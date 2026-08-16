Pao Fener, kiksnuli Galata i Trabzon, da li će Bešiktaš da najavi šampionske ambicije

Znali su prethodnih godina Orlovi da se okliznu u Evropi. Tako je, recimo, Šahtjor prošle sezone lako eliminisao Bešiktaš, što je koštalo klupe Norvežanina Ole Gunara Solskjera . Ovog leta sigurne partije, četiri pobede u duelima sa danskim Midtjilandom i češkim Hradecom. Vidi se već ruka italijanskog stratega Vinčenca Italijana , koji je „zategao” odbranu. Bešiktaš nije primio gol za 360 minuta u Evropi.

Od konkurenata za tron ostalo je da odigra samo Bešiktaš, koji na svom terenu na stadionu Tupraš dočekuje gradskog rivala Ejup ( 20.30 ). Zvučna imena u taboru Orlova garantuju borbu za titulu. “Vlahomanija” je bila prethodnih dana, kao sultana su dočekali u evropskom delu Istanbula našeg asa, od koga očekuju velika dela, da trese mreže rivala. Srbin je tek stigao, pa nije u konkurenciji za današnji meč. Možda bi mogao da ima debi u četvrtak u plej-ofu za Ligu Evrope, kada Bešiktaš dočekuje Kauno Žalgiris.

Pored Dušana Vlahovića, veliko pojačanje je iskusni Belgijanac Leandro Trosar. Doskorašnji napadač Arsenala je pre tri dana debitovao protiv Hradeca u Istanbulu. Ušao je u nastavku. Turski mediji pišu da će će Trosar da ima prvi start ove sezone. Društvo u napadu praviće mu Korejac Oh, a iza će da bude Čeh Vaclav Černi, strelac jedinog gola u četvrtak, kada je Hradec dobijen sa 1:0 u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

18.15: (1,48) Bašakšehir (4,20) Kodžaeli (7,25)

Italijano ima slatke muke jer nema ni povređene, ali ni suspendovane zbog kartona. Osim Vlahovića, ostala pojačanja su u konkurenciji za tim, a to su, osim Trosara, i Kasam Outara, Ilhan Fakili, Dogan Alemdar, Aleksander Nibel i Salih Ozdžan.

Ejup je imao sjajnu sezonu 2024/2025. kada je na kormilu bio Arda Turan, ali je nekadašnji fudbaler Galatasaraja, Atletiko Madrida i Barselone otišao u bogati Šahtjor. Prošle sezone grčevita borba za opstanak ekipe iz Istanbula, a to će biti prioritetni cilj i u ovom šampionatu. U eliti su ovi timovi odigrali četiri meča. Tri pobede Bešiktaša, dok je poslednje odmeravanje snaga gradskih rivala završeno 2:2 krajem januara ove godine. Na sve četiri utakmice dolazila je kombinacija GG3+.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

TURSKA 1 – 1. KOLO

Petak

Galatasaraj - Čorum 2:2 (0:0)

/Osimen 53, 90 - Kiziridis 59, Ramirez 61/

Subota

Kasimpaša - Trabzon 1:1 (0:1)

/Benedičak 55pen - Saviolo 43/

Konja - Rize 0:1 (0:0)

/Lači 90+7pen/

Genčlerbirligi - Fenerbahče 2:1 (0:1)

/Tongja 37, Ulgun 56 - Taliska 13/

Gazijantep - Alanja 1:1 (0:1)

/Soresku 61 - Ruan 20/

Nedelja

18.15: (1,48) Bašakšehir (4,20) Kodžaeli (7,25)

20.30: (2,30) Amed (3,40) Erzurum (3,10)

20.30: (1,35) Bešiktaš (5,30) Ejup (8,00)

Ponedeljak

20.30: (2,15) Samsun (3,35) Geztepe (3,45)

***kvote su podložne promenama