktaš da najavi šampionske ambicije
Vreme čitanja: 3min | ned. 16.08.26. | 09:48
Orlovi bez Dušana Vlahovića na premijeri šampionata Turske dočekuju gradskog rivala Ejup (20.30). Leandro Trosar imaće prvi start. Italijano zategao odbranu, bez primljenog gola u Evropi
Turci su u žiži ovog leta. Basnoslovne cifre su davali ovog leta, od veterana Mohameda Salaha je Trabzon učinio najplaćenijeg fudbalera Evrope. Bešiktaš je napravio bum dolaskom Leandra Trosara iz Arsenala i Dušana Vlahovića iz Juventusa, Fenerbahčeove zverke su Belgijanac Romelu Lukaku i Englez Mejson Grinvud, dok je četvorostruki uzastopni prvak Galatasaraj sačuvao šampionski tim. Pre svega sjajnog Nigerijca Viktora Osimena.
Šokantan start šampionata Turske. Tri favorita za titulu nisu pobedila. Na premijeri sezone je Galatasaraj odigrao nerešeno sa novajlijom Čorumom (2:2), Trabzon je uzeo samo bod (1:1) u Istanbulu protiv Kašimpaše, dok je Fener poražen u Ankari od Genčlerbirligija (1:2).
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Od konkurenata za tron ostalo je da odigra samo Bešiktaš, koji na svom terenu na stadionu Tupraš dočekuje gradskog rivala Ejup (20.30). Zvučna imena u taboru Orlova garantuju borbu za titulu. “Vlahomanija” je bila prethodnih dana, kao sultana su dočekali u evropskom delu Istanbula našeg asa, od koga očekuju velika dela, da trese mreže rivala. Srbin je tek stigao, pa nije u konkurenciji za današnji meč. Možda bi mogao da ima debi u četvrtak u plej-ofu za Ligu Evrope, kada Bešiktaš dočekuje Kauno Žalgiris.
20.30: (1,35) Bešiktaš (5,30) Ejup (8,00)
Znali su prethodnih godina Orlovi da se okliznu u Evropi. Tako je, recimo, Šahtjor prošle sezone lako eliminisao Bešiktaš, što je koštalo klupe Norvežanina Ole Gunara Solskjera. Ovog leta sigurne partije, četiri pobede u duelima sa danskim Midtjilandom i češkim Hradecom. Vidi se već ruka italijanskog stratega Vinčenca Italijana, koji je „zategao” odbranu. Bešiktaš nije primio gol za 360 minuta u Evropi.
Pored Dušana Vlahovića, veliko pojačanje je iskusni Belgijanac Leandro Trosar. Doskorašnji napadač Arsenala je pre tri dana debitovao protiv Hradeca u Istanbulu. Ušao je u nastavku. Turski mediji pišu da će će Trosar da ima prvi start ove sezone. Društvo u napadu praviće mu Korejac Oh, a iza će da bude Čeh Vaclav Černi, strelac jedinog gola u četvrtak, kada je Hradec dobijen sa 1:0 u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
18.15: (1,48) Bašakšehir (4,20) Kodžaeli (7,25)
Italijano ima slatke muke jer nema ni povređene, ali ni suspendovane zbog kartona. Osim Vlahovića, ostala pojačanja su u konkurenciji za tim, a to su, osim Trosara, i Kasam Outara, Ilhan Fakili, Dogan Alemdar, Aleksander Nibel i Salih Ozdžan.
Ejup je imao sjajnu sezonu 2024/2025. kada je na kormilu bio Arda Turan, ali je nekadašnji fudbaler Galatasaraja, Atletiko Madrida i Barselone otišao u bogati Šahtjor. Prošle sezone grčevita borba za opstanak ekipe iz Istanbula, a to će biti prioritetni cilj i u ovom šampionatu. U eliti su ovi timovi odigrali četiri meča. Tri pobede Bešiktaša, dok je poslednje odmeravanje snaga gradskih rivala završeno 2:2 krajem januara ove godine. Na sve četiri utakmice dolazila je kombinacija GG3+.
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TURSKA 1 – 1. KOLO
Petak
Galatasaraj - Čorum 2:2 (0:0)
/Osimen 53, 90 - Kiziridis 59, Ramirez 61/
Subota
Kasimpaša - Trabzon 1:1 (0:1)
/Benedičak 55pen - Saviolo 43/
Konja - Rize 0:1 (0:0)
/Lači 90+7pen/
Genčlerbirligi - Fenerbahče 2:1 (0:1)
/Tongja 37, Ulgun 56 - Taliska 13/
Gazijantep - Alanja 1:1 (0:1)
/Soresku 61 - Ruan 20/
Nedelja
18.15: (1,48) Bašakšehir (4,20) Kodžaeli (7,25)
20.30: (2,30) Amed (3,40) Erzurum (3,10)
20.30: (1,35) Bešiktaš (5,30) Ejup (8,00)
Ponedeljak
20.30: (2,15) Samsun (3,35) Geztepe (3,45)
***kvote su podložne promenama